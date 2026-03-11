시드니 전역에서 펼쳐지는 창의성의 축제, 낮과 밤을 아우르다: 비비드 시드니 2026 프로그램 공개

시드니, 호주 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 5월 22일 금요일부터 6월 13일 토요일까지 23일간 진행되는 이번 프로그램은 비비드 라이트(Vivid Light), 비비드 뮤직(Vivid Music), 비비드 마인즈(Vivid Minds), 비비드 푸드(Vivid Food)를 통해 도시의 창의적 정체성을 전방위적으로 선보인다. 축제 프로그램의 80% 이상이 무료로 제공되며, 여기에는 세계적으로 인정받는 국내외 예술가들이 제작한 43개 이상의 설치 작품과 프로젝션을 특징으로 하는 6.5킬로미터의 끊어지지 않는 여정인 비비드 라이트 워크(Vivid Light Walk) 전체도 포함된다.

일자리 및 관광부의 스티브 캠퍼(Steve Kamper) 장관은 비비드 시드니(Vivid Sydney)가 그 어느 때보다 더욱 크고 풍성하게 개최될 것이라고 밝혔다.

Vivid Sydney Hero Editorial 2 CREDIT Destination NSW Vivid Sydney Hero Editorial 1 CREDIT Destination NSW

"세계 어느 도시도 비비드를 개최할 수 없습니다. 시드니만이 가진 특별한 매력이 있기 때문입니다. 비비드 시드니 2026은 우리가 도시를 경험하는 방식을 새롭게 정의하며, 낮과 밤 모두에서 살아 숨 쉬는 더 크고 대담한 이벤트 프로그램을 선보일 것입니다.

"프로그램의 80% 이상을 무료로 개방함으로써 비비드 시드니는 세계적인 문화 경험을 누구나 접할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. 6.5km에 이르는 비비드 라이트 워크 전체 구간, 텀발롱 나이츠(Tumbalong Nights)의 무료 라이브 음악 공연, 그리고 역동적인 낮 시간대 프로그램까지, 올해 축제는 도시에 색채와 창의성을 더하는 동시에 지역 비즈니스에도 상당한 활력을 불어넣을 것입니다."

지난 20년 동안 호주 전역에서 주요 페스티벌과 예술 기관을 이끌어 온 뒤 이번 행사로 창의적 고향에 돌아온 브렛 쉬히 AO(Brett Sheehy AO) 페스티벌 디렉터가 처음으로 비비드 시드니 2026을 이끈다.

비비드 시드니 페스티벌의 브렛 쉬히 AO 디렉터는 올해 프로그램이 행사에 있어 대담한 새로운 지평을 제시한다고 말했다.

"2026년에는 공중 퍼포먼스, 낮 시간대 공공 미술, 연극, 무용 등 새로운 예술 형식으로 프로그램을 확장한다. 이는 광범위한 비비드 마인즈, 라이트, 뮤직, 푸드 프로그램과 결합해 비비드 시드니를 세계적인 종합 예술 축제 가운데 하나로 자리매김하게 할 것이다.

"올해 우리는 여러분이 기존에 알고 있던 비비드 시드니의 기대를 뛰어넘어, 놀라움과 즐거움, 도전과 엔터테인먼트를 선사하고 기쁨으로 가득 채울 새로운 축제로 초대한다.

"행복한 관람객으로, 적극적인 참여자로, 또는 다양한 인터랙티브 프로그램에 참여하고 싶은 방문객으로 비비드 시드니를 경험하는 모든 사람에게 평생 기억에 남을 축제가 될 것임을 약속드린다"라고 쉬히 디렉터는 말했다.

비비드 시드니 파트너

기아(Kia)는 2026년에도 5년 연속 메이저 파트너로 참여하며, 비비드 시드니 라이트 워크 구간에 새로운 설치 작품을 선보일 예정이다. 비비드 시드니의 서포팅 파트너에는 시드니시(City of Sydney), 이벤트 엔지니어링(Event Engineering), 케너즈 하이어(Kennards Hire), 맨디라이츠(Mandylights), 더 P.A. 피플(The P.A. People), 테크니컬 디렉션 컴퍼니(Technical Direction Company), 트랑스데브(Transdev)가 포함된다.

비비드 시드니의 프로그램 파트너에는 캐리지웍스(Carriageworks), 시드니 오페라 하우스(Sydney Opera House), 시드니현대미술관(Museum of Contemporary Art)이 참여한다. 또한 로케이션 파트너로는 호주 국립 해양 박물관(Australian Maritime Museum), 코클베이 워프(Cockle Bay Wharf), 플레이스마킹 NSW(Placemaking NSW), 뉴사우스웨일스 항만청(Port Authority of New South Wales), 뉴사우스웨일스 주립 도서관(State Library of New South Wales)이 함께한다.

비비드 시드니 티켓은 현재 판매 중이다. 더 많은 정보와 전체 행사 목록은 vividsydney.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Destination New South Wales