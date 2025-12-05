Ubicquia lanza la próxima generación de alumbrado público inteligente

Impulsar la innovación de la infraestructura con UbiCell® Micro, mejoras en la plataforma UbiVu®

y el accesorio de video con IA UbiScout™

FORT LAUDERDALE, Florida, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia anunció hoy una importante expansión de su ecosistema de alumbrado público inteligente, al presentar un conjunto coordinado de soluciones de próxima generación diseñadas para ayudar a las empresas de servicios públicos y a los municipios a modernizar las redes de alumbrado público con una gestión de activos, eficiencias operativas y análisis impulsados por IA sin igual. La nueva oferta incluye el lanzamiento del controlador de alumbrado público universal UbiCell® Micro, mejoras importantes en la plataforma de gestión UbiVu® y la introducción de UbiScout™, un accesorio de video con IA que le aporta a la infraestructura de alumbrado público existente iluminación adaptativa, inteligencia de tráfico y análisis de aceras. En conjunto, estas innovaciones están haciendo realidad hoy el futuro del alumbrado público inteligente.

Ubicquia presenta UbiCell® Micro, mejoras en la plataforma UbiVu® y el accesorio de video con IA UbiScout™

"Ubicquia está liderando el cambio hacia la infraestructura inteligente con soluciones que son fáciles de implementar, fáciles de administrar y mejoran de forma cuantificable la eficiencia operativa y energética", expresó Ian Aaron, director ejecutivo de Ubicquia. "UbiCell Micro, las mejoras de UbiVu y UbiScout son el resultado de tener en cuenta la opinión de nuestros más de mil clientes de la ciudad y de servicios públicos".

En el centro de este lanzamiento, se encuentra UbiCell Micro, el controlador de alumbrado público más pequeño e inteligente del sector. Más pequeño que una célula fotoeléctrica estándar, este dispositivo está diseñado para cumplir con las normas más rigurosas de las empresas de servicios públicos en materia de medición, protección contra sobretensiones, calidad de la energía, inclinación y vibración. Es una única SKU que detecta automáticamente el alumbrado público de 120V-480V y es compatible con todos los protocolos de atenuación, incluidos 0-10V, DALI y D4i. Con sensores de doble LUX y GPS asistido de alta potencia, permite el funcionamiento continuo tanto con luminarias de carretera como ornamentales. Los componentes UbiCell Micro cumplen con los requisitos más estrictos de las empresas de servicios públicos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con un solo módem y compatibilidad con eSIM, UbiCell Micro se puede implementar a nivel mundial en redes de telefonía móvil públicas y privadas.

UbiVu, implementado en más de 1000 ciudades y empresas de servicios públicos, se ha convertido rápidamente en una plataforma ERP integral para infraestructuras vitales, que incluye alumbrado público, transformadores, postes de electricidad y videos de seguridad. La nueva versión de UbiVu ahora admite la integración nativa con sensores de terceros, gestión de órdenes de trabajo, gestión de inventario y una interfaz web rediseñada para informes de interrupción del servicio eléctrico. UbiVu permite a las ciudades y a las empresas de servicios públicos mejorar la gestión de activos, optimizar los flujos de trabajo, mejorar los tiempos de respuesta a los clientes y reducir de forma significativa los gastos operativos y los desplazamientos para servicios técnicos.

Como novedad en el sector, Ubicquia lanza UbiScout™, un accesorio de video con IA Zhaga Book 18 para controladores UbiCell® que ofrece funciones de iluminación adaptativa, análisis del tráfico y gestión de aceras. UbiScout proporciona información sobre la actividad de peatones y vehículos, análisis de espacios en aceras y paisajes urbanos, condiciones de las carreteras y les permite a las ciudades optimizar los niveles de iluminación. Esta integración plug-and-play permite a las ciudades transformar el alumbrado público en sensores multiuso que mejoran la seguridad, la movilidad y la eficiencia operativa.

Acerca de Ubicquia, Inc.

Las plataformas impulsadas por IA de Ubicquia hacen que la infraestructura vital existente sea inteligente para aumentar la resiliencia de la red, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa de las empresas comerciales, de servicios públicos y los municipios. La plataforma de análisis de la empresa procesa más de 3500 millones de conjuntos de datos por día, para ofrecer información procesable sobre iluminación inteligente, monitoreo de la red y seguridad pública. Los productos y soluciones de Ubicquia, que incluyen sensores, software y conectividad, son compatibles con más de 450 millones de luminarias, 500 millones de transformadores y 1000 millones de postes de electricidad en todo el mundo. Las plataformas de la empresa se utilizan en más de 1000 empresas de servicios públicos y municipios, y están integradas como fabricantes de equipos originales (OEM) con los principales fabricantes de transformadores, alumbrado público y soluciones de seguridad pública. Para más información, visite www.ubicquia.com.

