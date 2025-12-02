UNICEF 夥拍 Rönesans 重塑土耳其青年職業教育

伊斯坦堡2025年12月2日 /美通社/ -- Rönesans Holding 宣佈，正式成為聯合國兒童基金會（UNICEF）「青年從學習到就業」計劃的主要私營機構合作夥伴。這項具前瞻性的倡議是與土耳其國家教育部攜手推行，旨在為當地青年重塑職業教育模式，裝備下一代所需的關鍵技能，助其在未來盡展所長。

銜接抱負與機遇

左起，EBRD 土耳其及高加索地區董事總經理 Elisabetta Falcetti、Rönesans Holding 董事會主席 İpek Ilicak Kayaalp、UNICEF 土耳其代表 Paolo Marchi

作為此倡議的先驅夥伴，Rönesans Holding 將開放土耳其最先進醫療設施之一 —— Gaziantep City Hospital，為 120 名醫療護理職校學生提供實習機會。學生將走出課室，置身真實職場，獲取涵蓋軟件開發、餐飲服務、工業維修保養、喉管及能源系統，以及工業自動化技術等多方面的實戰經驗。透過將教育與現代職場需求直接接軌，該計劃賦予土耳其青年實力，讓他們將個人抱負轉化為回報豐厚的職業生涯。

UNICEF 土耳其代表 Paolo Marchi 表示：「UNICEF 致力支援每位年輕人獲取所需知識、技能及素養，發揮最大潛能。而這些技能必須與勞動市場的需求相匹配。本次合作正好兼顧兩方面：既支援國家教育部提供優質且具包容性的職業專才教育（TVET）；亦善用 Rönesans Holding 等商界夥伴的專業優勢，為年輕人帶來創新與機遇。

重要的是，這項合作不僅惠及參與學生，更強化了整個教育系統。透過更新職專教育課程、提升職安與實習標準，以及加強師資培訓，將令土耳其更多職專學生受惠——確保優質、實用及具備未來競爭力的技能成為常態，而非特例。」

歐洲復興開發銀行（EBRD）土耳其及高加索地區董事總經理 Elisabetta Falcetti 指出：「我們很榮幸能參與這項跨界別倡議，它倡導勞動力多元化，透過技能發展提升競爭力，並協助各行各業建立更穩固基礎。經濟機會不平等會窒礙增長，因此 EBRD 致力在所有營運地區推動機會平等。在平等與性別共融策略的指引下，我們致力與私營機構合作，釋放多元勞動力的潛力。我有信心這項倡議能有效應對醫療保健領域關鍵的人力資本挑戰，並期待將此成功模式複製至其他行業。」

Rönesans Holding 對可持續增長的承諾

Rönesans 的教育倡議涵蓋廣泛，包括設立科學與技術高中、資助超過 14,000 名獎學金學生，以及推行長達十年的「設計源於可持續」計劃，在大學層面培養可持續發展意識。該公司與 UNICEF 的長期合作始於 2023 年，雙方在地震災區展開關鍵合作，確保近 13,000 名婦女及兒童獲得優質教育及心理支援。

Rönesans Holding 董事會主席 İpek Ilıcak Kayaalp 表示：「Rönesans 很高興能讓 120 名學生在配備頂尖設備的加濟安泰普市立醫院，由資深導師帶領，為未來的職業生涯作準備。在計劃框架下，這些學生每週將在醫院接受四天培訓。本次項目不僅是一項教育倡議，更是土耳其私營機構、國際組織與公營部門三方合作的先驅典範，有望成為全球楷模。」

Ilıcak Kayaalp 續稱：「商界提供生產力與實戰經驗，政府承擔監管角色，UNICEF 則注入社會效益的視角。三股力量結合所產生的影響力，遠超單打獨鬥。我們的終極目標，是為年輕人提供一個充滿希望、機遇與自信的未來。我們將繼續竭盡所能，確保這群我們寄予厚望的年輕人，能成長為好學深思、具生產力，並能適應時代需求的棟樑。」

塑造未來

土耳其正面臨嚴峻挑戰：15 至 24 歲的年輕人中，幾乎每四人便有一人處於「未有就學、就業或受訓」狀態。「青年從學習到就業」計劃正針對此痛點，透過建立安全、具支援性的環境並收窄技能差距，讓年輕人為瞬息萬變的職場做好準備。培訓將由接受過專門指導的醫院員工提供，確保學生師承業界精英，同時推動職場的性別平等與多元化。

Rönesans Holding 致力擴大對青年教育的支援，並與 UNICEF 緊密合作，將「青年從學習到就業」模式推廣至新的商業領域與社區。公司將堅定投資土耳其青年，深化與大學及民間社會的夥伴關係，為下一代開拓更多機遇。

