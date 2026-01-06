UGREEN presenta un nuevo ecosistema inteligente en CES 2026, liderado por IA NAS

Desde almacenamiento inteligente hasta seguridad proactiva para el hogar y carga avanzada, UGREEN presenta una nueva visión para la vida conectada

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, marca líder mundial en electrónica de consumo, presentó su visión "Activate Smarter Living" en CES 2026 y su cartera de productos para la vida conectada más ambiciosa hasta la fecha. Entre sus productos más destacados se encuentra la serie NASync iDX, hardware NAS de última generación que combina un rendimiento de primer nivel con una potente inteligencia artificial integrada en el dispositivo, llevando la inteligencia local privada al hogar. En su expansión hacia la seguridad del hogar inteligente, UGREEN también anunció la serie SynCare, el primer ecosistema de seguridad para el hogar inteligente de la marca, diseñado para brindar protección inteligente y proactiva para cada hogar, así como el cargador de escritorio Nexode Pro de 300 W, que ofrece un rendimiento de carga excepcional, 8 puertos y una gama de funciones inteligentes.

Activate Smarter Living

Los asistentes a CES podrán explorar el ecosistema de hogares inteligentes de UGREEN en el expositor número 30025 del pabellón sur del LVCC, donde se exhibe la línea completa de productos de la marca.

NASync iDX6011 e iDX6011 Pro: Nube privada definitiva con IA local segura

UGREEN amplía su galardonada cartera NASync con los iDX6011 e iDX6011 Pro, dos modelos de almacenamiento conectado a red de última generación que optimizan drásticamente el rendimiento y llevan la IA local segura a hogares, estudios y pequeñas empresas. Equipados con procesadores Intel® Core™ Ultra y con hasta 64 GB de memoria LPDDR5x, doble red de 10 GbE, dos puertos Thunderbolt™ 4 y almacenamiento escalable de hasta 196 TB, estos nuevos modelos ofrecen transferencias y procesamiento de datos ultrarrápidos, gestión inteligente de archivos y seguridad de nivel empresarial, todo ello sin depender de servicios en la nube.

Equipada con una nueva generación de inteligencia en el dispositivo, la serie NASync iDX utiliza IA totalmente local para ayudar a los usuarios a buscar e interactuar con sus archivos de forma natural, encontrando al instante momentos, rostros, objetos, documentos y recuerdos. La IA también puede organizar automáticamente las bibliotecas de fotos, habilitar chats de IA sin conexión y transcribir o resumir notas de voz en segundos. Sus principales funciones incluyen:

Búsqueda Universal: Busca archivos como tú piensas, no como lo hacen las computadoras. Los usuarios pueden describir conceptos, escenas, ideas o recuerdos parciales, y el sistema recupera al instante documentos, fotos, contenido de apps, etc. relevantes.

Busca archivos como tú piensas, no como lo hacen las computadoras. Los usuarios pueden describir conceptos, escenas, ideas o recuerdos parciales, y el sistema recupera al instante documentos, fotos, contenido de apps, etc. relevantes. Chat con IA de Uliya: Un amplio modelo de lenguaje integrado permite a los usuarios hacer preguntas naturales sobre los archivos almacenados, resumir documentos, generar notas e interactuar con una base de conocimiento privada sin necesidad de estar en línea.

Un amplio modelo de lenguaje integrado permite a los usuarios hacer preguntas naturales sobre los archivos almacenados, resumir documentos, generar notas e interactuar con una base de conocimiento privada sin necesidad de estar en línea. Álbum con IA: Identifica rostros, animales, objetos, escenas y texto, y luego categoriza y recupera automáticamente las imágenes adecuadas cuando se lo pides. Simplemente escriba "papá en bicicleta" y las imágenes relevantes aparecen al instante.

Identifica rostros, animales, objetos, escenas y texto, y luego categoriza y recupera automáticamente las imágenes adecuadas cuando se lo pides. Simplemente escriba "papá en bicicleta" y las imágenes relevantes aparecen al instante. Notas de Voz: Las grabaciones de audio se pueden subir, transcribir, traducir y resumir en el dispositivo. Ideal para reuniones, entrevistas, aulas o registros familiares.

Las grabaciones de audio se pueden subir, transcribir, traducir y resumir en el dispositivo. Ideal para reuniones, entrevistas, aulas o registros familiares. Organización de Archivos con IA: Los documentos, fotos y descargas se ordenan automáticamente por tipo, fecha y nombre al subirlos, manteniendo todo ordenado, claro y con capacidad de búsqueda instantánea.

