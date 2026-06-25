新たな時代：ITF、テニスを通じて「可能性に満ちた世界」を提供するビジョンの下、World Tennisへ移行

David Haggerty（World Tennis会長）とRoss Hutchins（World Tennis最高経営責任者）が共同署名した公開書簡で、World Tennisは、今後10年間にわたり毎年生み出す全収入の少なくとも85%をテニス界に再投資して214の各国テニス協会を支援するとともに、テニス界全体での連携を推進することを表明しました。

World Tennisは、テニスに関する目標を達成するため、以下の5つの戦略的優先事項を示しました。

参加者の拡大

世界のスポーツ界でも最大級の各国協会ネットワークの一つを結び、連携させることで、レクリエーションとしてテニスを楽しむプレーヤーの数を増やし、年齢や能力を問わず、より多くの人々が、テニスによる実証済みの健康面・社会面の恩恵を享受できるようにします。 未来のスターの育成

World Tennisのグローバルな選手育成パスウェイ（プロテニス界への主要な人材供給経路）をさらに強化し、新たな市場を開拓し、世界中でより多くの競技機会を提供します。 公式国別対抗戦の価値向上

デビスカップ（Davis Cup）、ビリー・ジーン・キング・カップ（Billie Jean King Cup）、ワールド・チーム・カップ（World Team Cup）の各大会を強化します。これらはテニスで国を代表して戦う舞台の最高峰であり、オリンピックおよびパラリンピックへの道筋でもあります。 未来にふさわしいスポーツの実現

テニスが将来のファン層にとって魅力あるものとなるよう主導し、革新を推進し、デジタルで各国をつなぎ、公正性と信頼を守り、ガバナンスを進化させ、選手のウェルビーイングを向上させます。 テニスの発展に向けた投資の拡大

新規かつより強固な収益源を確保し、価値を重視した長期的パートナーシップを構築するとともに、世界各国のテニス協会を通じたテニスへの再投資を支えます。

World Tennisは本日、テニスが世界的な参加者数において意欲的な新水準を達成するという目標も明らかにしました。世界のテニスプレーヤー数を現在の1億600万人から2035年までに1億4000万人へと増やし、30%超の増加を目指します。

David Haggerty（World Tennis会長）は次のように述べています。「本日は、世界のテニス界の中心における私たちの役割を再定義し、この素晴らしいスポーツの力強く持続可能な未来を確かなものにするという私たちの決意を表明する機会です。World Tennisは、私たちが何者であるか、私たちの世界的な活動基盤、そして独自の使命を反映しています。」

「私たちの目標は、214の各国テニス協会とテニス界全体の関係者と手を携え、世界の隅々でテニスを発展させることです。これには、参加者の拡大、未来のスターがトップレベルへと成長するための道筋のさらなる整備、年齢、性別、背景を問わず、より多くの人がテニスに参加できる機会の拡大が含まれます。」

Ross Hutchins（World Tennis最高経営責任者）は次のように述べています。「テニスは、誰であっても、どこにいても、コート内外で可能性に満ちた世界を切り開くことができます。これはWorld Tennisにおける私たちの役割のまさに核心であり、私たちの責任は、世界ランキング1位の選手に対しても、まだラケットを手にしたことのない子どもに対しても、同じように重要です。」

「私たちは、この素晴らしいスポーツをさらに発展させ、強固なコミュニティーを支え、テニスを通じて多くの人々がより健康で幸せに、より長く生きられるよう支援するという明確なビジョンを掲げ、この胸躍る新時代を開始します。私たちは、世界的な成長を実現し、すべての人に機会を広げ、競技のあらゆるレベルにさらなる投資をもたらすため、大胆に行動します。また、世界中のテニスに情熱を注ぐすべての人々と共に、その未来を実現していく考えです。」

世界のテニスコミュニティーの声に耳を傾ける

本日、World Tennisは、史上初のグローバル・テニス・ファン調査（Global Tennis Fan Survey）も開始しました。これは、今後数年でテニスが進化していく中、世界各国のファンやテニスコミュニティーに意見を共有してもらい、その声が確実に届くようにするための、広く呼びかけるものです。

アンケート回答者全員が、イタリア・ボローニャで開催される2026年デビスカップ・ファイナルズ（2026 Davis Cup Finals）への2名分の全額招待旅行が当たる抽選の対象となります。

動画 - https://mma.prnewswire.com/media/3000104/World_Tennis_Animation.mp4

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2999812/World_Tennis.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2998885/World_Tennis_Logo.jpg

SOURCE World Tennis