UGREEN presenta un nuevo ecosistema inteligente en CES 2026, dirigido por AI NAS

Desde almacenamiento inteligente hasta seguridad proactiva en el hogar y carga avanzada, UGREEN presenta una nueva visión para una vida conectada.

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marca líder mundial de electrónica de consumo, presentó su visión "Activate Smarter Living" (Activar una vida más inteligente) en el evento CES 2026 y su cartera de productos conectados más ambiciosa hasta la fecha. Los aspectos más destacados incluyen la serie NASync iDX, un hardware NAS de próxima generación que combina un rendimiento de primer nivel con una potente IA en el dispositivo, lo que lleva la inteligencia local privada al hogar. Para ampliar la seguridad del hogar inteligente, UGREEN también anunció la serie SynCare, el primer ecosistema de seguridad del hogar inteligente de la marca diseñado para ofrecer protección inteligente y proactiva para cada hogar, así como el cargador de escritorio Nexode Pro 300W, que brinda un rendimiento de carga excepcional, 8 puertos y una variedad de funciones inteligentes.

Activar una vida más inteligente

Los asistentes al CES pueden explorar el ecosistema de hogares inteligentes de UGREEN en el stand n.º 30025 en el pabellón sur LVCC, donde se exhibirá la línea completa de la marca.

NASync iDX6011 e iDX6011 Pro: la mejor nube privada con tecnología de IA local segura

UGREEN está ampliando su portafolio NASync galardonado con iDX6011 e iDX6011 Pro, dos modelos de almacenamiento conectado a red de próxima generación que aumentan de forma drástica el rendimiento a la vez que brindan inteligencia artificial local segura a hogares, estudios y pequeñas empresas. Equipados con procesadores Intel® Core™ Ultra y con hasta 64 GB de memoria LPDDR5x, doble conexión de red 10GbE, dos puertos Thunderbolt™ 4 y almacenamiento escalable de hasta 196 terabytes (TB), estos nuevos modelos ofrecen transferencias y procesamiento de datos ultrarrápidos, gestión inteligente de archivos y seguridad de nivel empresarial, todo ello sin depender de ningún servicio en la nube.

La serie NASync iDX cuenta con una nueva generación de inteligencia en el dispositivo y utiliza IA totalmente local para ayudar a los usuarios a buscar e interactuar con sus archivos de forma natural para encontrar al instante momentos, caras, objetos, documentos y recuerdos. Además, la IA puede organizar bibliotecas de fotos, habilitar chats de IA sin conexión y transcribir o resumir notas de voz en segundos de manera automática. Las capacidades clave incluyen:

Búsqueda universal: busque archivos de la forma intuitiva, no como lo hacen las computadoras. Los usuarios pueden describir conceptos, escenas, ideas o recuerdos parciales, y el sistema recupera al instante documentos relevantes, fotos, contenido de la aplicación, etc.

busque archivos de la forma intuitiva, no como lo hacen las computadoras. Los usuarios pueden describir conceptos, escenas, ideas o recuerdos parciales, y el sistema recupera al instante documentos relevantes, fotos, contenido de la aplicación, etc. Chat con IA Uliya: modelo de lenguaje grande integrado que permite a los usuarios hacer preguntas naturales sobre los archivos almacenados, resumir documentos, generar notas e interactuar con una base de conocimientos privada completamente fuera de línea.

modelo de lenguaje grande integrado que permite a los usuarios hacer preguntas naturales sobre los archivos almacenados, resumir documentos, generar notas e interactuar con una base de conocimientos privada completamente fuera de línea. Álbum de IA: identifica caras, animales, objetos, escenas y texto y luego categoriza y recupera de manera automática las imágenes correctas cuando se solicita. Simplemente escriba "papá en bicicleta" y las imágenes relevantes aparecerán al instante.

identifica caras, animales, objetos, escenas y texto y luego categoriza y recupera de manera automática las imágenes correctas cuando se solicita. Simplemente escriba "papá en bicicleta" y las imágenes relevantes aparecerán al instante. Notas de voz: las grabaciones de audio se pueden cargar, transcribir, traducir y resumir en el dispositivo. Ideal para reuniones, entrevistas, aulas o registros familiares.

las grabaciones de audio se pueden cargar, transcribir, traducir y resumir en el dispositivo. Ideal para reuniones, entrevistas, aulas o registros familiares. Organización de archivos de IA: los documentos, las fotos y las descargas se ordenan de forma automática por tipo, fecha y nombre en el momento en que los suba, lo que mantiene todo ordenado, claro y se puede buscar al instante.

