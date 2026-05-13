1つの電信送金指示で75超の通貨に対応：Keyrails、新興市場向けに世界最大のサードパーティRTGSネットワークを発表

Stable OS 2.0により、金融機関は100超の市場と75超の通貨を対象に、1つの統一された電信送金指示を通じて貿易決済を実行し、現地RTGS経由で受取人銀行における決済を行うことができます。Keyrailsは、ニューヨーク、ロンドン、香港の銀行と直接的な銀行取引関係を有しているため、複数のタイムゾーンにまたがるカットオフ時刻の対応範囲を拡大し、平均12時間の処理稼働時間を可能にしています。

ロンドン, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- Keyrailsは本日、新興市場全体における高額貿易決済向けに構築された、金融機関向けのステーブルコイン対応決済実行レイヤーであるStable OS 2.0を発表しました。

銀行、フィンテック企業、貿易事業者にとって、クロスボーダー決済はスピードの問題であるだけでなく、実行の問題でもあります。高額な輸入、輸出、コモディティ取引の資金フローは、断片化されたコルレス銀行チェーン、複数の仲介機関、不統一な決済フォーマット、送金経路固有の要件を経由することが多く、資金が受取人銀行に到達するタイミングを管理しにくくなっています。Stable OS 2.0は、こうした状況を変えるために設計されています。このプラットフォームにより、金融機関は100超の市場と75超の通貨を対象に、（KeyrailsのBIC KEYRCA62を使用する）SWIFTレール経由で、1つの統一された電信送金指示を通じて貿易決済を実行し、現地RTGS経由で受取人銀行における決済を行うことができます。

Keyrailsの運用対応範囲

Stable OS 2.0経由で作成された電信送金メッセージはPOBOスキームに従うため、すべての通貨でOriginal SenderがSWIFTメッセージ上の実際の送金人になります。Stable OS 2.0は、UETRトラッキングコードも自動生成します。

KeyrailsのCEOである Berhan Kongelは、次のように述べています。「貿易決済は依然として、誰もエンドツーエンドで管理していない仲介機関のチェーンに依存しています。Stable OS 2.0は、複雑な市場において金融機関に標準化された実行経路を提供します。すなわち、決済指示はステーブルコインウォレットから直接行うことができ、1つの電信送金指示と1つのフローを通じて処理され、現地RTGS経由で受取人銀行において決済されます。」

一般的な電信送金とは一線を画す

Stable OS 2.0は、100超の法域にある450超のノストロ口座を通じて、ステーブルコインを現地RTGSレールに接続します。RTGSは高速な銀行間レールであり、SWIFT電信送金で遅延の原因になりがちな複雑なルーティングを介さずに、Keyrailsが受取人口座で資金を決済できるようにします。

Keyrailsは、貿易決済の実行を標準化することで、金融機関が業務上の引き継ぎを削減し、トレーサビリティを向上させ、複雑な送金経路やエキゾチック通貨にわたって、より高い予測可能性をもって決済を実行できるよう支援します。



Keyrailsについて

Keyrailsは、新興市場におけるグローバルB2B金融向けに、決済、資金管理、与信を統合する、ステーブルコインネイティブの貿易オペレーティングシステムです。

Stable OS 2.0の詳細については、keyrails.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2977987/Keyrails_Operational_Coverage.jpg

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SOURCE Keyrails