UNICEFとRönesans、トルコにおける若年層向け職業教育の変革に向けて提携

イスタンブール, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- Rönesans Holdingは、UNICEFが推進する「学びから就労へ（From Learning to Earning for Youth）」プログラムにおいて、主要な民間セクターのパートナーとして参画することを発表しました。国民教育省との協力の下、この大胆な取り組みは、トルコ全土の若年層向け職業教育を再構築し、次世代が力強く活躍するために必要なスキルを身に付けられるようにすることを目指しています。

意欲と機会をつなぐ架け橋

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Rönesans Holding From left, Elisabetta Falcetti (EBRD Managing Director for Türkiye and the Caucasus), İpek Ilicak Kayaalp (Chair of the Board of Rönesans Holding), Paolo Marchi (UNICEF Türkiye Representative)

この取り組みの先駆的なパートナーとして、Rönesans Holdingはトルコで最先端の医療施設の一つであるGaziantep City Hospitalの門戸を開き、医療・健康分野の職業専門学校生120人を受け入れる予定です。ここでは、学生たちは教室の枠を超えて実社会の現場に踏み出し、ソフトウェア開発、飲食サービス、産業設備の保守・修理、配管およびエネルギーシステム、そして産業オートメーション技術などの分野で、実践的な経験を積むことができるようになります。現代の職場ニーズと教育を直接結び付けることで、同プログラムはトルコの若者が自身の意欲を実りあるキャリアへとつなげられるよう支援します。

UNICEF Türkiye代表のPaolo Marchi氏は次のように述べています。「UNICEFとして、私たちはすべての若者が必要な知識、スキル、能力を身に付けて、その可能性を最大限に発揮できるよう支援したいと考えています。労働市場のニーズにも合致したスキルです。このパートナーシップは、国民教育省による質の高い、包摂的な職業・技術教育の提供を支援するとともに、Rönesans Holdingのような民間セクターパートナーの専門性を活かし、若者に革新と機会をもたらすものです。

重要な点として、この協働は直接の対象となる学生以外にも、システム全体の強化に寄与します。TVETのカリキュラム改訂、安全性および職場学習基準の改善、講師の指導力強化は、トルコ全土のより多くのTVET学生に恩恵をもたらし、質が高く、関連性があり、将来に備えたスキルが例外ではなく、当たり前となることを後押しします。」

EBRDでトルコ・コーカサス担当マネージングディレクターを務めるElisabetta Falcetti氏は次のように述べています。「私たちは、この異分野横断型イニシアチブに貢献できることを誇りに思っています。この取り組みは、多様な人材が活躍できる労働力の実現を推進し、スキル開発を通じて競争力を高め、産業がより強固な基盤を築くことを支援するものです。経済的機会への不平等なアクセスは成長を制限するため、EBRDはすべての地域において機会均等の促進に取り組んでいます。平等とジェンダー・インクルージョン戦略に基づき、私たちは民間セクターパートナーと共に、多様な労働力の潜在力を解き放つことを目指しています。私は、この取り組みが医療分野における重要な人的資本の課題に対応するものと確信しており、今後その成功を他のセクターにも展開していくことを期待しています。」

Rönesans Holdingの持続的成長へのコミットメント

Rönesansの教育における取り組みにはすでに、理数系および技術系高校の設立、1万4,000人超の奨学生への支援、そして大学レベルでのサステナビリティ意識を醸成する10年にわたる「デザインに基づく持続可能性（Sustainability by Design）」プログラムが含まれています。同社のUNICEFとの長期的なパートナーシップは2023年に開始され、地震被災地域において、約1万3,000人の女性と子どもが質の高い教育と心理社会的支援へアクセスできるようにする重要な協働も含まれています。

Rönesans Holding取締役会会長のİpek Ilıcak Kayaalp氏は次のように述べています。「Rönesansとして、私たちは、最新かつ先進的な設備を備えたGaziantep City Hospitalにおいて、熟練した指導者の下で、120人の学生が自身の専門職に向けて準備できるよう支援しています。これらの学生は、同プログラムの枠組みの中で、週4日当院にて研修を受けることになります。同プロジェクトは『教育における単純な取り組みではなく、トルコの民間セクター、国際機関、公的セクター間の協働における先駆的なモデルであり、世界的な手本となり得るもの』です。」

Ilıcak Kayaalp氏は次のように続けています。「民間セクターは生産と経験を提供し、公的セクターは規制面での役割を担い、UNICEFは社会的利益の観点をもたらします。この3つの力が組み合わさることで、個々では成し得ない影響が生まれます。なぜなら、私たちの最大の目標は、若者に希望と機会、自信に満ちた未来を提供することだからです。私たちは、未来を託す若者たちが、時代の要請に適応し、探究心と生産性を備えた人材へと成長できるよう、引き続き全力を尽くしてまいります。」

明日を創る

トルコは深刻な課題に直面しています。15歳から24歳までの若者のほぼ4分の1が、教育、雇用、訓練のいずれにも従事していません。「学びから就労へ」プログラムは、安全で支援的な環境を作り出し、スキルギャップを解消することで、急速に変化する仕事の世界に向けて若者を準備させることにより、この課題に正面から取り組んでいます。研修は、特別な指導を受けた病院スタッフによって実施され、学生が最高の指導者から学べるようにするとともに、職場におけるジェンダー平等と多様性の促進にも寄与します。

Rönesans Holdingは若年層向け教育支援の拡大に取り組んでおり、UNICEFと緊密に連携しながら、「学びから就労へ」モデルを新たな産業分野や地域社会へと広げていくことを目指しています。同社はトルコの若者への投資を揺るぎなく継続し、大学や市民社会とのパートナーシップをさらに強化することで、次世代により多くの機会をもたらすことを目指しています。

