Una nueva era: la ITF se transforma en World Tennis con la visión de proporcionar un "mundo de oportunidades" a través del deporte

La transformación a World Tennis marca el comienzo de una nueva era para la organización, que se compromete a desbloquear un "mundo de oportunidades" para personas de todas las habilidades, edades y orígenes, tanto dentro como fuera de la cancha, en el corazón de su ambición por el éxito futuro de uno de los deportes más populares del mundo.

En una carta abierta firmada conjuntamente por David Haggerty (Presidente de World Tennis) y Ross Hutchins (Director Ejecutivo de World Tennis), World Tennis se comprometió a reinvertir en el juego al menos el 85 % de todos los ingresos que genera cada año durante la próxima década, empoderando a sus 214 asociaciones nacionales de tenis, y se comprometió a impulsar la colaboración en todo el deporte.

World Tennis ha esbozado cinco prioridades estratégicas para lograr su ambición por el tenis:

Participación creciente

Conectar y alinear una de las redes más grandes de asociaciones nacionales de todo el deporte mundial para aumentar el número de jugadores recreativos y permitir que más personas de todas las edades y capacidades disfruten de los beneficios sociales y de salud comprobados del tenis. Potenciar a las futuras estrellas

Ofrece nuevas mejoras en el camino de los jugadores globales de World Tennis, la principal fuente de talento para el juego profesional, crea nuevos mercados y brinda oportunidades más competitivas en todo el mundo. Elevar las competiciones oficiales de las naciones

Fortalecer la Copa Davis, la Copa Billie Jean King y los eventos de la Copa Mundial por Equipos; el pináculo de la representación nacional en el tenis y el camino a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Garantizar un deporte apto para el futuro

Liderar el camino para garantizar que el tenis atraiga a las audiencias futuras; innovar, conectar a las naciones digitalmente, proteger la integridad y la confianza, evolucionar la gobernanza y promover el bienestar de los jugadores Aumentar la inversión para hacer crecer el juego

Asegurar nuevas y más sólidas fuentes de ingresos junto con alianzas a largo plazo impulsadas por el valor, y apoyar la reinversión en el tenis a través de las asociaciones nacionales de tenis de todo el mundo.

World Tennis también reveló hoy su objetivo para que el deporte alcance nuevos y ambiciosos niveles de participación global, apuntando a un fuerte crecimiento en el número de jugadores de tenis en todo el mundo de 106 millones a 140 millones para 2035, un aumento de más del 30 por ciento.

David Haggerty, presidente del World Tennis, dijo: "Hoy es una oportunidad para redefinir nuestro papel en el corazón del tenis mundial y comprometernos a garantizar un futuro fuerte y sostenible para este brillante deporte. World Tennis refleja quiénes somos, nuestra presencia global y nuestro mandato único.

"Nuestra ambición es hacer crecer el juego en todos los rincones del mundo, de la mano de 214 asociaciones nacionales de tenis y partes interesadas de todo el ecosistema del tenis. Esto incluye aumentar la participación, desarrollar aún más el camino para que las futuras estrellas lleguen a la cima y proporcionar más acceso, independientemente de la edad, el género o los antecedentes ".

Ross Hutchins, director ejecutivo de World Tennis, dijo: "El tenis puede desbloquear un mundo de oportunidades tanto dentro como fuera de la cancha, sin importar quién sea o dónde se encuentre. Esto está en el centro de nuestro papel en World Tennis, donde nuestras responsabilidades son tan relevantes para un número uno del mundo como para el niño que aún no ha recogido una raqueta.

"Comenzamos esta nueva y emocionante era con una visión clara para que nuestro increíble deporte prospere, apoye a comunidades más fuertes y ayude a más personas a disfrutar de vidas más saludables, felices y largas a través del tenis. Seremos audaces en nuestras acciones para lograr el crecimiento global, crear más oportunidades para todos y ofrecer más inversión para todos los niveles de nuestro juego. Y tenemos la intención de lograr ese futuro junto con todos aquellos apasionados por el tenis en todo el mundo ".

Escuchar a la comunidad mundial del tenis

Hoy, World Tennis también lanzó la primera Encuesta Global de Fans del Tenis, una invitación abierta a los fanáticos y las comunidades de tenis en todos los países para compartir sus puntos de vista y garantizar que se escuchen sus voces a medida que el deporte evoluciona en los próximos años.

Cada encuestado participará en un sorteo para ganar un viaje con todos los gastos pagados para dos personas a las finales de la Copa Davis 2026 en Bolonia, Italia.

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FUENTE World Tennis