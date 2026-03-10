Una celebración de la creatividad en toda la ciudad, día y noche: Se revela el programa de Vivid Sydney 2026

"Ninguna otra ciudad del mundo puede albergar Vivid, porque ninguna otra ciudad del mundo tiene lo que Sídney ofrece. Vivid Sydney 2026 redefinirá la forma en que experimentamos nuestra ciudad, ofreciendo un programa de eventos más grande y audaz que cobrará vida tanto de día como de noche".

"Con más del 80 % del programa gratuito, Vivid Sydney se centra en hacer que experiencias culturales de vanguardia a nivel mundial sean accesibles para todos. Ya sea Vivid Light Walk de 6,5 km, la música en vivo gratuita en Tumbalong Nights o la dinámica programación diurna, el festival de este año traerá color y creatividad a la ciudad, a la vez que impulsará significativamente el comercio local".

Vivid Sydney 2026 marca el primer año de Brett Sheehy AO como director del festival; un regreso creativo tras dos décadas al frente de importantes festivales y compañías artísticas en toda Australia.

El director del Vivid Sydney Festival, Brett Sheehy AO, afirmó que el programa de este año representa un nuevo y audaz horizonte para el evento.

"Para 2026, ampliaremos nuestro programa a nuevas formas de arte, como espectáculos aéreos, arte público diurno, teatro y danza. Estas se suman a nuestra amplia oferta de Vivid Minds, Light, Music y Food para convertir a Vivid Sydney en uno de los festivales de arte más completos del mundo.

"Este año, los invitamos a superar sus expectativas previas de Vivid Sydney y a vivir un nuevo y audaz festival diseñado para sorprender, deleitar, desafiar, entretener y llenarlos de alegría.

"Ya sea que conozcan Vivid Sydney como un observador entusiasta, un participante entusiasta o alguien con ganas de participar en una de nuestras docenas de oportunidades interactivas, les prometemos un festival inolvidable", afirmó Sheehy.

Socios de Vivid Sydney

Kia regresa como Socio Principal por quinto año consecutivo en 2026, con una nueva instalación que se presentará a lo largo del Vivid Sydney Light Walk. Los Socios de Apoyo de Vivid Sydney incluyen a la Ciudad de Sídney, Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, The P.A. People, Technical Direction Company y Transdev.

Los Socios de Programa de Vivid Sydney incluyen a Carriageworks, la Ópera de Sídney y el Museo de Arte Contemporáneo. Los Socios de Ubicación de Vivid Sydney incluyen el Museo Marítimo Australiano, Cockle Bay Wharf, Placemaking NSW, la Autoridad Portuaria de Nueva Gales del Sur y la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur.

Las entradas para Vivid Sydney ya están a la venta. Para más información y la lista completa de eventos, visite vividsydney.com

