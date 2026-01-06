UGREEN stellt auf der CES 2026 ein neues intelligentes Ökosystem vor, das von AI NAS geleitet wird

Von intelligenter Speicherung über proaktive Haussicherheit bis hin zu fortschrittlichen Ladelösungen – UGREEN präsentiert eine neue Vision für vernetztes Wohnen.

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik, hat auf der CES 2026 ihre Vision „Activate Smarter Living" (Intelligenteres Wohnen aktivieren) vorgestellt und ihr bislang ambitioniertestes Portfolio für vernetztes Wohnen präsentiert. Zu den Highlights gehört die NASync iDX-Serie, eine NAS-Hardware der nächsten Generation, die erstklassige Leistung mit leistungsstarker integrierter KI kombiniert und private lokale Intelligenz ins Haus bringt. UGREEN expandiert in den Bereich der Smart-Home-Sicherheit und kündigte außerdem die SynCare-Serie an, das erste Smart-Home-Sicherheitsökosystem der Marke, das intelligenten, proaktiven Schutz für jedes Zuhause bietet, sowie das Nexode Pro 300W Desktop-Ladegerät, das eine hervorragende Ladeleistung, 8 Anschlüsse und eine Reihe von intelligenten Funktionen bietet.

Activate Smarter Living

Besucher der CES können das Smart-Home-Ökosystem von UGREEN am Stand Nr. 30025 in der LVCC South Hall erkunden, wo die gesamte Produktpalette der Marke ausgestellt ist.

NASync iDX6011 & iDX6011 Pro: Ultimative Private Cloud mit sicherer lokaler KI

UGREEN erweitert sein preisgekröntes NASync-Portfolio um die Modelle iDX6011 und iDX6011 Pro, zwei Netzwerk-Speichersysteme der nächsten Generation, die die Leistung erheblich steigern und gleichzeitig sichere lokale KI für Privathaushalte, Studios und kleine Unternehmen bieten. Ausgestattet mit Intel® Core™ Ultra-Prozessoren und bis zu 64 GB LPDDR5x-Speicher, dualem 10GbE-Netzwerk, dualen Thunderbolt™ 4-Anschlüssen und skalierbarem Speicher von bis zu 196 TB bieten diese neuen Modelle blitzschnelle Datenübertragungen und -verarbeitungen, intelligente Dateiverwaltung und Sicherheit auf Unternehmensniveau, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Versehen mit einer neuen Generation von On-Device-Intelligenz nutzt die NASync iDX-Serie vollständig lokale KI, um Benutzern zu helfen, ihre Dateien auf natürliche Weise zu durchsuchen und mit ihnen zu interagieren, sodass sie Momente, Gesichter, Objekte, Dokumente und Erinnerungen sofort finden können. Die KI kann auch Fotobibliotheken automatisch organisieren, Offline-KI-Chats ermöglichen und Sprachmemos in Sekundenschnelle transkribieren oder zusammenfassen. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

Universelle Suche: Suchen Sie Dateien so, wie Sie denken, nicht so, wie es Computer tun. Benutzer können Konzepte, Szenen, Ideen oder Teil-Erinnerungen beschreiben, und das System ruft sofort relevante Dokumente, Fotos, App-Inhalte usw. ab.

Suchen Sie Dateien so, wie Sie denken, nicht so, wie es Computer tun. Benutzer können Konzepte, Szenen, Ideen oder Teil-Erinnerungen beschreiben, und das System ruft sofort relevante Dokumente, Fotos, App-Inhalte usw. ab. Uliya AI Chat: Ein integriertes großes Sprachmodell ermöglicht es Benutzern, natürliche Fragen zu gespeicherten Dateien zu stellen, Dokumente zusammenzufassen, Notizen zu erstellen und vollständig offline mit einer privaten Wissensdatenbank zu interagieren.

Ein integriertes großes Sprachmodell ermöglicht es Benutzern, natürliche Fragen zu gespeicherten Dateien zu stellen, Dokumente zusammenzufassen, Notizen zu erstellen und vollständig offline mit einer privaten Wissensdatenbank zu interagieren. KI-Album: Identifiziert Gesichter, Tiere, Objekte, Szenen und Text und kategorisiert und ruft dann automatisch die richtigen Bilder auf Befehl ab. Geben Sie einfach „Vater auf dem Fahrrad" ein, und die entsprechenden Bilder werden sofort angezeigt.

Identifiziert Gesichter, Tiere, Objekte, Szenen und Text und kategorisiert und ruft dann automatisch die richtigen Bilder auf Befehl ab. Geben Sie einfach „Vater auf dem Fahrrad" ein, und die entsprechenden Bilder werden sofort angezeigt. Sprachmemos: Audioaufnahmen können hochgeladen und auf dem Gerät transkribiert, übersetzt und zusammengefasst werden. Ideal für Besprechungen, Interviews, Unterricht oder Familienaufzeichnungen.

