新時代：ITF 轉型為 World Tennis，致力藉此運動開創「滿載機遇」的廣闊天地

World Tennis 在一封由主席 David Haggerty 與行政總裁 Ross Hutchins 聯署的公開信中承諾，未來十年會將每年至少 85% 的總收入重新投入網球發展，以充實旗下 214 個國家網球協會的實力，並積極推動整個網球界攜手並進。

World Tennis 為實現其網球發展願景，訂立了五項重點策略：

廣納參與

串聯並凝聚全球體壇其中一個規模最大的國家協會網絡，以增加休閒網球愛好者的人數，並讓所有年齡層與不同能力的人，都能享受網球運動為身心健康和社交生活帶來的實證益處。 培育未來新星

進一步完善 World Tennis 的全球球員培育體系，這套體系是通往職業網球的主要人才搖籃，同時開拓新興市場，並在世界各地提供更多競技機會。 昇華國家隊官方賽事層次

鞏固台維斯盃 (Davis Cup)、金恩盃 (Billie Jean King Cup) 及世界團體盃 (World Team Cup) 的賽事地位。這些賽事既是國家網球榮耀的巔峰對決，亦是通往奧運及殘奧盛會的必經之路。 締造與時並進的運動

領航變革，確保網球能深深吸引未來世代的目光；銳意創新，以數碼橋樑串聯全球，守護誠信及信任，革新管治模式，並悉心關顧球員的健康福祉。 增加投資以推動網球發展

確保建立全新且更強大的收入來源，以及以價值為本的長期夥伴關係，並透過全球各地的國家網球協會，支持將資金重新投入網球運動。

World Tennis 今日亦同步發表了其推動全球網球參與人數的宏大目標，期望在 2035 年之前，將全球網球人口由現時的 1.06 億大幅提升至 1.4 億，增幅超過 30%。

World Tennis 主席 David Haggerty 指出：「今天迎來良機，重新確立我們在世界網球核心的定位。我們承諾竭盡所能，為這項偉大運動帶來穩健而長遠的未來。 World Tennis 反映我們的身份、全球足跡，以及獨特使命。

「我們的目標，是與 214 個國家網球協會，以及網球生態圈內的所有持份者並肩同行，將這項運動推廣至世界每個角落。 這包括擴展參與層面，進一步拓展未來新星攀登巔峰的培育階梯，並為不同年齡、性別和背景的人士提供更多接觸網球的機會。」

World Tennis 行政總裁 Ross Hutchins 指出：「不論身份背景或身在何方，網球能在球場內外為所有人開創滿載機遇的世界。 這正是 World Tennis 使命的核心。我們的責任，無論是對世界排名第一的球員，還是對從未拿過球拍的小孩，都同樣重要。

「在這振奮人心的新世代之初，我們懷著明確願景，致力推動這項非凡運動欣欣向榮，培養更團結的社群，並讓無數生命因網球而變得更健康、更快樂、更長久。 我們會以果敢行動，促進全球網球發展，為所有人創造更多機遇，並為這項運動的各個層級注入更充裕的資源。 我們期望與全球每位網球愛好者攜手合力，共創這個璀璨未來。」

傾聽全球網球界的心聲

World Tennis 今日亦同步推出了首個全球網球球迷意見調查 (Global Tennis Fan Survey)，誠邀世界各地的球迷和網球社群發表意見，確保在網球運動未來發展的道路上，每道心聲都得到重視。

所有完成意見調查的參加者，均會自動獲得抽獎資格，有機會贏取前往意大利博洛尼亞觀賞 2026 年台維斯盃總決賽的雙人費用全包旅程。

影片 - https://mma.prnewswire.com/media/3000104/World_Tennis_Animation.mp4

SOURCE World Tennis