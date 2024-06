Univar Solutions vydáva správu k ekologickým, sociálnym a riadiacim otázkam (ESG) za rok 2023

Zdôrazňuje pokrok smerom k cieľom ESG do roku 2025 a ďalej vrátane environmentálnych cieľov, ktoré pomôžu spoločnosti dosiahnuť budúcnosť s nulovými emisiami uhlíka.

DOWNERS GROVE, Illinois, 6. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Univar Solutions LLC (ďalej len „Univar Solutions" alebo „spoločnosť"), popredný globálny poskytovateľ riešení pre používateľov špeciálnych prísad a chemikálií, dnes ohlásila vydanie správy ESG za rok 2023. Je k dispozícii na webovej stránke Univar Solutions na adrese https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. Správa zaznamenáva pokroky Univar Solutions pri plnení cieľov ESG za posledný rok a obsahuje najdôležitejšie metrické ukazovatele z roku 2023 vrátane:

Významný pokrok pri plnení environmentálnych cieľov:

Report highlights mark progress toward ESG goals to 2025 and beyond, including environmental goals to help the Company reach a net-zero carbon future. New facility to support the Company’s long-term sustainability commitment to achieve net-zero emissions by 2050

Pokračovali sme v našich aktivitách znižovania emisií, čím sme znížili globálne emisie v rozsahu 1 a 2 v porovnaní s našou východiskovou hodnotou o 19,90 %, čím sme sa priblížili k nášmu cieľu do roku 2025.

Spoločnosť Univar Solutions si po prvýkrát stanovila nový pre rozsah 3, a to znížiť do roku 2030 svoju intenzitu emisií rozsahu 3 o 15 %.

Zlepšili sme svoje zásadné metriky uvoľňovania z východiskovej hodnoty 82 až na výkonnosť 76 v roku 2023.

Znížili sme svoj nebezpečný odpad o 16,51 % a zvýšili mieru recyklácie všeobecného odpadu na 19,21 %.

Množstvo odpadovej vody sme znížili oproti východiskovému stavu o 34,64 %, čím sme svoj cieľ prekročili.

Rozšírili sme sortiment udržateľných a prírodných produktov na viac ako 600 jedinečných materiálov, čím pomáhame svojim zákazníkom plniť ich ciele a zároveň znižovať dopady na hodnotový reťazec.

Posilnenie pozitívneho vplyvu na spoločnosť:

Napriek zvýšeniu celkovej miery výskytu prípadov (TCIR) na 0,45 z rekordného minima v roku 2022 sa nám podarilo udržať mieru pod našou východiskovou hodnotou 0,47.

Splnili sme obidve cielené metriky týkajúce sa diverzity v rámci našich tímov, čím sme prekročili náš cieľ do roku 2025, už o dva roky skôr.

Pokročilé otázky riadenia:

Udržali sme si hodnotenie EcoVadis Gold, vďaka čomu sme zvýšili svoje skóre na 76/100 a naše podnikanie sa tak umiestnilo medzi najlepšími 3 percentami všetkých hodnotených spoločností.

Na konci roku 2023 sme dosiahli svoj cieľ informovať všetkých dodávateľov produktov o tom, čo očakávame vo vzťahu k témam ESG prostredníctvom globálneho kódexu správania dodávateľov.

Ďalej sme rozšírili hodnotenie pre našich dodávateľov na 54,4 % nášho pokrytia výdavkov, čo je nárast zo 44,5 % v roku 2022.

„Pri zameraní na pokrok smerom k cieľom do roku 2025 a ďalej záleží najmä na našich ľuďoch," povedal David Jukes, prezident a generálny riaditeľ. „Naďalej sme odhodlaní realizovať svoje plány a napredovať v ceste udržateľnosti, pretože sa snažíme prinášať environmentálnu a sociálnu hodnotu v celom svojom podnikaní a dodávateľskom reťazci."

Spoločnosť Univar Solutions dosiahla viacero uznaní, vrátane zaradenia do zoznamu najobdivovanejších spoločností na svete časopisu FORTUNE, zoznamu najlepších spoločností pre budúcich lídrov časopisu TIME a zoznamu najzodpovednejších spoločností v Amerike časopisu Newsweek. Okrem toho bola menovaná nadáciou Human Rights Campaign (HRC) za najlepšie pracovisko pre LGBTQ+ rovnosť, keď už tretí rok po sebe získala skóre 100 na indexe firemného kapitálu (CEI), pričom si zachovala uznanie ako Great Place To Work® (skvelé pracovisko) v Brazílii a Mexiku.

