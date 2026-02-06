UNILUMIN Y EL MANCHESTER CITY ANUNCIAN UNA NUEVA ASOCIACIÓN

SHENZHEN, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MANCHESTER CITY Y UNILUMIN, un proveedor líder mundial de pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight, anunciaron una nueva asociación el 22 de enero de 2026.

El nuevo acuerdo plurianual integrará a Unilumin en el nuevo espacio de entretenimiento del Club.

PARTNERSHIP SIGNING CEREMONY OF UNILUMIN AND MANCHESTER CITY

Unilumin proporcionará pantallas LED de gran tamaño que se ubicarán en los extremos del nuevo complejo, además de una pantalla gigante en la zona de aficionados que se utilizará durante los días de partido y después.

En septiembre de 2022, Unilumin suministró previamente un sistema de pantalla digital LED de dos niveles "Supersized" en el Etihad Stadium, lo que permite al Club ofrecer el espacio multimedia junto al campo de mayor valor comercial de la Premier League.

Jeremy Way, vicepresidente de Estrategia y Creatividad - Alianzas del City Football Group, declaró: "La tecnología líder mundial de Unilumin ha transformado nuestra oferta de LED en el Etihad Stadium, generando un impacto y un valor significativos tanto para nuestros socios como para nuestra afición global".

"Gracias a esta nueva colaboración, ampliamos esta capacidad a nuestro próximo destino de entretenimiento, donde la tecnología LED inmersiva a gran escala proporcionará una plataforma digital atractiva, flexible y de alto impacto para comunicarse con los aficionados y quienes visiten la zona, lo que refleja nuestro compromiso de ofrecer tecnología líder a nivel mundial en todo el recinto".

Tiger Lin, presidente de Unilumin Group, declaró: "Este acuerdo refleja la sólida confianza entre Unilumin y el Manchester City. A lo largo de los años, nuestra colaboración ha demostrado lo que se puede lograr en la industria del deporte, con las soluciones LED de Unilumin formando parte integral de las experiencias visuales de primer nivel del Club para los aficionados de todo el mundo".

"Ahora estamos alcanzando nuevos niveles de impacto visual al llevar tecnología de visualización innovadora más allá del estadio y a todo el destino de entretenimiento del Club. Esperamos crear conjuntamente experiencias inolvidables que marquen nuevos hitos en la industria del deporte y el entretenimiento".

Acerca de Unilumin

Unilumin es líder mundial en pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight. Ha figurado entre las 500 mejores marcas asiáticas durante tres años consecutivos. Opera en más de 160 países, con centros de I+D en China, Japón y EE.UU., y cuenta con la mayor planta de fabricación de LED inteligentes del mundo. Con experiencia en el sector deportivo, ofrece soluciones audiovisuales integradas para recintos y eventos deportivos en todo el mundo, habiendo apoyado seis Juegos Olímpicos, torneos de la FIBA, la Copa Mundial de Qatar y numerosos otros eventos deportivos internacionales de primer nivel.

Para más información, visite https://www.unilumin.com