Serie UGREEN SynCare: Seguridad Inteligente para el Hogar en la Vida Real

SynCare marca la entrada de UGREEN en la seguridad del hogar con un sistema integral que integra cámaras interiores y exteriores con IA, un videoportero y una pantalla de control central en una única red inteligente. En esencia, la IA permite al sistema comprender el contexto y anticiparse a las necesidades, mientras que la robusta conectividad IoT actúa como su columna vertebral. Yendo mucho más allá de la grabación pasiva, SynCare interpreta y responde activamente a los eventos, transformando la vigilancia del hogar en un sistema de vigilancia integrado y atento.

El ecosistema abarca una gama completa de cámaras e interfaces avanzadas. En el corazón de la línea se encuentran la SynCare Indoor Cam ID500 Pro (4K) y la ID500 Plus (2K), ambas con seguimiento fluido de movimiento horizontal y vertical e IA multimodal para reconocer personas, mascotas y eventos clave con precisión. Para el exterior, la SynCare Outdoor Cam OD600 Pro ofrece resistencia a la intemperie, un diseño híbrido bala/PTZ, zoom óptico y grabación ininterrumpida 24/7 para una vigilancia perimetral completa. Por último, la SynCare Video Doorbell DB600 Pro ofrece video 4K+2K de pies a cabeza, detección inteligente y conectividad de almacenamiento local perfecta.

Todos estos dispositivos se conectan a través de la pantalla inteligente SynCare D500, un concentrador doméstico central con Wi-Fi de doble banda, control basado en aplicaciones e informes de eventos en tiempo real, que integra toda la experiencia de seguridad en una interfaz intuitiva. Este avanzado sistema de vigilancia combina la visión nocturna UltraColor y el reconocimiento multimodal con IA para una claridad casi diurna y una detección precisa. Además, cuenta con reconocimiento entre cámaras y alertas inteligentes basadas en riesgos, y garantiza total privacidad con almacenamiento local cifrado a través de UGREEN NASync, eliminando así las tarifas de la nube y las posibles fugas de datos.

Cargador de escritorio Nexode Pro de 300 W: Energía más inteligente para cada dispositivo

Completando la gama de UGREEN en CES, se encuentra el cargador de escritorio Nexode Pro de 300 W GaN, una estación de carga de escritorio de ocho puertos diseñada para hogares y espacios de trabajo con múltiples dispositivos. Distribuye la energía de forma inteligente entre portátiles, tabletas y teléfonos conectados, garantizando que cada uno reciba una velocidad y protección óptimas. Entre sus características principales se incluyen tres puertos PD 3.1 de 140 W para una carga rápida de portátiles, un puerto de CC dedicado de 240 W para portátiles y estaciones de trabajo para juegos, y una pantalla TFT de 3 pulgadas que muestra el estado de carga en tiempo real. Los usuarios también pueden seleccionar entre cinco modos de carga inteligente, supervisar y controlar la configuración a través de la aplicación UGREEN y confiar en la tecnología Thermal Guard para una carga segura y de alta potencia.

Precio y disponibilidad

Las reservas ya están disponibles en nas.ugreen.com. Los clientes pueden ahorrar hasta 1.040 dólares reservando con un depósito de 30 dólares. La campaña de Kickstarter se lanzará en marzo.

• iDX6011 Pro (64GB RAM): 1.559 dólares (precio de venta sugerido por fabricante 2.599 dólares)

• iDX6011 (64GB RAM): 1.199 dólares (precio de venta sugerido por fabricante 1.999 dólares)

• iDX6011 (32GB RAM): 999 dólares (precio de venta sugerido por fabricante 1.699 dólares)

La serie SynCare estará disponible en la segunda mitad de 2026, y la serie Nexode Pro estará disponible alrededor del segundo trimestre de 2026 en www.ugreen.com.

Acerca de UGREEN

Desde 2012, UGREEN se ha dedicado a crear dispositivos y accesorios electrónicos innovadores, tecnológicamente avanzados y asequibles para los consumidores. Su enfoque centrado en el usuario es la base de la marca, que se ha ganado la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. Recientemente, la marca se ha expandido a nuevos campos innovadores, incluyendo soluciones NAS con IA, lo que refuerza aún más su compromiso de satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores.

