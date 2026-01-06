UGREEN revela novo ecossistema inteligente na CES 2026, com foco em soluções NAS com inteligência artificial

De armazenamento inteligente a segurança residencial avançada e carregamento de alta potência, a UGREEN apresenta sua estratégia para um futuro totalmente conectado.

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A UGREEN, marca global de referência em eletrônicos de consumo, anuncia na CES 2026 um avanço estratégico ao revelar sua nova visão "Activate Smarter Living" junto ao portfólio mais completo de soluções já apresentado pela empresa para um estilo de vida conectado. Entre os principais anúncios está a série NASync iDX, uma plataforma NAS de nova geração que combina desempenho avançado com inteligência artificial (IA) integrada, levando processamento inteligente local e seguro diretamente para o ambiente doméstico. A empresa também confirmou o lançamento da série SynCare, seu primeiro ecossistema de segurança residencial inteligente, além do Nexode Pro 300W, um carregador de mesa de alta performance com oito portas e gerenciamento inteligente de energia.

Ative um estilo de vida mais inteligente

Durante a CES, o público poderá conhecer de perto o ecossistema de casas inteligentes da UGREEN no estande nº 30025, localizado no Pavilhão Sul do LVCC, onde toda a linha de produtos inovadores estará em exposição.

NASync iDX6011 e iDX6011 Pro: IA local redefine a nuvem privada com mais segurança

A UGREEN amplia seu portfólio NASync com os modelos iDX6011 e iDX6011 Pro, soluções de armazenamento em rede de última geração desenvolvidas para oferecer alto desempenho e inteligência local a residências, estúdios criativos e pequenas empresas. Os dispositivos contam com processadores Intel® Core™ Ultra, até 64 GB de memória LPDDR5x, conectividade dual 10GbE, duas portas Thunderbolt™ 4 e suporte para até 196 TB de armazenamento escalável, garantindo transferências extremamente rápidas e gerenciamento inteligente de dados sem dependência da nuvem.

Com essa nova arquitetura de inteligência integrada, a série NASync iDX executa IA totalmente local, permitindo uma interação mais natural com os arquivos e a identificação instantânea de rostos, objetos, documentos, cenas e lembranças. A IA também automatiza a organização de bibliotecas de fotos, viabiliza interações offline e realiza transcrição ou resumo de notas de voz em questão de segundos. Entre os recursos de destaque estão:

Busca universal: acesso intuitivo a arquivos. O sistema permite que o usuário descreva ideias, cenas ou lembranças incompletas e, em poucos segundos, localiza documentos, imagens, aplicativos e outros conteúdos.

acesso intuitivo a arquivos. O sistema permite que o usuário descreva ideias, cenas ou lembranças incompletas e, em poucos segundos, localiza documentos, imagens, aplicativos e outros conteúdos. Chat de IA Uliya: um modelo de linguagem avançado integrado possibilita consultas naturais aos arquivos armazenados, geração de resumos, criação de anotações e interação com uma base de conhecimento privada totalmente offline.

um modelo de linguagem avançado integrado possibilita consultas naturais aos arquivos armazenados, geração de resumos, criação de anotações e interação com uma base de conhecimento privada totalmente offline. Álbum de IA: realiza reconhecimento automático de rostos, animais, objetos, cenários e textos, organizando imagens a partir de comandos simples. Comandos como "pai andando de bicicleta" exibem instantaneamente as fotos correspondentes.

realiza reconhecimento automático de rostos, animais, objetos, cenários e textos, organizando imagens a partir de comandos simples. Comandos como "pai andando de bicicleta" exibem instantaneamente as fotos correspondentes. Notas de voz: carregue arquivos de áudio e permita que o sistema execute transcrição, tradução ou resumo diretamente no dispositivo. Ideal para reuniões, entrevistas, aulas ou registros pessoais importantes.

carregue arquivos de áudio e permita que o sistema execute transcrição, tradução ou resumo diretamente no dispositivo. Ideal para reuniões, entrevistas, aulas ou registros pessoais importantes. Organização de arquivos por IA: utilizando inteligência artificial, documentos, imagens e downloads são automaticamente categorizados por tipo, data e nome no momento do upload, mantendo tudo organizado e de fácil acesso.

