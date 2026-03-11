Uma celebração da criatividade em toda a cidade, de dia e de noite: programa do Vivid Sydney 2026 é revelado

"Nenhuma outra cidade no mundo pode sediar o Vivid, porque nenhuma outra cidade no mundo tem o que Sydney tem a oferecer. O Vivid Sydney 2026 redefinirá a forma como vivenciamos nossa cidade, oferecendo um programa de eventos maior e mais ousado que ganhará vida tanto de dia quanto à noite.

"Com mais de 80% da programação gratuita para o público, o Vivid Sydney está focado em tornar experiências culturais de nível mundial acessíveis a todos. Seja o percurso completo de 6,5 km do Vivid Light Walk, a música ao vivo gratuita no Tumbalong Nights ou a programação dinâmica durante o dia, o festival deste ano trará cor e criatividade à cidade enquanto impulsiona significativamente os negócios locais."

O Vivid Sydney 2026 marca o primeiro ano de Brett Sheehy AO como diretor do festival; um retorno criativo após duas décadas liderando grandes festivais e companhias artísticas em toda a Austrália.

O diretor do festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, afirmou que a programação deste ano representa um novo horizonte ousado para o evento.

"Para 2026, estamos expandindo nossa programação para novas formas de arte, incluindo performances aéreas, arte pública diurna, teatro e dança. Elas se somam às nossas amplas programações de Vivid Minds, Light, Music e Food, tornando o Vivid Sydney um dos grandes festivais de artes abrangentes do mundo.

Este ano convidamos você a ir além de suas expectativas anteriores sobre o Vivid Sydney e a entrar em um novo e ousado festival projetado para surpreender, encantar, desafiar, entreter e encher você de alegria.

Seja como um visitante, um participante ativo ou alguém interessado em aproveitar uma das nossas dezenas de experiências interativas, podemos prometer um festival inesquecível", afirmou o Sr. Sheehy.

Parceiros do Vivid Sydney

A Kia retorna como parceira principal pelo quinto ano consecutivo em 2026, com uma nova instalação prevista para integrar o Vivid Sydney Light Walk. Os parceiros de apoio do Vivid Sydney incluem City of Sydney, Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, The P.A. People e Technical Direction Company e Transdev.

Os parceiros de programação do Vivid Sydney incluem Carriageworks, Sydney Opera House e Museum of Contemporary Art.Os parceiros de localização do Vivid Sydney incluem Australian Maritime Museum, Cockle Bay Wharf, Placemaking NSW e Port Authority of New South Wales, e State Library of New South Wales.

Os ingressos para o Vivid Sydney já estão à venda. Para mais informações e para uma lista completa de eventos, acesse vividsydney.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930334/VS26_Hero_Landscape.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930335/VS26_Hero_Portrait.jpg

FONTE Destination New South Wales