Uma nova era: a ITF se transforma no World Tennis com a visão de oferecer "mundo de oportunidades" por meio do esporte

A transformação para o World Tennis marca o início de uma nova era para a organização, que se compromete a desbloquear um "mundo de oportunidades" para pessoas de todas as habilidades, idades e origens – dentro e fora da quadra – no centro de sua ambição para o sucesso futuro de um dos esportes mais populares do mundo.

Em uma carta aberta co-assinada por David Haggerty (Presidente da World Tennis) e Ross Hutchins (Diretor Executivo da World Tennis), a World Tennis se comprometeu a reinvestir no jogo pelo menos 85% de toda a renda que gera a cada ano na próxima década – capacitando suas 214 associações nacionais de tênis – e se comprometeu a impulsionar a colaboração em todo o esporte.

A World Tennis delineou cinco prioridades estratégicas para alcançar sua ambição no tênis:

Participação crescente

Conecte e alinhe uma das maiores redes de associações nacionais em todo o esporte mundial para aumentar o número de jogadores recreativos e permitir que mais pessoas de todas as idades e habilidades desfrutem dos benefícios comprovados de saúde e sociais do tênis. Potencializando as futuras estrelas

Forneça mais aprimoramentos ao caminho global dos jogadores do World Tennis – o principal canal de talentos para o jogo profissional – construa novos mercados e ofereça mais oportunidades competitivas em todo o mundo. Elevar as competições oficiais das nações

Fortalecer os eventos da Copa Davis, da Copa Billie Jean King e da Copa do Mundo; o auge da representação nacional no tênis e o caminho para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Garantir um esporte adequado para o futuro

Liderar o caminho garantindo que o tênis atraia o público futuro; inovar, conectar as nações digitalmente, proteger a integridade e a confiança, evoluir a governança e promover o bem-estar dos jogadores Aumentar o investimento para expandir o jogo

Garantir fluxos de receita novos e mais fortes, juntamente com parcerias de longo prazo baseadas em valor, e apoiar o reinvestimento no tênis por meio de associações nacionais de tênis em todo o mundo.

A World Tennis também revelou hoje sua meta de alcançar novos níveis ambiciosos de participação global, visando um forte crescimento nos números de jogadores de tênis em todo o mundo, de 106 milhões de jogadores para 140 milhões até 2035 – um aumento de mais de 30%.

David Haggerty, Presidente Mundial de Tênis, disse: "Hoje é uma oportunidade para redefinir nosso papel no coração do tênis mundial e prometer nosso compromisso de garantir um futuro forte e sustentável para este esporte brilhante. O World Tennis reflete quem somos, nossa presença global e mandato único.

"Nossa ambição é expandir o jogo em todos os cantos do mundo, de mãos dadas com 214 associações nacionais de tênis e partes interessadas em todo o ecossistema do tênis. Isso inclui aumentar a participação, desenvolver ainda mais o caminho para as futuras estrelas chegarem ao topo e fornecer mais acesso, independentemente de idade, gênero ou formação."

Ross Hutchins, diretor executivo da World Tennis, disse: "O tênis pode desbloquear um mundo de oportunidades dentro e fora da quadra, não importa quem seja ou onde você esteja. Isso está no centro do nosso papel no World Tennis, onde nossas responsabilidades são tão relevantes para um número um mundial quanto para a criança que ainda não pegou uma raquete.

"Começamos esta nova e empolgante era com uma visão clara para o nosso incrível esporte prosperar, apoiar comunidades mais fortes e ajudar mais pessoas a desfrutar de vidas mais saudáveis, mais felizes e mais longas através do tênis. Seremos ousados em nossas ações para alcançar o crescimento global, criar mais oportunidades para todos e oferecer mais investimentos para todos os níveis do nosso jogo. E pretendemos alcançar esse futuro junto com todos aqueles apaixonados pelo tênis em todo o mundo."

Ouvindo a comunidade global de tênis

Hoje, a World Tennis também lançou a primeira Pesquisa Global de Fãs de Tênis – um convite aberto a fãs e comunidades de tênis em todos os países para compartilhar suas opiniões e garantir que suas vozes sejam ouvidas à medida que o esporte evolui nos próximos anos.

Cada participante da pesquisa participará de um sorteio para ganhar uma viagem com todas as despesas pagas para duas pessoas para as finais da Copa Davis de 2026 em Bolonha, Itália.

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FONTE World Tennis