單一匯款指令貫通逾 75 種貨幣：Keyrails 推出全球最大新興市場第三方 RTGS 網絡

Stable OS 2.0 讓金融機構可憑單一統一匯款指令，覆蓋 100 多個市場及超過 75 種貨幣來執行貿易支付，並透過本地 RTGS 在收款銀行完成結算。 Keyrails 在紐約、倫敦及香港的直接銀行關係，將其截止時間覆蓋範圍延伸至多個時區，並實現平均 12 小時的處理運行時間。

倫敦2026年5月13日 /美通社/ -- Keyrails 今日隆重推出 Stable OS 2.0，此乃專為新興市場高值貿易支付而建構的機構級支付執行層，且能與穩定幣兼容。

對於銀行、金融科技公司及貿易營運商而言，跨境支付問題不單在於速度問題，更落在執行之上。 高值進出口貿易及商品資金流，常常穿梭於零碎不全的代理行鏈條、多層中介、格式不一的支付指令與渠道特定規則之間，令機構難以掌握資金抵達收款銀行的確切時間。 Stable OS 2.0 應運而生，旨在扭轉乾坤。 平台讓機構可透過經 SWIFT 渠道傳送的單一統一匯款指令（使用 Keyrails 的 BIC 代碼 KEYRCA62），覆蓋 100 多個市場及逾 75 種貨幣，然後經本地 RTGS 在收款銀行完成結算。

Keyrails 業務覆蓋範圍

透過 Stable OS 2.0 產生的匯款訊息採用 POBO 安排，亦即對於所有貨幣而言，原始發送方將成為 SWIFT 訊息中的實際發送方。 Stable OS 2.0 亦會自動產生 UETR 追蹤碼。

Keyrails 行政總裁 Berhan Kongel：「貿易支付至今仍繫於一連串無人能全程掌控的中介環節。 Stable OS 2.0 向機構賦予一條穿越複雜市場的標準執行路徑：支付可直接由穩定幣錢包提交指令，沿著一道匯款指令及單一流向運行，並透過本地 RTGS 於收款銀行達成結算。」

非同尋常的電匯

Stable OS 2.0 憑著遍佈超過 100 個司法管轄區的 450 多個往來賬戶，將穩定幣與本地 RTGS 渠道連接起來。 RTGS 是快捷的銀行間渠道，讓 Keyrails 得以繞過通常導致 SWIFT 電匯緩慢的複雜路由，直接將資金結算至收款賬戶。

Keyrails 透過標準貿易支付執行流程，協助機構削減營運交接環節、提升追溯能力，並以更強的可預測表現，穿梭於複雜走廊渠道與冷門貨幣之間從容執行。

關於 Keyrails

Keyrails 是以穩定幣為原生基礎的貿易操作系統，為新興市場中的全球企業對企業 (B2B) 金融業務統一支付、資金管理及信貸服務。

如欲進一步了解 Stable OS 2.0，請瀏覽 keyrails.com。

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SOURCE Keyrails