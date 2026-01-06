Du stockage intelligent à la sécurité domestique proactive en passant par la recharge avancée, UGREEN dévoile une nouvelle vision de la vie connectée.

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public, a dévoilé sa vision « Activate Smarter Living » et sa gamme de produits de vie connectée la plus ambitieuse au CES 2026. Parmi les points forts, citons la série NASync iDX, un matériel NAS de nouvelle génération qui associe des performances de premier plan à une puissante IA embarquée, apportant ainsi une intelligence locale privée dans la maison. S'étendant à la sécurité domestique intelligente, UGREEN a également annoncé la série SynCare, le premier écosystème de sécurité domestique intelligente de la marque conçu pour fournir une protection intelligente et proactive pour chaque maison, ainsi que le chargeur de bureau Nexode Pro 300W, qui offre une performance de charge exceptionnelle, huit ports et une gamme de fonctionnalités intelligentes.

Activate Smarter Living

Les participants au CES peuvent explorer l'écosystème de la maison intelligente d'UGREEN au stand n°30025 dans le LVCC South Hall, où la gamme complète de la marque est exposée.

NASync iDX6011 et iDX6011 Pro : le cloud privé ultime alimenté par l'IA locale sécurisée

UGREEN élargit sa gamme NASync primée avec les iDX6011 et iDX6011 Pro, deux modèles de stockage en réseau de nouvelle génération qui augmentent considérablement les performances tout en apportant une IA locale sécurisée aux foyers, aux studios et aux petites entreprises. Propulsés par des processeurs Intel® Core™ Ultra et dotés d'une mémoire LPDDR5x pouvant atteindre 64 Go, d'une double mise en réseau 10GbE, de deux ports Thunderbolt™ 4 et d'un stockage évolutif jusqu'à 196 To, ces nouveaux modèles offrent des transferts de données et un traitement rapides comme l'éclair, une gestion intelligente des fichiers et une sécurité de niveau professionnel, le tout sans dépendre d'un quelconque service cloud.

Doté d'une nouvelle génération d'intelligence embarquée, le NASync iDX Series utilise l'IA locale pour aider les utilisateurs à rechercher et à interagir avec leurs fichiers de manière naturelle, en trouvant instantanément des moments, des visages, des objets, des documents et des souvenirs. L'IA peut également organiser automatiquement les bibliothèques de photos, activer les chats IA hors ligne et transcrire ou résumer les notes vocales en quelques secondes. Capacités clés :

Recherche universelle : recherchez des fichiers comme vous le voulez, pas comme l'ordinateur le veut. Les utilisateurs peuvent décrire des concepts, des scènes, des idées ou des souvenirs partiels, et le système retrouve instantanément les documents, les photos, le contenu des applications, etc. qui s'y rapportent.

recherchez des fichiers comme vous le voulez, pas comme l'ordinateur le veut. Les utilisateurs peuvent décrire des concepts, des scènes, des idées ou des souvenirs partiels, et le système retrouve instantanément les documents, les photos, le contenu des applications, etc. qui s'y rapportent. Chat IA Uliya : un grand modèle de langage intégré qui permet aux utilisateurs de poser des questions naturelles sur les fichiers stockés, de résumer des documents, de générer des notes et d'interagir avec une base de connaissances privée entièrement hors ligne.

un grand modèle de langage intégré qui permet aux utilisateurs de poser des questions naturelles sur les fichiers stockés, de résumer des documents, de générer des notes et d'interagir avec une base de connaissances privée entièrement hors ligne. Album IA : identifie les visages, les animaux, les objets, les scènes et le texte, puis classe et récupère automatiquement les bonnes images sur commande. Il suffit de taper « papa à vélo » pour que les images correspondantes apparaissent instantanément.

identifie les visages, les animaux, les objets, les scènes et le texte, puis classe et récupère automatiquement les bonnes images sur commande. Il suffit de taper « papa à vélo » pour que les images correspondantes apparaissent instantanément. Mémos vocaux : les enregistrements audio peuvent être téléchargés et transcrits, traduits et résumés sur l'appareil. Idéal pour les réunions, les entretiens, les salles de classe ou les dossiers familiaux.

les enregistrements audio peuvent être téléchargés et transcrits, traduits et résumés sur l'appareil. Idéal pour les réunions, les entretiens, les salles de classe ou les dossiers familiaux. Organisation des dossiers avec l'IA : les documents, les photos et les téléchargements sont automatiquement triés par type, par date et par nom dès que vous les téléchargez, pour que tout soit clair, net et instantanément consultable.

