Ubicquia が次世代のインテリジェント街路灯を発表

UbiCell® Micro、UbiVu® プラットフォームの機能拡張、

そして UbiScout™ AI ビデオアクセサリによるインフラ革新の推進

フロリダ州フォートローダーデール, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- Ubicquia は本日、インテリジェント街路灯エコシステムの大幅な拡充を発表いたしました。今回発表された次世代ソリューション群は統合的に機能するよう設計されており、公益事業者および自治体に対して、資産管理、運用効率、そして AI を活用した分析において他に類を見ない性能を備えた街路灯ネットワークの高度化をご支援するものです。今回の新たな提供内容には、汎用型街路灯コントローラーである UbiCell® Micro の新登場、UbiVu® 管理プラットフォームの大幅な機能強化、そして既存の街路灯インフラにアダプティブライティング、交通インテリジェンス、カーブ分析をもたらす AI ビデオアクセサリ UbiScout™ の導入が含まれております。これらの革新的なソリューションにより、インテリジェント街路灯の未来が、すでに現実のものとなっております。

「Ubicquia は、導入が容易で、管理もシンプル、そして運用効率およびエネルギー効率の向上を確実に実現するソリューションによって、インテリジェントインフラへの転換をリードしております」

と、Ubicquia の CEO である Ian Aaron 氏は述べています。「UbiCell Micro、UbiVu の各種強化、そして UbiScout は、当社がこれまでにお取引してきた1,000を超える自治体や公益事業者のお客様の声に真摯に耳を傾けた結果、生まれたものです。」

今回の発表の中心となるのは、業界で最も小型かつ高機能な街路灯コントローラーである UbiCell Micro です。標準的なフォトセルよりも小型であり、計量、サージ保護、電力品質、チルトおよび振動に関する最も厳格な公益事業者基準を満たすよう設計されています。1 つの SKU で 120V〜480V の街路灯を自動認識し、0–10V、DALI、D4i を含むすべての調光プロトコルに対応しております。デュアル LUX センサーと高出力補助 GPS を備えており、道路用および装飾用の照明器具の両方でスムーズな運用を実現します。UbiCell Micro の各コンポーネントは、米国の公益事業および国防総省（DOD）の最も厳格な要件を満たしています。単一のモデムと eSIM 対応により、UbiCell Micro は公共および民間のセルラーネットワークを通じて、世界中で導入可能です。

1,000 を超える都市や公益事業者で導入されている UbiVu は、街路灯、変圧器、電柱、セキュリティや安全用ビデオを含む重要インフラ向けの包括的な ERP プラットフォームとして急速に成長しています。UbiVu の新バージョンでは、サードパーティ製センサーとのネイティブ統合、作業指示管理、在庫管理、停電報告用に再設計されたウェブインターフェースがサポートされています。UbiVu により、都市や公益事業者は資産管理の向上、ワークフローの効率化、顧客対応時間の改善、そして運用コストやトラック稼働の大幅な削減を実現できます。

業界初として、Ubicquia は UbiScout™ を発表しました。これは UbiCell® コントローラー向けの Zhaga Book 18 規格準拠 AI ビデオアクセサリで、アダプティブライティング、交通分析、縁石管理機能を提供します。UbiScout は、歩行者や車両の動向、縁石や街路景観の分析、道路状況に関するインサイトを提供し、都市が照明レベルを最適化できるようにします。このプラグアンドプレイ対応の統合により、都市は街路灯を多目的センサーへと変革し、安全性、交通の円滑化、運用効率を向上させることが可能となります。

Ubicquia, Inc. について

Ubicquia の AI 活用プラットフォームは、既存の重要インフラをインテリジェント化し、電力網の回復力向上、エネルギー消費の削減、公益事業者、自治体、商業事業者の運用効率の向上を実現します。同社の分析プラットフォームは、スマート照明、電力網の監視、公共の安全に関する実用的なインサイトを提供するために、1 日あたり 35 億件以上のデータセットを処理しています。Ubicquia の製品およびソリューションには、センサー、ソフトウェア、接続機能が含まれており、世界中で 4.5 億以上の街路灯、5 億以上の変圧器、10 億本の電柱と互換性があります。同社のプラットフォームは、1,000 を超える公益事業者および自治体で導入されており、変圧器、街路灯、公共安全ソリューションの主要メーカーと OEM ベースで統合されています。詳細については、 www.ubicquia.com

をご覧ください。

