Uma única instrução de transferência em mais de 75 moedas: Keyrails revela a maior rede RTGS de terceiros do mundo para mercados emergentes

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Keyrails

13 mai, 2026, 13:16 GMT

O Stable OS 2.0 permite que instituições financeiras executem pagamentos comerciais por meio de uma única instrução de transferência unificada em mais de 100 mercados e mais de 75 moedas, com liquidação no banco beneficiário via RTGS local. Os relacionamentos bancários diretos da Keyrails em Nova York, Londres e Hong Kong ampliam sua cobertura de horários de corte em múltiplos fusos horários e permitem uma média de 12 horas de disponibilidade para processamento.

LONDRES, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Keyrails anunciou hoje o Stable OS 2.0, uma camada institucional de execução de pagamentos compatível com stablecoins, desenvolvida para pagamentos comerciais de alto valor em mercados emergentes.

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Cobertura operacional da Keyrails
Cobertura operacional da Keyrails

Para bancos, fintechs e operadores de comércio, pagamentos internacionais não são apenas um problema de velocidade, mas também um problema de execução. Fluxos de importação, exportação e commodities de alto valor frequentemente passam por cadeias fragmentadas de correspondentes, múltiplos intermediários, formatos de pagamento inconsistentes e requisitos específicos de corredores, limitando o controle sobre quando os fundos chegam ao banco beneficiário. O Stable OS 2.0 foi projetado para mudar isso. A plataforma permite que instituições executem pagamentos comerciais por meio de uma única instrução de transferência unificada roteada via rede SWIFT (usando o BIC da Keyrails, KEYRCA62) em mais de 100 mercados e mais de 75 moedas, com liquidação no banco beneficiário via RTGS local.

As mensagens de transferência criadas via Stable OS 2.0 seguem um esquema POBO, o que significa que o Remetente Original se torna o remetente real na mensagem SWIFT para todas as moedas. O Stable OS 2.0 também gera códigos de rastreamento UETR automaticamente.

"Os pagamentos comerciais ainda dependem de uma cadeia de intermediários que ninguém controla de ponta a ponta", declarou Berhan Kongel, CEO da Keyrails. "O Stable OS 2.0 oferece às instituições um caminho de execução padronizado em mercados complexos: os pagamentos podem ser instruídos diretamente de carteiras de stablecoins, passar por uma única instrução de transferência e um único fluxo, e serem liquidados no banco beneficiário via RTGS local."

Não é uma transferência bancária comum

O Stable OS 2.0 conecta stablecoins a redes RTGS locais por meio de mais de 450 contas nostro em mais de 100 jurisdições. O RTGS é uma rede interbancária rápida que permite à Keyrails liquidar fundos em contas beneficiárias sem um roteamento complexo, normalmente associado à lentidão das transferências SWIFT.

Ao padronizar a execução de pagamentos comerciais, a Keyrails ajuda instituições a reduzir transferências operacionais, melhorar a rastreabilidade e operar em corredores complexos e moedas exóticas com maior previsibilidade.

Sobre a Keyrails

A Keyrails é um sistema operacional de comércio nativo de stablecoin que unifica pagamentos, tesouraria e crédito para finanças globais B2B em mercados emergentes.

Saiba mais sobre o Stable OS 2.0 em keyrails.com.

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FONTE Keyrails