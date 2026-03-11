Ein stadtweites Fest der Kreativität bei Tag und Nacht: Programm von Vivid Sydney 2026 vorgestellt

„Keine andere Stadt der Welt kann Vivid ausrichten, denn keine andere Stadt der Welt bietet das, was Sydney ausmacht. Vivid Sydney 2026 wird neu definieren, wie wir unsere Stadt erleben, und ein größeres, mutigeres Veranstaltungsprogramm bieten, das bei Tag und bei Nacht zum Leben erwacht.

Da mehr als 80 % des Programms kostenlos zugänglich sind, legt Vivid Sydney den Schwerpunkt darauf, kulturelle Erlebnisse von Weltrang für alle zugänglich zu machen. Ob der komplette 6,5 km lange Vivid Light Walk, kostenlose Livemusik bei Tumbalong Nights oder das dynamische Tagesprogramm, das diesjährige Festival wird Farbe und Kreativität in die Stadt bringen und zugleich lokalen Unternehmen einen deutlichen Schub verleihen."

Vivid Sydney 2026 ist für Brett Sheehy AO das erste Jahr als Festivaldirektor und zugleich eine kreative Heimkehr nach zwei Jahrzehnten an der Spitze bedeutender Festivals und Kunstorganisationen in ganz Australien.

Der Festivaldirektor von Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, sagte, das diesjährige Programm stehe für einen mutigen neuen Horizont des Festivals.

„2026 erweitern wir unser Programm um neue Kunstformen, darunter Luftakrobatik, Kunst im öffentlichen Raum am Tag, Theater und Tanz. Gemeinsam mit unserem umfangreichen Angebot in den Bereichen Vivid Minds, Light, Music und Food machen diese neuen Formate Vivid Sydney zu einem der bedeutendsten spartenübergreifenden Kunstfestivals der Welt.

In diesem Jahr laden wir Sie ein, Ihre bisherigen Erwartungen an Vivid Sydney hinter sich zu lassen und ein mutiges neues Festival zu entdecken, das überraschen, begeistern, herausfordern, unterhalten und mit Freude erfüllen soll.

Ganz gleich, ob Sie Vivid Sydney als begeisterter Beobachter, als engagierter Teilnehmer oder als jemand erleben, der eine unserer Dutzenden interaktiven Möglichkeiten nutzen möchte, wir versprechen Ihnen ein Festival, das Sie nie vergessen werden", sagte Herr Sheehy.

Partner des Vivid Sydney

Kia kehrt 2026 zum fünften Mal in Folge als Hauptpartner zurück und wird eine neue Installation entlang des Vivid Sydney Light Walk präsentieren. Zu den unterstützenden Partnern von Vivid Sydney gehören City of Sydney, Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, The P.A. People, Technical Direction Company und Transdev.

Zu den Programmpartnern von Vivid Sydney zählen Carriageworks, Sydney Opera House and Museum of Contemporary Art. Zu den Standortpartnern von Vivid Sydney gehören Australian Maritime Museum, Cockle Bay Wharf, Placemaking NSW, Port Authority of New South Wales und State Library of New South Wales.

Tickets für Vivid Sydney sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sowie eine vollständige Liste der Veranstaltungen finden Sie auf vividsydney.com

Foto– https://mma.prnewswire.com/media/2930338/VS26_Hero_Landscape.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930339/VS26_Hero_Portrait.jpg