Univar Solutions опубликовала отчет ESG за 2023 год | Univar Solutions опубликовала отчет по целям ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) за 2023 год

Основные показатели отмечают прогресс в направлении достижения целей ESG до 2025 года и далее, включая цели в области экологии, что поможет Компании достичь будущего с нулевым уровнем выбросов углерода.

ДАУНЕРС-ГРОВ, штат Иллинойс, 6 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC («Univar Solutions» или «Компания»), ведущий глобальный поставщик решений для пользователей специализированных ингредиентов и химикатов, сегодня опубликовала отчет по показателям ESG за 2023 год, который доступен на веб-сайте компании Univar Solutions по адресу https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. В отчете отслеживается прогресс компании Univar Solutions в достижении целей ESG за прошедший год и приводятся основные показатели на 2023 год, включая следующее:

Достигнут значительный прогресс в достижении экологических целей:

Продолжены наши мероприятия по сокращению выбросов, в результате чего глобальные выбросы компании в категориях Scope 1 и Scope 2 сократились на 19,90 % по сравнению с исходным уровнем, приблизившись к нашей цели на 2025 год.

Компания Univar Solutions поставила новую и первую цель по выбросам категории Scope 3, предполагающую снижение интенсивности выбросов Scope 3 на 15 % к 2030 году.

Улучшены наши показатели значительных выбросов с исходного уровня 82 до показателя 2023 года на уровне 76.

Сокращены объемы опасных отходов на 16,51 % и повышена доля переработки обычных отходов до 19,21 %.

Сокращены потери воды на 34,64 % по сравнению с нашим исходным уровнем, что превысило наш целевой показатель.

Расширен наш ассортимент способствующих устойчивому развитию и натуральных продуктов до более чем 600 уникальных материалов, что помогает нашим клиентам достигать своих целей при одновременном снижении отрицательного влияния цепочки создания стоимости.

Усиленно положительное влияние на общество:

Несмотря на увеличение общего показателя частоты происшествий (TCIR) до 0,45 с рекордно низкого уровня в 2022 году, мы удержали показатель ниже нашего исходного уровня 0,47.

Мы достигли обоих целевых показателей в области многообразия в наших коллективах, превысив нашу цель до 2025 года на два года раньше срока.

Расширенные вопросы корпоративного управления:

Поддержали наш рейтинг EcoVadis Gold, повысив балл до 76/100, в результате чего наше предприятие вошло в лучшие 3 % всех прошедших оценку компаний.

В конце 2023 года мы достигли нашей цели по информированию всех поставщиков продукции о наших ожиданиях по темам ESG посредством публикации нашего Глобального кодекса поведения поставщиков.

Мы дополнительно расширили оценку наших поставщиков, охватив до 54,4 % наших расходов по сравнению с 44,5 % в 2022 году.

«Наши сотрудники — это фактор, имеющий решающее значение, пока мы продолжаем сосредотачивать усилия на движении к целям на 2025 год и далее, — сказал Дэвид Джукс (David Jukes), президент и главный исполнительный директор компании. — Мы сохраняем приверженность реализации наших планов и движению по нашему пути к устойчивому развитию, поскольку мы стремимся обеспечить экологическую и социальную ценность во всех подразделениях нашего предприятия и звеньях цепочки поставок».

Компания Univar Solutions удостоена множества наград, в том числе была включена в список самых успешных компаний мира журнала FORTUNE (World's Most Admired Company List), список лучших компаний для будущих лидеров журнала TIME (Best Companies for Future Leaders List) и список самых ответственных американских компаний журнала Newsweek (America's Most Responsible Companies List). Компания также была названа фондом Human Rights Campaign (HRC) Foundation «лучшим местом для работы по равенству прав представителей ЛГБТК+», получив 100 баллов по корпоративному индексу равенства (CEI) третий год подряд, сохраняя при этом почетное звание Great Place To Work® в Бразилии и Мексике.

«Я очень горжусь этими результатами, поскольку наша Компания имеет хорошие возможности для дальнейшего развития этого прогресса и приближения к достижению наших целей на 2025 год, — сказала Алекса Колин (Alexa Colin), главный юрисконсульт, секретарь и исполнительный директор по показателям ESG в компании Univar Solutions. — Эти результаты помогают показать, насколько аспекты ESG важны для наших усилий по строительству лучшего будущего для наших сообществ и заботы при этом о потребностях клиентов и поставщиков».

«Этот год был довольно напряженным, поскольку мы реализовывали совместную работу всех подразделений Компании, чтобы помочь в достижении наших целей и принести выгоду нашим заинтересованным лицам, — сказал Лиам МакКэрролл ( Liam McCarroll), глобальный директор по устойчивому развитию. — Я в восторге от того, чего мы достигли, и мы с нетерпением ждем продолжения работы, которая остается для достижения наших целей к 2025 году и выполнения при этом нашей задачи — помогать поддерживать здоровье, хорошее питание, чистоту и безопасность в сообществах, где мы работаем».

Полный анализ прогресса компании Univar Solutions в направлении более устойчивого будущего см. в полном отчете об устойчивом развитии по адресу https://www.univarsolutions.com/esg-resources, а более подробную информацию об ассортименте способствующих устойчивому развитию и натуральных продуктов компании Univar Solutions см. по адресу https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

О компании Univar Solutions

Компания Univar Solutions является ведущим мировым дистрибьютором специализированных химикатов и ингредиентов, который предлагает лучший ассортимент продукции от ведущих мировых производителей. Благодаря крупнейшему в отрасли частному транспортному парку и техническим специалистам по продажам, непревзойденному логистическому ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативных требований, разработке составов и рецептур, а также ведущим цифровым инструментам, Компания обладает хорошими возможностями, чтобы предлагать индивидуальные решения и дополнительные услуги для широкого спектра рынков, отраслей и задач. Реализуя нашу задачу — помогать поддерживать здоровье, хорошее питание, чистоту и безопасность в сообществах, где мы работаем, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам внедрять инновации и сосредоточить усилия на совместном росте. Подробнее на сайте www.univarsolutions.com.

