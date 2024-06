Univar Solutions Publica Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2023

Os destaques marcam o progresso em direção às metas ESG até 2025 e além, incluindo metas ambientais para ajudar a Empresa a alcançar um futuro com emissão zero de carbono.

DOWNERS GROVE, Illinois, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "a Empresa"), um dos principais fornecedores globais de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especiais, anunciou hoje o lançamento de seu relatório ESG de 2023, que está disponível no website da Univar Solutions em https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. O relatório acompanha o progresso da Univar Solutions em relação às suas metas ESG no último ano e compartilha os destaques das métricas de 2023, incluindo:

Os destaques do relatório marcam o progresso em direção às metas ESG até 2025 e além, incluindo metas ambientais para ajudar a Empresa a alcançar um futuro com zero emissões líquidas de carbono. New facility to support the Company’s long-term sustainability commitment to achieve net-zero emissions by 2050 (PRNewsfoto/Univar Solutions Inc.)

Progresso significativo nas metas ambientais:

Continuamos nossas atividades de redução de emissões, baixando as emissões globais dos Escopos 1 e 2 em 19,90% em relação à nossa linha de base, aproximando-nos da nossa meta de 2025.

A Univar Solutions estabeleceu uma nova meta de Escopo 3, pela primeira vez, para reduzir a intensidade de suas emissões de Escopo 3 em 15% até 2030.

Melhoramos consideravelmente nossas métricas de lançamento de um valor inicial de 82 para nosso desempenho de 76 em 2023.

Reduzimos nossos resíduos tóxicos em 16,51% e aumentamos a taxa de resíduos gerais reciclados para 19,21%.

Reduzimos o desperdício de água em 34,64% em relação ao nosso valor inicial, superando nossa meta.

Aumentamos nossa linha de produtos Sustentáveis e Naturais para mais de 600 materiais exclusivos, ajudando nossos clientes a atingir seus objetivos enquanto reduzem os impactos da cadeia de valor.

Aumento do impacto positivo na sociedade:

Apesar do aumento na Taxa de Incidência Total de Casos (TCIR) para 0,45, partindo de um recorde mínimo em 2022, mantivemos a taxa abaixo da nossa linha de base de 0,47.

Atingimos as nossas duas métricas de diversidade dentro de nossas equipes, superando nossa meta para 2025, dois anos antes do previsto.

Questões avançadas de governança:

Mantivemos nossa classificação EcoVadis Gold, aumentando nossa pontuação para 76/100, colocando nossa empresa entre as 3% melhores dentre todas as empresas avaliadas.

No final de 2023, alcançamos nossa meta de comunicar a todos os fornecedores de produtos nossas expectativas sobre tópicos ESG por meio da emissão de nosso Código de Conduta Global para Fornecedores.

Ampliamos ainda mais nossa avaliação de fornecedores para 54,4% de nossa cobertura de gastos, em comparação com 44,5% em 2022.

"Nosso pessoal é o que faz a diferença enquanto continuamos a nos concentrar na progressão rumo às nossas metas para 2025 e para o futuro, disse David Jukes, presidente e CEO. "Continuamos comprometidos com a execução de nossos planos e com o progresso de nossa jornada de sustentabilidade, à medida que buscamos oferecer valor ambiental e social em toda a nossa empresa e na cadeia de suprimentos."

A Univar Solutions recebeu vários reconhecimentos, entre eles a inclusão na lista das empresas mais admiradas do mundo pela FORTUNE, bem como na lista das melhores empresas para futuros líderes pela TIME e ainda na lista das empresas mais responsáveis dos EUA pela Newsweek. A Empresa também foi eleita como um dos Melhores Lugares para Trabalhar pela Igualdade LGBTQ+ pela Fundação Human Rights Campaign (HRC), após receber uma pontuação de 100 no Índice de Equidade Corporativa (CEI) pelo terceiro ano consecutivo, mantendo o reconhecimento como um Great Place To Work® no Brasil e no México.

"Não poderia estar mais orgulhosa com esses resultados, já que nossa empresa está bem posicionada para continuar a progredir e se aproximar de nossas metas para 2025, disse Alexa Colin, conselheira geral, secretária e líder executiva de ESG da Univar Solutions. "Esses resultados ajudam a mostrar como a ESG é fundamental para nossos esforços de construir um futuro melhor para nossas comunidades, ao mesmo tempo em que cuidamos das necessidades de clientes e fornecedores."

"Este ano foi uma grande jornada, pois colaboramos em toda a empresa para ajudar a cumprir nossas metas e trazer valor aos nossos acionistas," disse Liam McCarroll, diretor global de sustentabilidade. "Estou entusiasmado com o nosso progresso, e ansioso pelo trabalho que ainda temos pela frente para alcançar nossas meta para 2025 e cumprir esses objetivos, ao mesmo tempo em que realizamos nosso propósito de ajudar a manter nossas comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras."

Para uma revisão detalhada do progresso da Univar Solutions rumo a um futuro mais sustentável, veja o relatório completo de sustentabilidade em https://www.univarsolutions.com/esg-resources e para mais informações sobre o Portfólio de Produtos Sustentáveis e Naturais da Univar Solutions, visite https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é um dos principais distribuidores globais de ingredientes e produtos químicos especiais, representando um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com a maior frota de transporte privado e força de vendas técnica da indústria, um know-how logístico incomparável, profundo conhecimento de mercado e regulamentação, desenvolvimento de formulações e receitas, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Enquanto cumpre seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e focar no Crescimento Conjunto. Saiba mais em www.univarsolutions.com.

Informações e Declarações Prospectivas

Esta comunicação contém "declarações prospectivas" de acordo com a legislação aplicável, relativas a itens financeiros e operacionais sobre os negócios da Empresa. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deveria", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "prevê" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações prospectivas feitas nesta comunicação são qualificadas por esta linguagem de advertência.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, o que pode resultar na não realização de expectativas ou pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações prospectivas sejam baseadas em suposições que a administração acredita serem razoáveis, advertimos que as informações prospectivas apresentadas nesta comunicação não são garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas informações prospectivas contidas nesta comunicação. Para obter mais informações sobre os fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações apresentadas na seção "Fatores de Risco". Qualquer declaração prospectiva representa apenas as opiniões da Empresa na data desta comunicação e não deve ser considerada uma representação das opiniões da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não assume nenhuma obrigação, exceto conforme exigido por lei, de atualizar qualquer declaração prospectiva.