Audioaufnahmen können hochgeladen und auf dem Gerät transkribiert, übersetzt und zusammengefasst werden. Ideal für Besprechungen, Interviews, Unterricht oder Familienaufzeichnungen. KI-Dateiorganisation: Dokumente, Fotos und Downloads werden beim Hochladen automatisch nach Typ, Datum und Name sortiert, sodass alles übersichtlich, klar und sofort durchsuchbar ist.

UGREEN SynCare-Serie: Intelligente Haussicherheit für das echte Leben

SynCare markiert den Einstieg von UGREEN in den Bereich der Haussicherheit mit einem All-in-One-System, das KI-gestützte Innen- und Außenkameras, eine Video-Türklingel und ein zentrales Steuerungsdisplay in einem einzigen intelligenten Netzwerk vereint. Im Kern ermöglicht die KI dem System, den Kontext zu verstehen und Bedürfnisse zu antizipieren, während eine robuste IoT-Konnektivität als Rückgrat dient. SynCare geht weit über die passive Aufzeichnung hinaus und interpretiert Ereignisse aktiv und reagiert darauf, wodurch die Hausüberwachung zu einem aufmerksamen, integrierten Wächter wird.

Das Ökosystem umfasst eine vollständige Palette fortschrittlicher Kameras und Schnittstellen. Das Herzstück der Produktpalette bilden die SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) und die ID500 Plus (2K), die beide über eine reibungslose Schwenk-Neige-Verfolgung und multimodale KI verfügen, um Personen, Haustiere und wichtige Ereignisse präzise zu erkennen. Für den Außenbereich bietet die SynCare Outdoor Cam OD600 Pro wetterfeste Haltbarkeit, ein hybrides Bullet-/PTZ-Design, optischen Zoom und unterbrechungsfreie 24/7-Aufzeichnung für eine umfassende Überwachung des Geländes. Schließlich bietet die SynCare Video Doorbell DB600 Pro 4K+2K-Video von Kopf bis Fuß, intelligente Erkennung und nahtlose lokale Speicherkonnektivität.

All diese Geräte werden über das SynCare Smart Display D500 verbunden, einen zentralen Home-Hub mit Dualband-WLAN, App-basierter Steuerung und Echtzeit-Ereignisberichten, der das gesamte Sicherheitserlebnis in einer intuitiven Benutzeroberfläche zusammenfasst. Dieses fortschrittliche Überwachungssystem kombiniert UltraColor-Nachtsicht und multimodale KI-Erkennung für eine fast tageslichtähnliche Klarheit und genaue Erkennung, verfügt über kamerübergreifende Wahrnehmung und intelligente risikobasierte Warnmeldungen und gewährleistet vollständige Privatsphäre durch verschlüsselte lokale Speicherung über UGREEN NASync, wodurch Cloud-Gebühren und potenzielle Datenlecks vermieden werden.

Nexode Pro 300W Desktop-Ladegerät: Intelligentere Stromversorgung für jedes Gerät

Die CES-Produktpalette von UGREEN wird durch das Nexode Pro 300W GaN Desktop-Ladegerät vervollständigt, eine Desktop-Ladestation mit acht Anschlüssen, die für Haushalte und Arbeitsbereiche mit mehreren Geräten entwickelt wurde. Es verteilt den Strom intelligent auf die angeschlossenen Laptops, Tablets und Telefone und sorgt so dafür, dass jedes Gerät die optimale Geschwindigkeit und den optimalen Schutz erhält. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören drei 140-W-PD-3.1-Anschlüsse für schnelles Laden von Laptops, ein dedizierter 240-W-DC-Anschluss für Gaming-Laptops und Workstations sowie ein 3-Zoll-TFT-Display, das den Ladestatus in Echtzeit anzeigt. Benutzer können außerdem aus fünf intelligenten Lademodi wählen, die Einstellungen über die UGREEN-App überwachen und steuern und sich auf die Thermal Guard-Technologie für sicheres Laden mit hoher Leistung verlassen.

Preis und Verfügbarkeit

Vorbestellungen sind ab heute auf nas.ugreen.com möglich. Kunden können bei einer Vorbestellung mit einer Anzahlung von 30 USD bis zu 1.040 USD sparen. Die Kickstarter-Kampagne beginnt im März.

iDX6011 Pro (64GB RAM): 1.559 USD (MSRP 2.599 USD)

(MSRP 2.599 USD) iDX6011 (64GB RAM): 1.199 USD (MSRP 1.999 USD)

(MSRP 1.999 USD) iDX6011 (32GB RAM): 999 USD (MSRP 1.699 USD)

Die SynCare-Serie wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erhältlich sein, die Nexode Pro-Serie wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 auf www.ugreen.com verfügbar sein.

Informationen zu UGREEN

Seit 2012 widmet sich UGREEN der Entwicklung innovativer elektronischer Geräte und Zubehörteile, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch für Verbraucher erschwinglich sind. Der nutzerorientierte Ansatz ist das Herzstück der Marke, die das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern weltweit genießt. In letzter Zeit hat die Marke ihr Angebot um innovative neue Bereiche erweitert, darunter KI-gestützte NAS-Lösungen, und so ihr Engagement für die Erfüllung der sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse weiter verstärkt.

