UNILUMIN Y MANCHESTER CITY ANUNCIAN NUEVA COLABORACIÓN

SHENZHEN, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MANCHESTER CITY Y UNILUMIN, uno de los principales proveedores a nivel mundial de pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight, anunciaron una nueva colaboración el pasado 22 de enero de 2026.

El nuevo acuerdo plurianual prevé la integración de Unilumin en el nuevo destino de entretenimiento del Club.

Unilumin proporcionará pantallas LED de gran tamaño que se colocarán en los extremos del nuevo recinto, además de una pantalla gigante en la zona de aficionados que se utilizará durante los días de partidos y en otras ocasiones.

En septiembre de 2022, Unilumin proporcionó un sistema de pantallas digitales LED gigantes de dos niveles para el estadio Etihad, lo que le permite al club ofrecer el espacio mediático de mayor valor comercial en la Premier League.

Jeremy Way, vicepresidente de Estrategia y Equipo Creativo de las Colaboraciones en City Football Group, expresó: "La tecnología de Unilumin, puntera a nivel mundial, ha transformado nuestra oferta de pantallas LED en el estadio Etihad, al generar un impacto y valor significativos tanto para nuestros socios como para la afición.

"A través de esta nueva colaboración, ampliamos esa capacidad para incluirla en nuestro próximo destino de entretenimiento, donde la tecnología LED inmersiva y a gran escala ofrecerá una plataforma digital atractiva y flexible, de alto impacto, para comunicarnos con los aficionados y quienes visitan el área, y así reflejar nuestro compromiso de proporcionar la mejor tecnología a nivel mundial en todo el recinto".

Tiger Lin, presidente de Unilumin Group, comentó: "Este acuerdo refleja la sólida confianza entre Unilumin y Manchester City. Durante años, nuestra colaboración ha demostrado lo que se puede lograr en la industria deportiva, con las soluciones LED de Unilumin que forman parte integral de las experiencias visuales de primer nivel del club para los aficionados en todo el mundo.

"Ahora transitamos hacia nuevos niveles de impacto visual con la incorporación de una tecnología innovadora de pantallas en lugares fuera del estadio y en los destinos de entretenimiento más amplios del club. Estamos ansiosos de trabajar juntos en la creación de experiencias que establezcan nuevos estándares para la industria deportiva y del entretenimiento".

Acerca de Unilumin

Unilumin es una de las principales empresas a nivel mundial en pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight. Por 3 años consecutivos ha estado incluida entre las principales 500 marcas asiáticas, opera en más de 160 países con centros de I+D en China, Japón y Estados Unidos, y es además la base de fabricación de LED inteligente más grande del mundo. Con experiencia en el área deportiva, la empresa ofrece soluciones audiovisuales integradas para lugares y eventos deportivos en todo el mundo y ha apoyado en seis Juegos Olímpicos, torneos de la FIBA, la Copa Mundial de Qatar y numerosos eventos deportivos internacionales de primer nivel.