Série UGREEN SynCare : sécurité domestique intelligente pour la vie réelle

SynCare marque l'entrée d'UGREEN dans le domaine de la sécurité domestique avec un système tout-en-un qui réunit des caméras intérieures et extérieures optimisées par l'IA, une sonnette vidéo et un écran de contrôle central en un seul réseau intelligent. Au cœur du système, l'IA lui permet de comprendre le contexte et d'anticiper les besoins, tandis qu'une connectivité IdO robuste lui sert de colonne vertébrale. Bien au-delà de l'enregistrement passif, SynCare interprète activement les événements et réagit, transformant la surveillance à domicile en un gardien attentif et intégré.

L'écosystème couvre une gamme complète de caméras et d'interfaces avancées. Au cœur de la gamme se trouvent la SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) et l'ID500 Plus (2K), toutes deux dotées d'un suivi panoramique et incliné fluide et d'une IA multimodale pour reconnaître avec précision les personnes, les animaux domestiques et les événements clés. Pour le monde extérieur, la SynCare Outdoor Cam OD600 Pro offre une durabilité résistante aux intempéries, une conception hybride bullet/PTZ, un zoom optique et un enregistrement ininterrompu 24/7 pour une surveillance complète du périmètre. Enfin, la sonnette vidéo SynCare DB600 Pro offre une résolution 4K+2K de bout en bout, une détection intelligente et une connectivité de stockage local optimale.

Tous ces appareils se connectent via le SynCare Smart Display D500, un hub domestique central doté d'une connexion Wi-Fi à double bande, d'un contrôle basé sur une application et d'un rapport d'événements en temps réel, réunissant l'ensemble de l'expérience de sécurité dans une seule interface intuitive. Ce système de surveillance avancé combine la vision nocturne UltraColor et la reconnaissance multimodale IA pour une clarté proche de la lumière du jour et une détection précise. Il est doté d'un système de reconnaissance entre caméras et d'alertes intelligentes basées sur les risques, et garantit une confidentialité totale grâce au stockage local crypté via UGREEN NASync, éliminant ainsi les frais liés au cloud et les fuites de données potentielles.

Chargeur de bureau Nexode Pro 300W : une alimentation plus intelligente pour chaque appareil

Le chargeur de bureau Nexode Pro 300W GaN, une station de charge de bureau à huit ports conçue pour les ménages et les espaces de travail équipés de plusieurs appareils, complète la gamme d'UGREEN présentée au CES. Il distribue intelligemment l'énergie entre les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones connectés, garantissant à chacun une vitesse et une protection optimales. Les principales caractéristiques comprennent trois ports PD 3.1 de 140 W pour une charge rapide des ordinateurs portables, un port DC de 240 W dédié aux ordinateurs portables de jeu et aux stations de travail, ainsi qu'un écran TFT de 3 pouces qui affiche l'état de charge en temps réel. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi cinq modes de charge intelligents, surveiller et contrôler les paramètres via l'application UGREEN, et s'appuyer sur la technologie Thermal Guard pour une charge haute puissance en toute sécurité.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont ouvertes sur nas.ugreen.com dès aujourd'hui. Les clients peuvent économiser jusqu'à 1 040 $ en réservant avec un acompte de 30 $. La campagne Kickstarter sera lancée en mars.

iDX6011 Pro (64 Go de RAM) : 1 559 $ (prix de vente conseillé : 2 599 $)

(prix de vente conseillé : 2 599 $) iDX6011 (64 Go de RAM) : 1 199 $ (prix de vente conseillé : 1 999 $)

(prix de vente conseillé : 1 999 $) iDX6011 (32 Go de RAM) : 999 $ (prix de vente conseillé : 1 699 $)

La série SynCare sera disponible dans la seconde moitié de l'année 2026, et la série Nexode Pro sera disponible vers le deuxième trimestre 2026 sur www.ugreen.com.

À propos d'UGREEN

Depuis 2012, UGREEN se consacre à la création d'appareils et d'accessoires électroniques innovants, à la fois technologiquement avancés et abordables pour les consommateurs. L'approche centrée sur l'utilisateur est au cœur de la marque, qui a gagné la confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde. La société a récemment renforcé ses efforts dans de nouveaux domaines innovants, notamment les solutions NAS alimentées par l'IA, renforçant ainsi son engagement à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

