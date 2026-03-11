Una celebración de la creatividad en toda la ciudad, día y noche: se da a conocer el programa Vivid Sydney 2026

Steve Kamper, ministro de Trabajo y Turismo afirmó que Vivid Sydney será más grande y mejor que nunca.

"Ninguna otra ciudad del mundo puede organizar Vivid, porque ninguna otra ciudad del mundo tiene lo que Sídney tiene para ofrecer. Vivid Sydney 2026 redefinirá cómo experimentamos nuestra ciudad, ofrecerá un programa de eventos más grande y audaz que cobrará vida tanto de día como de noche.

"Con más del 80 por ciento del programa gratuito, Vivid Sydney se centra en hacer que las experiencias culturales líderes del mundo sean accesibles para todos. Ya sea el Vivid Light Walk de 6,5 km, la música en vivo gratuita en Tumbalong Nights o la programación dinámica durante el día, el festival de este año traerá color y creatividad a la ciudad y, al mismo tiempo, brindará un impulso importante a los negocios locales".

Vivid Sydney 2026 marca el primer año de Brett Sheehy AO como director del Festival; un regreso creativo después de dos décadas como líder de importantes festivales y grupos artísticos en toda Australia.

Brett Sheehy AO, director del Festival Vivid Sydney declaró que el programa de este año representa un nuevo y audaz horizonte para el evento.

"Para 2026, ampliaremos nuestro programa a nuevas formas de arte que incluyen actuaciones aéreas, arte público diurno, teatro y danza. Estas formas de arte se unen a nuestras amplias ofertas de luz, música, gastronomía y mentes vívidas para hacer que Vivid Sydney sea uno de los festivales de arte más grandes y completos del mundo.

"Este año invitamos las personas a ir más allá de sus expectativas previas de Vivid Sydney hacia un nuevo y audaz festival diseñado para sorprender, deleitar, desafiar, entretener y colmar de alegría a los asistentes.

"Ya sea que conozca Vivid Sydney como espectador alegre, sea un asistente entusiasta o le interese participar en una de nuestras decenas de oportunidades interactivas, podemos prometerle un festival inolvidable", declaró el Sr. Sheehy.

Socios de Vivid Sydney

Kia regresa como aliado principal por quinto año consecutivo en 2026, con una nueva instalación que se presentará a lo largo del Vivid Sydney Light Walk. Los socios colaboradores de Vivid Sydney son: la ciudad de Sídney,Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, The P.A. People, Technical Direction Company y Transdev.

Los socios del programa de Vivid Sydney son: Carriageworks, la Ópera de Sídney y el Museo de Arte Contemporáneo. Los socios organizadores de Vivid Sydney son: el Museo Marítimo Nacional de Australia, Cockle Bay Wharf, Placemaking NSW, la Autoridad Portuaria de Nueva Gales del Sur y la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur.

Las entradas para Vivid Sydney ya están a la venta. Para más información y una lista completa de los eventos, visite vividsydney.com

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FUENTE Destination New South Wales