„Som na tieto výsledky nesmierne hrdá, pretože naša spoločnosť má dobrú pozíciu pokračovať vo svojich pokrokoch a priblížila sa k dosiahnutiu svojich cieľov do roku 2025," povedala Alexa Colin, generálna poradkyňa, tajomníčka a výkonná vedúca ESG Univar Solutions. „Vďaka týmto výsledkom môžeme ukázať, že ESG je základom nášho úsilia vybudovať lepší zajtrajšok pre naše komunity a zároveň sa starať o potreby zákazníkov a dodávateľov."

„Tento rok sme prešli veľký kus cesty, pretože sme v rámci celej spoločnosti spolupracovali na plnení našich cieľov a priniesli hodnotu zainteresovaným stranám," povedal Liam McCarroll, riaditeľ pre globálnu udržateľnosť. „Mám radosť z toho, kam sme sa dostali, a tešíme sa na zostávajúcu prácu na dosahovaní cieľov do roku 2025 a ich splnenie a zároveň na splnenie našej misie, ktorou je pomôcť udržať naše komunity zdravé, nasýtené, čisté a v bezpečí."

Kompletný prehľad pokrokov spoločnosti Univar Solutions smerom k udržateľnejšej budúcnosti nájdete v úplnej správe o udržateľnosti na adrese https://www.univarsolutions.com/esg-resources a ďalšie informácie o portfóliu udržateľných a prírodných produktov spoločnosti Univar Solutions nájdete na adrese https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

O spoločnosti Univar Solutions

Univar Solutions je popredným svetovým distribútorom špeciálnych chemikálií a prísad, ktorý zastupuje špičkové portfólio popredných svetových výrobcov. Vďaka najväčšej súkromnej prepravnej flotile a technickej predajnej sile v odvetví, bezkonkurenčnému logistickému know-how, hlbokým znalostiam trhu a regulácie, vývoju receptúr a špičkovým digitálnym nástrojom je spoločnosť v dobrej pozícii, aby mohla ponúkať riešenia šité na mieru a služby s pridanou hodnotou pre širokú škálu trhov, priemyselných odvetví a využití. Pri plnení svojej misie pomáhať udržiavať komunity zdravé, nasýtené, čisté a v bezpečí, je spoločnosť Univar Solutions odhodlaná pomáhať zákazníkom a dodávateľom inovovať a zamerať sa na spoločný rast. Viac informácií nájdete na www.univarsolutions.com.

Výhľadové vyhlásenia a informácie

Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia" podľa platných právnych predpisov týkajúce sa finančných a prevádzkových položiek súvisiacich s podnikaním spoločnosti. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú rozpoznať podľa slov ako „verí", „očakáva", „môže", „bude", „mal by", „mohol by", „hľadá", „má v úmysle", „plánuje", „odhaduje", „predvída" alebo iných porovnateľných výrazov. Na všetky výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto správe sa vzťahuje toto varovanie.

Výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym rizikám a neistotám, z ktorých mnohé nemusí mať spoločnosť pod kontrolou, čo by mohlo viesť k tomu, že očakávania sa nesplnia alebo by inak mohli významne a nepriaznivo ovplyvniť obchodnú, finančnú situáciu, výsledky operácií alebo peňažné toky spoločnosti. Hoci sú výhľadové vyhlásenia založené na rozumných predpokladoch vedenia, upozorňujeme, že výhľadové informácie uvedené v tejto správe nie sú zárukou budúcich udalostí alebo výsledkov a že skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od udalostí alebo výsledkov uvedených alebo naznačených vo výhľadových informáciách obsiahnutých v tejto správe. Ďalšie informácie týkajúce sa faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť spoločnosť, nájdete v najnovšej výročnej správe spoločnosti a ďalších finančných správach vrátane informácií uvedených pod nadpisom „Rizikové faktory". Akékoľvek výhľadové vyhlásenia predstavujú názory spoločnosti aktuálne k dátumu tohto oznámenia a nemali by sa považovať za vyjadrenie názorov spoločnosti k akémukoľvek nasledujúcemu dátumu, pričom spoločnosť sa nezaväzuje aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenie nad rámec zákonnej povinnosti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2430326/UnivarSolutionsESGReport2023.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1586433/Sustainability_Logo.jpg