Série UGREEN SynCare: segurança residencial inteligente aplicada ao cotidiano

A UGREEN entra no segmento de segurança residencial com o SynCare, um sistema inteligente que integra câmeras internas e externas com IA, campainha com vídeo e uma tela de controle central, operando em uma única rede inteligente. No núcleo do SynCare está a inteligência artificial, capaz não apenas de monitorar, mas também de interpretar e antecipar eventos, elevando o padrão tradicional de segurança residencial. Graças à conectividade avançada, o SynCare atua como um sistema de vigilância inteligente, proativo e contínuo, em tempo real.

O ecossistema inclui uma linha completa de dispositivos de monitoramento e interfaces avançadas. Entre os principais produtos estão a SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) e a ID500 Plus (2K), ambas com rastreamento pan-tilt suave e IA multimodal capaz de identificar pessoas, animais de estimação e eventos relevantes com alta precisão. Para áreas externas, a SynCare Outdoor Cam OD600 Pro oferece resistência certificada a intempéries, design híbrido bullet/PTZ, zoom óptico e gravação contínua 24/7, assegurando cobertura total do perímetro. Complementando o sistema, a campainha com vídeo SynCare DB600 Pro entrega vídeo 4K+2K de ponta a ponta, detecção inteligente e integração eficiente com armazenamento local.

Todos os dispositivos são integrados por meio do SynCare Smart Display D500, um hub central que oferece Wi-Fi dual-band, controle via aplicativo e relatórios de eventos em tempo real em uma interface única e intuitiva. O sistema combina visão noturna UltraColor com reconhecimento multimodal por IA, garantindo imagens claras mesmo à noite e detecção precisa de eventos. Também permite comunicação entre câmeras, envio de alertas inteligentes baseados em risco e proteção total da privacidade com armazenamento local criptografado via UGREEN NASync, sem custos de nuvem ou risco de vazamento de dados.

Nexode Pro 300W Desktop Charger: gerenciamento inteligente de energia para múltiplos dispositivos

Na CES, a UGREEN também apresenta o Nexode Pro 300W, um carregador de mesa GaN com oito portas desenvolvido para residências e ambientes profissionais com grande número de dispositivos conectados. O dispositivo gerencia automaticamente a distribuição de energia, assegurando que laptops, tablets e smartphones recebam potência ideal com segurança e eficiência. Entre os destaques estão três portas PD 3.1 de 140 W para carregamento rápido de laptops, uma porta DC dedicada de 240 W para notebooks gamers e estações de trabalho, além de uma tela TFT de 3 polegadas com informações de carregamento em tempo real. Os usuários podem selecionar entre cinco modos inteligentes de carregamento e monitorar ou ajustar as configurações pelo aplicativo da UGREEN. A tecnologia Thermal Guard garante segurança mesmo sob altas cargas de energia.

Preço e disponibilidade

As pré-vendas dos novos produtos já estão disponíveis em nas.ugreen.com . Os consumidores podem economizar até US$ 1.040 ao realizar a reserva com um depósito de US$ 30. A campanha no Kickstarter será lançada em março.

iDX6011 Pro (64 GB de RAM): US$ 1.559 (MSRP US$ 2.599)

(MSRP US$ 2.599) iDX6011 (64 GB de RAM): US$ 1.199 (MSRP US$ 1.999)

(MSRP US$ 1.999) iDX6011 (32 GB de RAM): US$ 999 (MSRP US$ 1.699)

A série SynCare será lançada no segundo semestre de 2026, enquanto o Nexode Pro está previsto para chegar ao mercado no segundo trimestre de 2026 www.ugreen.com.

Sobre a UGREEN

Fundada em 2012, a UGREEN é uma empresa inovadora focada no desenvolvimento de dispositivos e acessórios eletrônicos de alta qualidade e custo acessível para consumidores em todo o mundo. Com uma abordagem centrada no usuário, a marca conquistou a confiança de mais de 200 milhões de usuários globalmente. Recentemente, a UGREEN ampliou sua atuação para novas categorias, incluindo soluções NAS com inteligência artificial, reforçando seu compromisso com a evolução constante do mercado.

Para mais informações, entre em contato com:

Gabrielle Wang (América do Norte): [email protected]

Polina Zhang (União Europeia): [email protected]

Outros: [email protected]

Mais fotos dos produtos: https://drive.google.com/drive/folders/1-9QFBSDGEvnUFEzB0JYI6obC3DIE7f_a

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853364/CES_KV.jpg

FONTE UGREEN GROUP LIMITED