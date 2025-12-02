Partenariat entre l'UNICEF et Rönesans pour transformer la formation professionnelle des jeunes en Turquie

ISTANBUL, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Rönesans Holding a annoncé son rôle de partenaire majeur du secteur privé dans le programme de l'UNICEF intitulé « De l'apprentissage au revenu pour la jeunesse ». En collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, cette initiative ambitieuse vise à réinventer l'enseignement professionnel destiné aux jeunes dans toute la Turquie, en dotant la prochaine génération des compétences dont elle a besoin pour s'épanouir.

Relier ambitions et possibilités

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Rönesans Holding From left, Elisabetta Falcetti (EBRD Managing Director for Türkiye and the Caucasus), İpek Ilicak Kayaalp (Chair of the Board of Rönesans Holding), Paolo Marchi (UNICEF Türkiye Representative)

Partenaire pionnier de l'initiative, Rönesans Holding ouvrira les portes de l'hôpital municipal de Gaziantep, l'un des établissements de soins de santé les plus avancés de Turquie, à 120 étudiants d'écoles professionnelles dans le domaine de la santé. Loin des salles de classe, les étudiants auront là l'occasion d'entrer dans le monde réel pour acquérir une expérience pratique dans le développement de logiciels, les services de restauration et de boissons, la maintenance et la réparation industrielles, les systèmes de plomberie et d'énergie, ainsi que les technologies d'automatisation industrielle. En établissant un lien direct entre la scolarité et les exigences du monde du travail moderne, le programme permet aux jeunes de toute la Turquie de transformer leurs ambitions en carrières gratifiantes.

Paolo Marchi, représentant de l'UNICEF en Turquie, a déclaré : « À l'UNICEF, nous voulons aider chaque jeune à atteindre son plein potentiel en acquérant les connaissances, les aptitudes et les compétences dont il a besoin. Des compétences qui correspondent également à la demande sur le marché du travail. Ce partenariat fait les deux : il aide le ministère de l'éducation nationale à fournir un enseignement professionnel et technique de qualité et ouvert à tous, et il tire parti des compétences de partenaires du secteur privé tels que Rönesans Holding pour apporter aux jeunes innovation et perspectives de carrière.

Il est important de noter que cette collaboration renforce aussi le système, au-delà des étudiants directement ciblés. La mise à jour des programmes d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP), l'amélioration des normes en matière de sécurité et d'apprentissage sur le lieu de travail et le renforcement des capacités des enseignants profiteront à un nombre beaucoup plus important d'étudiants de l'EFTP dans tout le pays, afin de faire en sorte que des compétences de qualité, pertinentes, durables et évolutives deviennent la norme, et non plus l'exception. »

Elisabetta Falcetti, Directrice Générale de la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) pour la Turquie et le Caucase, a ajouté : « Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative intersectorielle, qui défend la diversité de la main-d'œuvre, stimule la compétitivité par le développement des compétences et aide tous les secteurs à construire des fondations plus solides. L'inégalité d'accès aux débouchés économiques limite la croissance, c'est pourquoi la BERD s'est engagée à promouvoir l'égalité des chances dans toutes ses régions d'intervention. Guidés par nos stratégies d'égalité et d'intégration de tous les genres, nous nous employons, avec nos partenaires du secteur privé, à libérer tout le potentiel d'une main-d'œuvre diversifiée. Je suis convaincue que cette initiative permettra de relever le défi crucial du capital humain dans le secteur des soins de santé, et nous sommes impatients d'en réitérer le succès dans d'autres secteurs. »

L'engagement de Rönesans Holding en faveur de la croissance durable

Portant déjà sur des lycées scientifiques et techniques, les initiatives éducatives de Rönesans se doublent d'un soutien en faveur de plus de 14 000 étudiants boursiers et d'un programme de dix ans intitulé « La durabilité par définition », qui encourage la sensibilisation au développement durable au niveau universitaire. Le partenariat à long terme de l'entreprise avec l'UNICEF a débuté en 2023, avec notamment des collaborations essentielles dans les régions touchées par les tremblements de terre pour assurer l'accès à une éducation de qualité et un soutien psychosocial à près de 13 000 femmes et enfants.

İpek Ilıcak Kayaalp, Présidente du Conseil d'Administration de Rönesans Holding, a commenté : « Chez Rönesans, nous donnons à 120 étudiants la possibilité de se préparer à leur profession sous la direction de maîtres instructeurs à l'hôpital municipal de Gaziantep, qui est équipé des appareils les plus modernes. Ces étudiants recevront une formation dans notre hôpital quatre jours par semaine dans le cadre du programme. Ce projet est non seulement une initiative éducative, mais aussi un modèle innovant de collaboration entre le secteur privé, les organisations internationales et le secteur public en Turquie, qui pourrait servir d'exemple au niveau mondial. »

Ilıcak Kayaalp poursuit : « Le secteur privé contribue par son expérience de la production, le secteur public joue un rôle de régulateur et l'UNICEF apporte la perspective d'un bénéfice social. La combinaison de ces trois forces crée un impact qui ne pourrait pas être atteint individuellement. Car notre plus grand objectif est d'offrir aux jeunes un avenir plein d'espoir, de possibilités d'évolution et de confiance. Nous continuerons à consacrer tous nos efforts à ce que les jeunes à qui nous confions notre avenir deviennent des personnes curieuses et productives qui s'adaptent aux exigences de leur époque. »

Façonner l'avenir

La Turquie est confrontée à une difficulté d'ampleur : près d'un jeune sur quatre âgé de 15 à 24 ans ne suit pas d'études, n'a pas d'emploi ou n'est pas en formation. Le programme « De l'apprentissage au revenu pour la jeunesse » s'attaque de front à ce problème, en comblant le déficit de compétences et en préparant les jeunes à l'évolution rapide du monde du travail par la création d'environnements sûrs et favorables. La formation proposée par Rönesans Holding sera dispensée par le personnel de l'hôpital, spécialement qualifié à cet effet, pour garantir que les étudiants apprennent auprès des meilleurs professionnels tout en soutenant l'égalité des genres et la diversité sur le lieu de travail.

Rönesans Holding s'attache à étendre son soutien à l'éducation des jeunes, en travaillant en étroite collaboration avec l'UNICEF pour reproduire le modèle du programme « De l'apprentissage au revenu pour la jeunesse » dans de nouveaux secteurs d'activité et de nouvelles communautés. L'entreprise reste fidèle à sa volonté d'investissement dans la jeunesse turque, en approfondissant ses partenariats avec les universités et la société civile afin d'ouvrir toujours plus de perspectives à la prochaine génération.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835110/Ipek_Ilicak_Kayaalp.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835111/Ronesans_UNICEF.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2835123/Ronesans_Holding_logo.jpg