UNILUMIN E MANCHESTER CITY ANUNCIAM NOVA PARCERIA

SHENZHEN, China, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O MANCHESTER CITY E A UNILUMIN, fornecedora líder mundial de telas LED, produtos de iluminação e soluções integradas Metasight, anunciaram uma nova parceria em 22 de janeiro de 2026.

O novo acordo plurianual integrará a Unilumin no novo destino de entretenimento do clube.

CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE PARCERIA ENTRE A UNILUMIN E O MANCHESTER CITY (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

A Unilumin fornecerá telas LED de grande escala que serão instaladas nas extremidades do novo empreendimento, além de uma tela grande na área da zona dos torcedores, que será utilizada nos dias de jogos e além.

Em setembro de 2022, a Unilumin forneceu um sistema de exibição digital de dois níveis com "LED superdimensionado" para o Etihad Stadium, permitindo ao clube oferecer o espaço de mídia ao lado do campo com maior valor comercial da Premier League.

Jeremy Way, vice-presidente de Estratégia e Criação, Parcerias do City Football Group, afirmou: "A tecnologia líder mundial da Unilumin transformou nossa oferta de LED no Etihad Stadium, proporcionando um impacto e um valor significativos tanto para nossos parceiros quanto para nossa base global de fãs.

"Por meio dessa nova parceria, estamos ampliando essa capacidade para o nosso futuro destino de entretenimento, onde a tecnologia LED imersiva e em grande escala proporcionará uma plataforma digital envolvente, flexível e de alto impacto para nos comunicarmos com os fãs e visitantes da região, refletindo nosso compromisso em oferecer tecnologia líder mundial em todo o local."

Tiger Lin, presidente do Unilumin Group, afirmou: "Este acordo reflete a forte confiança entre a Unilumin e o Manchester City. Ao longo dos anos, nossa colaboração demonstrou o que pode ser alcançado na indústria esportiva, com as soluções LED da Unilumin formando parte integrante das experiências visuais de classe mundial do clube para os fãs em todo o mundo.

"Agora estamos alcançando novos níveis de impacto visual ao levar a tecnologia inovadora de exibição para além do estádio e para todo o destino de entretenimento do clube. Estamos ansiosos por criar em conjunto experiências inesquecíveis que estabeleçam novos padrões de referência para a indústria do desporto e do entretenimento."

Sobre a Unilumin

A Unilumin é líder global em telas LED, produtos de iluminação e soluções integradas Metasight, classificada entre as 500 melhores marcas asiáticas por 3 anos consecutivos, operando em mais de 160 países com centros de P&D na China, Japão e Estados Unidos, e a maior base de fabricação de LED inteligente do mundo. Com experiência na área esportiva, fornece soluções audiovisuais integradas para locais e eventos esportivos em todo o mundo, tendo apoiado seis Jogos Olímpicos, torneios da FIBA, a Copa do Mundo do Catar e vários outros eventos esportivos globais de alto nível.

