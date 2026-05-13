Une instruction de virement unifiée dans plus de 75 devises : Keyrails dévoile le plus grand réseau RTGS tiers au monde pour les marchés émergents

Stable OS 2.0 permet aux établissements financiers d'exécuter des paiements commerciaux par le biais d'une instruction de virement unifiée sur plus de 100 marchés et dans plus de 75 devises, avec un règlement à la banque bénéficiaire par le biais d'un système RTGS local. Les relations bancaires directes de Keyrails à New York, Londres et Hong Kong étendent la couverture de l'heure limite sur plusieurs fuseaux horaires et permettent une disponibilité moyenne de 12 heures pour le traitement.

LONDRES, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Keyrails annonce aujourd'hui Stable OS 2.0, une couche d'exécution de paiement institutionnelle, compatible avec les stablecoins, conçue pour les paiements commerciaux de grande valeur sur les marchés émergents.

Couverture opérationnelle de Keyrails

Pour les banques, les fintechs et les opérateurs commerciaux, les paiements transfrontaliers ne sont pas seulement un problème de vitesse, ils sont un problème d'exécution. Les flux d'importation, d'exportation et de marchandises de grande valeur passent souvent par des chaînes de correspondants fragmentées, des intermédiaires multiples, des formats de paiement incohérents et des exigences propres à chaque couloir, ce qui limite le contrôle du moment où les fonds parviennent à la banque bénéficiaire. Stable OS 2.0 est conçu pour changer la donne. La plateforme permet aux établissements financiers d'exécuter des paiements commerciaux par le biais de une instruction de virement unifiée acheminée via les rails SWIFT (en utilisant le BIC KEYRCA62 de Keyrails) sur plus de 100 marchés et dans plus de 75 devises, avec un règlement à la banque bénéficiaire par le biais du RTGS local.

Les messages électroniques créés via Stable OS 2.0 suivent un schéma POBO, ce qui signifie que l'expéditeur initial devient l'expéditeur réel dans le message SWIFT pour toutes les devises. Stable OS 2.0 génère automatiquement des codes de suivi UETR.

« Les paiements commerciaux dépendent encore d'une chaîne d'intermédiaires que personne ne contrôle de bout en bout », déclare Berhan Kongel, CEO de Keyrails. « Stable OS 2.0 offre aux établissements financiers un chemin d'exécution normalisé sur des marchés complexes : les paiements peuvent être effectués directement à partir des portefeuilles de stablecoins, en passant par une instruction de virement unifiée et un flux unique, et être réglés à la banque bénéficiaire via le système RTGS local. »

Un virement bancaire pas comme les autres

Stable OS 2.0 connecte les stablecoins aux rails RTGS locaux via plus de 450 comptes nostro dans plus de 100 juridictions. Le RTGS est un rail interbancaire rapide qui permet aux Keyrails de régler les fonds sur les comptes des bénéficiaires sans passer par un routage complexe, généralement associé à la lenteur des virements SWIFT.

En normalisant l'exécution des paiements commerciaux, Keyrails aide les institutions à réduire les transferts opérationnels, à améliorer la traçabilité et à exécuter des opérations dans des couloirs complexes et des devises exotiques avec une plus grande prévisibilité.



À propos de Keyrails

Keyrails est un système d'exploitation commercial natif de stablecoin qui unifie les paiements, la trésorerie et le crédit pour la finance B2B mondiale dans les marchés émergents.

Pour en savoir plus sur Stable OS 2.0, consultez le site keyrails.com.

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