Serie UGREEN SynCare: seguridad inteligente en el hogar para la vida real

SynCare constituye la entrada de UGREEN en la seguridad del hogar con un sistema todo en uno que une cámaras interiores y exteriores mejoradas con IA, un timbre de video y una pantalla de control central en una red única e inteligente. En esencia, la IA permite al sistema comprender el contexto y anticiparse a las necesidades, mientras que la conectividad robusta de Internet de las cosas (IoT) sirve como pilar. Más allá de la grabación pasiva, SynCare interpreta de manera activa los eventos y responde, lo que transforma el monitoreo en el hogar en un tutor atento e integrado.

El ecosistema abarca una variedad completa de cámaras e interfaces avanzadas. En la esencia misma de la línea de productos están los modelos cámara para interiores SynCare ID500 Pro (4K) e ID500 Plus (2K), ambos con seguimiento fluido con giro e inclinación y una IA multimodal para reconocer personas, mascotas y eventos clave con precisión. Para exteriores, la cámara para exteriores SynCare OD600 Pro brinda durabilidad resistente a la intemperie, diseño híbrido de cámara híbrida de lente fija y motorizada (bullet/PTZ), zoom óptico y grabación ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para una percepción completa del perímetro. Finalmente, el videoportero SynCare DB600 Pro ofrece video 4K+2K de pies a cabeza, detección inteligente y conectividad perfectas con almacenamiento local.

Todos estos dispositivos se conectan mediante la pantalla inteligente SynCare D500, un centro concentrado para el hogar con wifi de doble banda, control basado en aplicaciones e informes de eventos en tiempo real que reúnen toda la experiencia de seguridad en una interfaz intuitiva. Este sistema avanzado de vigilancia combina la visión nocturna UltraColor y el reconocimiento multimodal de IA para una nitidez cercana a la luz del día y detección precisa, cuenta con detección cruzada de cámara y alertas inteligentes basadas en riesgos y garantiza privacidad total con almacenamiento local cifrado a través de UGREEN NASync, lo que elimina tarifas en la nube y posibles fugas de datos.

Cargador de escritorio Nexode Pro de 300 W: potencia más inteligente para todos los dispositivos

Para completar la línea de UGREEN en CES se presentará el cargador de escritorio Nexode Pro 300W GaN, una estación de carga de escritorio de ocho puertos diseñada para hogares y espacios de trabajo con múltiples dispositivos. Distribuye de forma inteligente la energía entre las computadoras portátiles, tabletas y teléfonos conectados, lo que garantiza que cada dispositivo reciba velocidad y protección óptimas. Las características clave incluyen tres puertos PD 3.1 de 140 W para carga rápida de computadora portátil, un puerto DC de 240 W ewspecial para computadoras portátiles, estaciones de trabajo para juegos y una pantalla TFT de 3 pulgadas que muestra el estado de carga en tiempo real. Además, los usuarios pueden seleccionar entre cinco modos de carga inteligente, monitorear y controlar la configuración mediante la aplicación UGREEN y confiar en la tecnología Thermal Guard para una carga segura de alta potencia.

Precio y disponibilidad

Los pedidos anticipados están abiertos en nas.ugreen.com hoy. Los clientes pueden ahorrar hasta 1.040 dólares reservando con un depósito de 30 dólares. La campaña de Kickstarter se lanzará en marzo.

iDX6011 Pro (64 GB RAM): 1.559 dólares (precio de venta público recomendado (PVPR) 2.599 dólares)

(precio de venta público recomendado (PVPR) 2.599 dólares) iDX6011 (64 GB RAM): 1.199 dólares (PVPR 1.999 dólares)

(PVPR 1.999 dólares) iDX6011 (32 GB RAM): 999 dólares (PVPR 1.699 dólares)

La serie SynCare estará disponible en la segunda mitad de 2026, y la serie Nexode Pro estará disponible alrededor del segundo trimestre de 2026 en www.ugreen.com.

Acerca de UGREEN

Desde 2012, UGREEN se ha dedicado a crear dispositivos y accesorios electrónicos innovadores que sean tecnológicamente avanzados y asequibles para los consumidores. Su enfoque centrado en el usuario es lo más importante para la marca, que se ha ganado la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. Últimamente, la marca se ha expandido a nuevos campos innovadores, incluidas las soluciones NAS impulsadas por IA, por lo que mejoró aún más su compromiso para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores.

Para obtener más información, comuníquese con:

Gabrielle Wang (mercado de NA): [email protected]

Polina Zhang (mercado de UE): [email protected]

Otros mercados: [email protected]

Más fotos de productos: https://drive.Google.com/drive/folders/1-9QFBSDGEvnUFEzB0JYI6obC3DIE7f_a

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853365/CES_KV.jpg

FUENTE UGREEN GROUP LIMITED