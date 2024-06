Univar Solutions publie son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2023

Les faits saillants marquent les progrès vers les objectifs ESG jusqu'en 2025 et au-delà, y compris les objectifs environnementaux pour aider la société à atteindre la neutralité carbone.

DOWNERS GROVE, Illinois, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport ESG 2023, qui est disponible sur le site Web d'Univar Solutions à l'adresse https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. Le rapport suit les progrès d'Univar Solutions par rapport à ses objectifs ESG au cours de l'année écoulée et partage les points forts de 2023 :

Des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'objectifs environnementaux :

Nous avons poursuivi nos activités de réduction des émissions, ce qui nous a permis de réduire de 19,90 % les émissions globales des champs d'application 1 et 2 par rapport à notre niveau de référence, nous rapprochant ainsi de notre objectif pour 2025.

Univar Solutions s'est fixé un nouvel objectif, inédit, de réduction de l'intensité de ses émissions de type 3 de 15 % d'ici 2030.

Nous avons amélioré nos mesures de rejets significatifs, qui sont passées de 76 en 2023 à 82.

Nous avons réduit nos déchets dangereux de 16,51 % et augmenté le taux de recyclage des déchets généraux à 19,21 %.

Nous avons réduit le gaspillage d'eau de 34,64 % par rapport à notre niveau de référence, dépassant ainsi notre objectif.

Nous avons élargi notre gamme de produits durables et naturels à plus de 600 matériaux uniques, aidant ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs tout en réduisant l'impact sur la chaîne de valeur.

Renforcement de l'impact positif sur la société :

Malgré l'augmentation du taux d'incidence totale des cas (TCIR) à 0,45 par rapport au niveau record de 2022, nous avons maintenu un taux inférieur à notre niveau de référence de 0,47.

Nous avons atteint nos deux objectifs en matière de diversité au sein de nos équipes, dépassant notre objectif pour 2025, avec deux ans d'avance.

Questions de gouvernance avancées :

Nous avons maintenu notre classement EcoVadis Gold, en augmentant notre score à 76/100, ce qui place notre entreprise dans les 3 % les plus performants de toutes les entreprises évaluées.

À la fin de l'année 2023, nous avons atteint notre objectif de communiquer à tous les fournisseurs de produits nos attentes en matière de questions ESG par la publication de notre Code de conduite mondial des fournisseurs.

Nous avons encore étendu l'évaluation de nos fournisseurs à 54,4 % de la couverture de nos dépenses, contre 44,5 % en 2022.

« Nos collaborateurs font la différence alors que nous continuons à nous concentrer sur la réalisation de nos objectifs pour 2025 et au-delà, a déclaré David Jukes, PDG de l'entreprise. Nous restons déterminés à mettre en œuvre nos programmes et à faire progresser notre démarche de développement durable, car nous cherchons à apporter une valeur environnementale et sociale à l'ensemble de notre entreprise et de notre chaîne d'approvisionnement. »

Univar Solutions a obtenu de nombreuses reconnaissances, notamment en figurant sur la liste des entreprises les plus admirées au monde de FORTUNE, sur la liste des meilleures entreprises pour les futurs dirigeants de TIME et sur la liste des entreprises les plus responsables d'Amérique de Newsweek. L'entreprise a également été désignée comme l'un des meilleurs lieux de travail pour l'égalité LGBTQ+ par la fondation Human Rights Campaign (HRC), après avoir obtenu un score de 100 sur l'indice d'équité des entreprises (CEI) pour la troisième année consécutive, tout en conservant sa reconnaissance en tant que Great Place To Work® au Brésil et au Mexique.

« Je suis très fière de ces résultats, car notre entreprise est bien placée pour continuer à progresser et se rapprocher de ses objectifs pour 2025, a indiqué Alexa Colin, avocate générale, secrétaire et responsable ESG d'Univar Solutions. Ces résultats montrent à quel point les principes ESG sont essentiels à nos efforts pour construire un avenir meilleur pour nos communautés, tout en répondant aux besoins de nos clients et de nos fournisseurs. »

« Cette année a été un véritable parcours du combattant, car nous avons collaboré au sein de l'entreprise pour atteindre nos objectifs et apporter de la valeur à nos parties prenantes, a commenté Liam McCarroll, directeur mondial du développement durable. Je suis ravi de voir où nous en sommes et nous nous réjouissons du travail qu'il nous reste à accomplir pour atteindre nos objectifs pour 2025 et réaliser ces objectifs tout en respectant notre objectif de contribuer à maintenir nos communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres. »

Pour un examen complet des progrès d'Univar Solutions vers un avenir plus durable, veuillez consulter le rapport complet sur le développement durable sur https://www.univarsolutions.com/esg-resources et pour plus d'informations sur le portefeuille de produits durables et naturels d'Univar Solutions, rendez-vous sur https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez www.univarsolutions.com.

Déclarations prospectives et informations

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « envisage », « estime », « anticipe » ou d'autres termes similaires. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont soumises à cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus et à des incertitudes, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, qui pourraient conduire à ce que les attentes ne se réalisent pas ou pourraient autrement avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'affecter la société, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les autres rapports financiers de la société, y compris les informations figurant sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

