새로운 시대: ITF, 스포츠를 통한 '기회의 세계' 제공이라는 비전을 가지고 월드 테니스로 변신

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World Tennis

2026년 06월 25일 17:06 KST

  • 글로벌 관리 기관, 참여, 미래 스타 육성, 국가 대회 강화, 혁신 주도, 더 큰 투자 보장을 통한 장기적 지속 가능한 성장 목표
  • 월드 테니스, 글로벌 참여 야망에서 30% 이상 성장 공개 – 오늘날 1억 600만 명의 선수에서 2035년까지 1억 4000만 명으로

런던, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 1913년부터 전 세계적으로 테니스를 관리해 온 국제테니스연맹(International Tennis Federation, ITF)이 6월 25일, 월드 테니스(World Tennis)로 명칭을 변경하고 전 세계 스포츠의 장기적이고 지속 가능한 성장을 위한 비전을 발표했다.

월드 테니스로의 변신은 조직의 새로운 시대의 시작을 알리며 세계에서 가장 인기 있는 스포츠 중 하나의 미래 성공을 위한 야망의 핵심으로 코트 안팎에서 모든 능력, 연령, 배경을 가진 사람들에게 '기회의 세계(world of opportunities)'를 열어주기 위해 전념하고 있다.

월드 테니스의 데이비드 해거티(David Haggerty) 회장과 로스 허친스(Ross Hutchins) 최고경영자가 공동 서명한 공개서한에서 월드 테니스는 향후 10년간 매년 창출하는 모든 수입의 최소 85%를 게임에 재투자하여 214개 국가 테니스 협회에 힘을 실어주고, 스포츠 전반에 걸친 협력을 이끌겠다고 약속했다.

월드 테니스는 테니스에 대한 야망을 달성하기 위해 다섯 가지 전략적 우선순위를 제시했다:

  1. 참여 확대
    세계 스포츠에서 가장 큰 국가 협회 네트워크 중 하나를 연결하고 조율하여 레크리에이션 선수 수를 늘리고, 모든 연령과 능력의 더 많은 사람이 테니스의 검증된 건강 및 사회적 혜택을 즐길 수 있도록 한다.

  2. 미래의 스타 육성 
    프로 게임으로의 주요 인재 파이프라인인 월드 테니스 글로벌 선수 경로를 향상하고, 새로운 시장을 구축하며, 전 세계에 더 많은 경쟁 기회를 제공한다.

  3. 공식 국가 대회 격상
    테니스에서 국가대표의 정점이자 올림픽 및 패럴림픽 게임으로의 경로인 데이비스 컵(Davis Cup), 빌리 진 킹 컵(Billie Jean King Cup), 월드 팀 컵(World Team Cup) 행사를 강화한다.

  4. 미래에 적합한 스포츠 보장
    테니스가 미래의 관객들에게 어필할 수 있도록 앞장서며, 혁신하고, 국가들을 디지털로 연결하고, 무결성과 신뢰를 보호하며, 관리를 발전시키고, 선수의 웰빙을 향상한다.

  5. 게임 성장을 위한 투자 확대
    새롭고 강력한 수익원과 가치 중심의 장기 파트너십을 확보하고, 전 세계 국가 테니스 협회를 통해 테니스에 대한 재투자를 지원한다.

월드 테니스는 6월 25일, 스포츠가 야심 찬 새로운 수준의 글로벌 참여를 달성하겠다는 목표를 공개하며 2035년까지 전 세계 테니스 선수 수를 1억 600만 명에서 1억 4000만 명으로 30% 이상 증가시키는 강력한 성장을 목표로 하고 있다.

월드 테니스의 데이비드 해거티 회장은 다음과 같이 말했다. "오늘은 세계 테니스의 핵심에서 우리의 역할을 재정의하고 이 훌륭한 스포츠의 강력하고 지속 가능한 미래를 보장하겠다는 약속을 다지는 기회이다. 월드 테니스는 우리의 정체성, 우리의 세계적 입지와 독특한 사명을 반영한다."

"우리의 야망은 214개 국가 테니스 협회 및 테니스 생태계 전반의 이해관계자들과 손을 잡고 전 세계 모든 곳에서 게임을 성장시키는 것이다. 이는 참여 증가, 미래의 스타들이 정상에 오를 수 있는 경로의 추가 개발, 연령, 성별, 배경과 관계없이 더 많은 접근성 제공을 포함한다."

월드 테니스의 로스 허친스 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "테니스는 당신이 누구이든, 어디에 있든 코트 안팎에서 기회의 세계를 열어줄 수 있다. 이것이 월드 테니스에서 우리 역할의 핵심이며, 우리의 책임은 세계 1위 선수에게도, 아직 라켓을 잡아본 적 없는 아이에게도 똑같이 적용된다."

"우리는 우리의 놀라운 스포츠가 번성하고, 더 강한 공동체를 지원하며, 테니스를 통해 더 많은 사람이 더 건강하고 행복하며 더 긴 삶을 즐길 수 있도록 돕겠다는 명확한 비전을 가지고 이 흥미로운 새로운 시대를 시작한다. 글로벌 성장을 달성하고, 모든 이에게 더 많은 기회를 창출하며, 게임의 모든 수준에 더 많은 투자를 제공하기 위한 행동에서 대담할 것이다. 그리고 전 세계 테니스에 열정적인 모든 사람과 함께 그 미래를 달성하고자 한다."

글로벌 테니스 커뮤니티의 목소리 들어보기

6월 25일 월드 테니스는 또한 최초의 글로벌 테니스 팬 설문조사(Global Tennis Fan Survey)를 출시했으며, 이는 모든 국가의 팬과 테니스 커뮤니티가 앞으로 스포츠가 발전하는 과정에서 자신들의 견해를 공유하고 목소리가 들릴 수 있도록 하는 공개 초대장이다.

모든 설문조사 응답자는 이탈리아 볼로냐에서 열리는 2026 데이비스컵 결선(2026 Davis Cup Finals)으로의 2인 여행 비용 전액 지원 여행을 받을 수 있는 추첨에 자동 응모된다.

동영상 – https://mma.prnewswire.com/media/3000104/World_Tennis_Animation.mp4
사진 – https://mma.prnewswire.com/media/2999812/World_Tennis.jpg
로고 – https://mma.prnewswire.com/media/2998885/World_Tennis_Logo.jpg

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