Transferencias con una sola instrucción en más de 75 monedas: Keyrails presenta la red RTGS de terceros más grande del mundo para mercados emergentes

Stable OS 2.0 permite a las instituciones financieras ejecutar pagos comerciales a través de una instrucción de transferencia unificada en más de 100 mercados y más de 75 monedas, y se liquidan en el banco beneficiario a través de una red de liquidación bruta en tiempo real (RTGS, por sus siglas en inglés) local. Las relaciones bancarias directas de Keyrails en Nueva York, Londres y Hong Kong extienden su cobertura de hora límite a múltiples zonas horarias y permiten un promedio de 12 horas de tiempo de actividad para el procesamiento.

LONDRES, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Keyrails anunció hoy Stable OS 2.0, una capa de ejecución de pagos institucional compatible con stablecoin creada para pagos comerciales de alto valor en mercados emergentes.

Cobertura operativa de Keyrails

Para los bancos, las fintech y los operadores comerciales, los pagos transfronterizos no solo plantean un problema de velocidad, sino también de ejecución. Los flujos de importación, exportación y productos básicos de alto valor a menudo se mueven a través de cadenas de corresponsales fragmentadas, múltiples intermediarios, formatos de pago inconsistentes y requisitos específicos de las rutas de pago, lo que limita el control sobre cuándo los fondos llegan al banco beneficiario. Stable OS 2.0 está diseñada para cambiar esta situación. La plataforma permite a las instituciones ejecutar pagos comerciales a través de una instrucción de transferencia unificada enrutada a través de rieles SWIFT (utilizando BIC KEYRCA62 de Keyrails) en más de 100 mercados y más de 75 monedas, y se liquidan en el banco beneficiario a través de redes RTGS locales.

Los mensajes de transferencia creados a través de Stable OS 2.0 siguen un esquema POBO, lo que significa que el remitente original se convierte en el remitente real en el mensaje SWIFT para todas las monedas. Stable OS 2.0 también genera códigos de seguimiento UETR de forma automática.

"Los pagos comerciales aún dependen de una cadena de intermediarios que nadie controla de extremo a extremo", señaló Berhan Kongel, director ejecutivo de Keyrails. "Stable OS 2.0 brinda a las instituciones una ruta de ejecución estandarizada a través de mercados complejos: los pagos pueden ser instruidos directamente desde billeteras de monedas estables, moverse a través de una instrucción de transferencia y un flujo, y liquidarse en el banco beneficiario a través de RTGS locales".

No es como cualquier otra transferencia bancaria

Stable OS 2.0 conecta stablecoins a los rieles locales RTGS a través de más de 450 cuentas nostro en más de 100 jurisdicciones. RTGS es un riel interbancario rápido que permite a Keyrails liquidar fondos en cuentas de beneficiarios sin un enrutamiento complejo, por lo general asociado con la lentitud de las transferencias SWIFT.

Al estandarizar la ejecución de pagos comerciales, Keyrails ayuda a las instituciones a reducir las transferencias operativas, mejorar la trazabilidad y ejecutar a través de rutas de pago complejas y monedas exóticas con mayor previsibilidad.



Acerca de Keyrails

Keyrails es un sistema operativo de comercio nativo de monedas estables que unifica los pagos, la tesorería y el crédito para las finanzas B2B globales en los mercados emergentes.

Obtenga más información sobre Stable OS 2.0 en keyrails.com.

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FUENTE Keyrails