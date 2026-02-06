UNILUMIN ET MANCHESTER CITY ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT

SHENZHEN, Chine, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- MANCHESTER CITY ET UNILUMIN, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'écrans LED, de produits d'éclairage et de solutions Metasight intégrées, ont annoncé un nouveau partenariat le 22 janvier 2026.

Le nouvel accord pluriannuel prévoit l'intégration d'Unilumin dans la nouvelle destination de divertissement du club.

PARTNERSHIP SIGNING CEREMONY OF UNILUMIN AND MANCHESTER CITY

Unilumin fournira des écrans LED à grande échelle qui seront installés aux extrémités du nouveau développement, en plus d'un grand écran dans la zone des supporters qui sera utilisé les jours de match et au-delà.

En septembre 2022, Unilumin a déjà fourni un système d'affichage numérique à deux niveaux « Supersized LED » à l'Etihad Stadium, ce qui permet au club d'offrir l'espace médiatique le plus précieux de la Premier League.

Jeremy Way, vice-président de la stratégie et de la création – Partenariats chez City Football Group, a déclaré : « La technologie de pointe d'Unilumin a transformé notre offre LED à l'Etihad Stadium, apportant un impact et une valeur significatifs tant pour nos partenaires que pour nos fans à travers le monde.

« Grâce à ce nouveau partenariat, nous étendons cette capacité à notre future destination de divertissement, où une technologie LED immersive à grande échelle fournira une plateforme numérique attrayante et flexible très impactante pour communiquer avec les fans et ceux qui visitent la zone, reflétant notre engagement à fournir une technologie de pointe sur l'ensemble du site. »

Tiger Lin, président d'Unilumin Group, a déclaré : « Cet accord reflète le niveau élevé de confiance existant entre Unilumin et Manchester City. Au fil des ans, notre collaboration a démontré ce qu'il est possible de réaliser dans l'industrie du sport, les solutions LED d'Unilumin faisant partie intégrante des expériences visuelles de classe mondiale que le club offre à ses supporters dans le monde entier. »

« Nous atteignons désormais de nouveaux sommets en matière d'impact visuel grâce à une technologie d'affichage innovante qui dépasse les limites du stade et s'étend à l'ensemble du complexe de divertissement du club. Nous sommes impatients de créer ensemble des expériences inoubliables qui établiront de nouvelles références pour l'industrie du sport et du divertissement. »

À propos d'Unilumin

Unilumin est un leader mondial dans le domaine des écrans LED, des produits d'éclairage et des solutions Metasight intégrées, classé parmi les 500 premières marques asiatiques pendant trois années consécutives, présent dans plus de 160 pays, avec des centres de R&D en Chine, au Japon et aux États-Unis, et la plus grande base de fabrication de LED intelligentes au monde. Experte dans le domaine du sport, elle fournit des solutions audiovisuelles intégrées pour des sites et des événements sportifs dans le monde entier, ayant soutenu six Jeux olympiques, des tournois de la FIBA, la Coupe du monde du Qatar et de nombreux autres événements sportifs mondiaux de premier plan.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.unilumin.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2877763/PARTNERSHIP_SIGNING_CEREMONY_OF_UNILUMIN_AND_MANCHESTER_CITY.jpg