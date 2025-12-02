UNICEF y Rönesans se asocian para transformar la educación profesional juvenil en Türkiye

ESTAMBUL, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding anunció su función como socio principal del sector privado en el programa "From Learning to Earning for Youth" (Del aprendizaje al empleo para los jóvenes) de UNICEF. En colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, esta audaz iniciativa está destinada a reimaginar la educación profesional para los jóvenes de Türkiye, ya que prepara a la próxima generación con las habilidades que necesitan para prosperar.

Unir ambición y oportunidad

İpek Ilicak Kayaalp, presidente de la Junta Directiva de Rönesans Holding De izquierda a derecha, Elisabetta Falcetti (directora general del EBRD para Türkiye y el Cáucaso), İpek Ilicak Kayaalp (presidente de la Junta Directiva de Rönesans Holding), Paolo Marchi (representante de UNICEF en Türkiye)

Como socio pionero de la iniciativa, Rönesans Holding abrirá las puertas del Hospital de la Ciudad de Gaziantep, uno de los centros de salud más avanzados de Türkiye, a 120 estudiantes de secundaria de formación profesional de la salud. Aquí, los estudiantes irán más allá del aula y pasarán a roles del mundo real, para adquirir experiencia práctica en desarrollo de software, servicios de alimentos y bebidas, mantenimiento y reparación industrial, sistemas de plomería y energía, y tecnologías de automatización industrial. Al vincular la educación directamente con las demandas del lugar de trabajo moderno, el programa capacita a los jóvenes de Türkiye para convertir sus ambiciones en carreras gratificantes.

El representante de UNICEF en Türkiye, Paolo Marchi, dijo: "Como UNICEF, queremos apoyar a todos los jóvenes para que alcancen todo su potencial al adquirir los conocimientos, habilidades y competencias que necesitan. Habilidades que también se corresponden con el mercado laboral. Esta asociación hace ambas cosas: apoyar al Ministerio de Educación Nacional para que brinde educación vocacional y técnica de calidad e inclusiva; y aprovechar la experiencia de socios del sector privado como Rönesans Holding para brindar innovación y oportunidades a los jóvenes.

Es importante destacar que la colaboración también fortalece el sistema más allá de los estudiantes directamente seleccionados. Las actualizaciones del plan de estudios de Educación y Formación Técnica y Vocacional (TVET, por sus siglas en inglés), la mejora de la seguridad y los estándares de aprendizaje en el lugar de trabajo y la ampliación de la capacidad docente beneficiarán a un número mucho mayor de estudiantes de TVET en Türkiye, lo que ayudará a garantizar que las habilidades de calidad, relevantes y preparadas para el futuro se conviertan en la norma, no en la excepción".

La directora general del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés) para Türkiye y el Cáucaso, Elisabetta Falcetti, dijo que "estamos orgullosos de contribuir a esta iniciativa intersectorial, que defiende la diversidad de la fuerza laboral, aumenta la competitividad mediante el desarrollo de habilidades y ayuda a las industrias a construir bases más sólidas". El acceso desigual a las oportunidades económicas limita el crecimiento, por lo que el EBRD se compromete a promover la igualdad de oportunidades en todas sus regiones. Guiados por nuestras estrategias para la igualdad y la inclusión de género, nos esforzamos, junto con nuestros socios del sector privado, para liberar el potencial de una fuerza laboral diversa. Estoy seguro de que esta iniciativa abordará un desafío crítico de capital humano en la atención médica, y esperamos replicar su éxito en otros sectores".

El compromiso de Rönesans Holding con el crecimiento sostenible

Las iniciativas educativas de Rönesans ya incluyen escuelas secundarias científicas y técnicas, apoyo a más de 14.000 estudiantes becados y un programa de una década de duración "Sostenibilidad por diseño" ("Sustainability by Design") que fomenta la conciencia de sostenibilidad a nivel universitario. La asociación a largo plazo de la empresa con UNICEF comenzó en 2023, incluidas colaboraciones vitales en las regiones afectadas por el terremoto para garantizar el acceso a una educación de calidad y apoyo psicosocial para casi 13.000 mujeres y niños.

İpek Ilıcak Kayaalp, presidente de la Junta Directiva de Rönesans Holding, dijo: "Como Rönesans, estamos permitiendo que 120 estudiantes se preparen para sus profesiones bajo la guía de instructores maestros en el Hospital de la Ciudad de Gaziantep, que está equipado con los dispositivos más modernos y nuevos de la actualidad. Estos estudiantes recibirán formación en nuestro hospital cuatro días a la semana en el marco del programa. Este proyecto es "no solo una iniciativa educativa, sino un modelo pionero de colaboración entre el sector privado, las organizaciones internacionales y el sector público en Türkiye, y uno que podría servir de ejemplo a nivel mundial".

Ilıcak Kayaalp continuó: "El sector privado contribuye con la producción y la experiencia, el sector público asume el papel regulador y UNICEF proporciona la perspectiva del beneficio social. La combinación de estas tres fuerzas crea impactos que no podrían lograrse individualmente. Porque nuestro mayor objetivo, es ofrecer un futuro lleno de esperanza, oportunidad y confianza a los jóvenes. Seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos a garantizar que los jóvenes a quienes confiamos nuestro futuro se conviertan en individuos inquisitivos y productivos que se adapten a las demandas de la época".

Dar forma al mañana

Türkiye se enfrenta a un desafío crítico: casi uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años no tiene educación, empleo o formación. El programa "From Learning to Earning for Youth" aborda esta cuestión de frente, ya que prepara a los jóvenes para el cambiante mundo laboral mediante la creación de entornos seguros y de apoyo y la reducción de la brecha de habilidades. La capacitación será impartida por personal del hospital que haya recibido instrucción especializada, para asegurar que los estudiantes aprendan de los mejores, al tiempo que apoyan la igualdad de género y la diversidad en el lugar de trabajo.

Rönesans Holding tiene el compromiso de ampliar su apoyo a la educación de los jóvenes y trabaja en estrecha colaboración con UNICEF para llevar el modelo "From Learning to Earning for Youth" a nuevos sectores empresariales y comunidades. La empresa se mantiene firme en su inversión en la juventud de Türkiye y profundiza las asociaciones con universidades y la sociedad civil para desbloquear aún más oportunidades para la próxima generación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835110/Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835111/Ronesans_UNICEF.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2835123/Ronesans_Holding_logo.jpg

FUENTE Rönesans Holding