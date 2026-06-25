حقبة جديدة: ITF يتحول إلى World Tennis مع رؤية لتوفير "عالم من الفرص" من خلال الرياضة

يمثل التحول إلى World Tennis بداية حقبة جديدة للمنظمة، التي تلتزم بفتح الآفاق لـ "عالم من الفرص" للأشخاص من جميع القدرات والأعمار والخلفيات - سواءً داخل الملعب أو خارج الملعب - في قلب طموحها للنجاح المستقبلي لأحد أكثر الرياضات شعبية في العالم.

في رسالة مفتوحة وقع عليها "ديفيد هاجرتي" (رئيس World Tennis) و "روس هاتشينس" (الرئيس التنفيذي لـ World Tennis) ، تعهدت World Tennis بإعادة استثمار ما لا يقل عن 85 ٪ من جميع الإيرادات التي تولدها كل عام في اللعبة خلال العقد المقبل - وتمكين جمعيات التنس الوطنية الـ 214 - والتزامها بدفع التعاون في جميع أنحاء الرياضة.

حددت World Tennis خمس أولويات استراتيجية لتحقيق طموحها للتنس؛ هي:

زيادة المشاركة

ربط وتنسيق واحدة من أكبر شبكات الجمعيات الوطنية في جميع أنحاء الرياضة العالمية لزيادة عدد اللاعبين الترفيهيين ، وتمكين المزيد من الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات من الاستمتاع بالفوائد الصحية والاجتماعية المثبتة للتنس.



توفير الطاقة للنجوم المستقبليين

تقديم مزيد من التحسينات على مسار اللاعبين العالميين في World Tennis - خط المواهب الرئيسي للعبة المهنية - بناء أسواق جديدة وتوفير المزيد من الفرص التنافسية في جميع أنحاء العالم.



الارتقاء بمسابقات الدول الرسمية

تعزيز بطولات "كأس ديفيس" و"كأس بيلي جين كينغ" و"كأس الفرق العالمي"؛ وهي ذروة التمثيل الوطني في التنس والطريق إلى الألعاب الأولمبية والبارالمبية



ضمان رياضة تناسب المستقبل

قيادة الطريق لضمان جاذبية التنس للجماهير المستقبلية ؛ الابتكار ، ربط الأمم رقميًا ، حماية النزاهة والثقة ، تطوير الحوكمة وتعزيز رفاهية اللاعبين



زيادة الاستثمار لتنمية اللعبة

تأمين تدفقات إيرادات جديدة وأقوى جنبًا إلى جنب مع شراكات طويلة الأجل قائمة على القيمة، ودعم إعادة الاستثمار في التنس عبر روابط التنس الوطنية في جميع أنحاء العالم.

كشفت World Tennis اليوم أيضًا عن هدفها للرياضة لتحقيق مستويات جديدة طموحة من المشاركة العالمية ، حيث تستهدف نموًا قويًا في الأرقام التي تلعب التنس في جميع أنحاء العالم من 106 مليون لاعب إلى 140 مليون بحلول عام 2035 ، أي بزيادة تزيد عن 30 في المائة.

قال "ديفيد هاجرتي"، رئيس World Tennis : "اليوم هو فرصة لإعادة تعريف دورنا في قلب التنس العالمي والتعهد بالتزامنا بضمان مستقبل قوي ومستدام لهذه الرياضة الرائعة. يعكس اسم World Tennis هويتنا ، وبصمتنا العالمية وولايتنا الفريدة.

"طموحنا هو تنمية اللعبة في جميع أنحاء العالم ، جنبًا إلى جنب مع 214 رابطة تنس وطنية وأصحاب المصلحة على مستوى منظومة التنس. ويشمل ذلك زيادة المشاركة ، وتطوير مسار النجوم المستقبليين للصعود إلى القمة ، وتوفير المزيد من الوصول ، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخلفية."

قال "روس هاتشينس"، الرئيس التنفيذي لـ World Tennis: "يمكن للتنس فتح الآفاق لعالم من الفرص سواءً داخل أو خارج الملعب ، بغض النظر عن هويتك أو مكانك. هذا هو جوهر دورنا في World Tennis، حيث تكون مسؤولياتنا ذات صلة بالرقم الأول في العالم كما هو الحال مع الطفل الذي لم يلتقط بعد مضربًا.

نبدأ هذا العصر الجديد المثير برؤية واضحة لرياضتنا المذهلة لتزدهر، ولدعم مجتمعات أقوى، ولمساعدة المزيد من الناس على الاستمتاع بحياة أكثر صحة وسعادة وطولاً من خلال التنس. سنكون جريئين في أفعالنا لتحقيق النمو العالمي ، وخلق المزيد من الفرص للجميع وتقديم المزيد من فرص الاستثمار لكل مستوى من مستويات لعبتنا. ونحن نعتزم تحقيق هذا المستقبل مع كل من يحب التنس في جميع أنحاء العالم."

الإنصات إلى مجتمع التنس العالمي

اليوم ، أطلقت World Tennis أيضًا أول دراسة استقصائية عالمية للمشجعين عن التنس ، وهي دعوة مفتوحة للمشجعين ومجتمعات التنس في كل بلد لتبادل آرائهم وضمان سماع أصواتهم مع تطور الرياضة في السنوات المقبلة.

سيتم إدخال كل مشارك في الاستطلاع في قرعة للفوز برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لشخصين إلى "نهائيات كأس ديفيس" لعام 2026 في مدينة بولونيا بإيطاليا.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/3000104/World_Tennis_Animation.mp4

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2999812/World_Tennis.jpg

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