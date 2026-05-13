75개 이상 통화에 걸친 단일 송금 지침: 키레일즈, 신흥 시장을 위한 세계 최대 제삼자 RTGS 네트워크 공개

스테이블 OS 2.0 (Stable OS 2.0)은 금융기관이 100개 이상의 시장과 75개 이상의 통화에 걸쳐 통합된 단일 송금 지침을 통해 무역 결제를 실행할 수 있도록 하며, 현지 RTGS를 통해 수취 은행에서 결제할 수 있도록 지원한다. 뉴욕, 런던, 홍콩 내 키레일즈(Keyrails)의 직접적인 은행 관계는 여러 시간대에 걸친 컷오프 타임 커버리지를 확장하고 평균 12시간의 처리 가동 시간을 구현한다.

런던, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 키레일즈가 5월 13일, 신흥 시장 전반의 고액 무역 결제를 위해 구축된 기관용 스테이블코인 호환 결제 실행 레이어인 스테이블 OS 2.0을 발표했다.

은행, 핀테크 및 무역 운영업체들에게 국경 간 결제는 단순히 속도 문제가 아니라 실행 문제이다. 고액 수입, 수출 및 원자재 흐름은 종종 분산된 환거래 체인, 다중 중개업체, 일관되지 않은 결제 형식, 회랑별 요구사항을 통해 이동하여 자금이 수취 은행에 도달하는 시점에 대한 통제를 제한한다. 스테이블 OS 2.0은 이를 변화시키도록 설계됐다. 이 플랫폼은 기관들이 키레일즈의 BIC KEYRCA62를 사용하여 SWIFT 레일로 라우팅되는 통합된 단일 송금 지침을 통해, 100개 이상의 시장과 75개 이상의 통화에서 무역 결제를 실행하고, 현지 RTGS를 통해 수취 은행에서 결제할 수 있도록 한다.

Keyrails Operational Coverage

스테이블 OS 2.0을 통해 생성된 송금 메시지는 POBO 방식을 따르며, 이는 원래 발송자가 모든 통화에 대한 SWIFT 메시지 상의 실제 발송자가 된다는 것을 의미한다. 스테이블 OS 2.0은 또한 UETR 추적 코드를 자동으로 생성한다.

키레일즈의 베르한 콩겔(Berhan Kongel) 최고경영자는 "무역 결제는 여전히 누구도 엔드투엔드로 통제하지 못하는 중개업체 체인에 의존한다"고 말했다. 이어 "스테이블 OS 2.0은 기관들에게 복잡한 시장에서 표준화된 실행 경로를 제공한다. 결제는 스테이블코인 지갑에서 직접 지시되고, 하나의 송금 지침과 하나의 흐름을 통해 이동하며 현지 RTGS를 통해 수취 은행에서 결제된다"고 덧붙였다.

일반적인 송금과 다른 차원의 송금

스테이블 OS 2.0은 100개 이상의 관할권의 450개 이상의 노스트로 계좌를 통해 스테이블코인을 현지 RTGS 레일에 연결한다. RTGS는 키레일즈가 일반적으로 SWIFT 송금의 느린 속도와 관련된 복잡한 라우팅 없이 수취 계좌에 자금을 결제할 수 있게 하는 빠른 은행 간 레일이다.

무역 결제 실행을 표준화함으로써 키레일즈는 기관들이 운영상의 인수인계를 줄이고, 추적성을 개선하며, 복잡한 회랑과 이색 통화에서 더 큰 예측 가능성으로 실행할 수 있도록 돕는다.





키레일즈 소개

키레일즈는 신흥 시장의 글로벌 B2B 금융을 위한 결제, 자금 관리, 신용을 통합하는 스테이블코인 네이티브 무역 운영 시스템이다.

keyrails.com에서 스테이블 OS 2.0에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

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SOURCE Keyrails