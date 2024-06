Univar Solutions publikuje raport środowiskowy, społeczny i z zakresu ładu korporacyjnego (ESG) za rok 2023

Wyróżnione obszary odzwierciedlają postępy w realizacji celów ESG do 2025 r. i na dalsze lata, w tym celów środowiskowych, które umożliwią spółce osiągnięcie zerowej emisji netto dwutlenku węgla w przyszłości.

DOWNERS GROVE, stan Illinois, 6 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Univar Solutions LLC („Univar Solutions" lub „spółka"), uznawana za światowego lidera w zakresie rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych produktów i substancji chemicznych, poinformowała dziś o opublikowaniu raportu ESG za rok 2023, który jest dostępny na stronie internetowej Univar Solutions pod adresem https://www.univarsolutions.com/sustainability/esg-resources. Sprawozdanie to prezentuje postępy Univar Solutions w realizacji celów ESG w ciągu ostatniego roku i przedstawia najważniejsze wskaźniki na rok 2023:

Report highlights mark progress toward ESG goals to 2025 and beyond, including environmental goals to help the Company reach a net-zero carbon future. New facility to support the Company’s long-term sustainability commitment to achieve net-zero emissions by 2050

Osiągnięto wyraźny postęp w realizacji celów środowiskowych:

Kontynuacja działań zmierzających do redukcji emisji, dzięki czemu globalne emisje w zakresie 1 i 2 spadły o 19,90 procent w stosunku do poziomu wyjściowego, zbliżając się do celu wyznaczonego na 2025 rok.

Spółka Univar Solutions po raz pierwszy wyznaczyła nowy cel w zakresie 3, zakładający zmniejszenie intensywności emisji w zakresie 3 o 15 procent do 2030 roku.

Udoskonalenie znaczących wskaźników udostępniania z poziomu bazowego wynoszącego 82 do poziomu 76 w 2023 r.

Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych o 16,51 procent i zwiększenie wskaźnika recyklingu odpadów ogólnych do 19,21 procent.

Redukcja marnowania wody o 34,64 procent w stosunku do poziomu wyjściowego, przekraczając wyznaczony cel.

Zwiększenie asortymentu zrównoważonych i naturalnych produktów do ponad 600 unikalnych materiałów; wspomaganie klientów w osiąganiu ich celów przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na łańcuch wartości.

Wzmocnienie pozytywnego wpływu na społeczeństwo:

Pomimo wzrostu wskaźnika całkowitej liczby zdarzeń (TCIR) do 0,45 z rekordowo niskiego poziomu w 2022 r. odnotowano wskaźnik poniżej poziomu bazowego wynoszącego 0,47.

Realizacja obu docelowych wskaźników dotyczących różnorodności w ramach zespołów, przekraczając cel wyznaczony na 2025 r. na dwa lata w ciągu roku.

Zaawansowane kwestie z zakresu zarządzania:

Udało się utrzymać złotą ocenę EcoVadis, zwiększając tym samym wskaźnik do 76/100, co plasuje spółkę w górnych 3 procentach wszystkich ocenianych przedsiębiorstw.

Pod koniec 2023 r. osiągnięto założony cel, jakim było poinformowanie wszystkich dostawców produktów o oczekiwaniach dotyczących kwestii ESG poprzez publikację Światowego Kodeksu Postępowania Dostawców.

Rozszerzenie oceny dostawców pozwoliło na osiągnięcie pokrycia kosztów na poziomie 54,4 procent w porównaniu z 44,5 procent w 2022 roku.

„Nasza przewaga opiera się na pracownikach, a spółka stale koncentruje się na realizacji wyznaczonych celów na rok 2025 i kolejne lata - powiedział David Jukes, prezes i dyrektor generalny. - Zobowiązujemy się do realizacji założonych planów i kontynuowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dążąc do zapewnienia wartości środowiskowej i społecznej w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw".

Spółka Univar Solutions została wielokrotnie wyróżniona, między innymi znalazła się na liście najbardziej cenionych firm na świecie magazynu FORTUNE, w rankingu najlepszych spółek dla przyszłych liderów magazynu TIME oraz wśród najbardziej odpowiedzialnych amerykańskich spółek tygodnika Newsweek. Jednocześnie spółka została uznana przez Fundację Kampanii na rzecz Praw Człowieka (HRC) za najlepsze miejsce pracy dla osób LGBTQ+, uzyskując trzeci rok z rzędu wynik 100 punktów w ramach korporacyjnego wskaźnika równości (CEI), równocześnie utrzymując tytuł najlepszego miejsca pracy (Great Place To Work®) w Brazylii i Meksyku.

„Obserwując takie rezultaty, nie mogłabym być bardziej dumna; nasza spółka jest doskonale przygotowana do dalszego rozwoju i zbliżania się do osiągnięcia celów wyznaczonych na rok 2025 - powiedziała Alexa Colin, główny radca prawny i sekretarz oraz dyrektor wykonawczy ds. ESG w Univar Solutions. - Wyniki te potwierdzają, że ESG jest fundamentem działań zmierzających do budowania lepszego jutra dla lokalnych społeczności, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb klientów i dostawców".

„Bieżący rok okazał się niezwykle udany, ponieważ dzięki współpracy w strukturach całego przedsiębiorstwa udało nam się zrealizować postawione cele i zapewnić wartość dodaną naszym interesariuszom - powiedział Liam McCarroll, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju na świecie. - Cieszy mnie to, w jakim punkcie się znajdujemy i nie możemy się doczekać działań, które musimy podjąć, aby osiągnąć i zrealizować cele na 2025 r., jednocześnie osiągając zamierzony efekt, jakim jest wspieranie ochrony zdrowia, wyżywienia, higieny i bezpieczeństwa naszych społeczności".

Szczegółowy opis postępów Univar Solutions na drodze do osiągnięcia bardziej ekologicznej przyszłości można znaleźć w całościowym raporcie o zrównoważonym rozwoju na stronie https://www.univarsolutions.com/esg-resources, natomiast więcej informacji na temat portfela zrównoważonych i naturalnych produktów Univar Solutions znajduje się na stronie https://www.univarsolutions.com/sustainable-products.

Univar Solutions

Univar Solutions jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników specjalnego przeznaczenia, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując cel zapewniania społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa, Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i skupieniu na wspólnym wzroście. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.univarsolutions.com.

Wypowiedzi i informacje prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących kwestii finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki. Wypowiedzi prognozujące na ogół mogą być zidentyfikowane dzięki takim określeniom jak „uważa", „oczekuje", „może", „będzie", „powinien", „mógłby", „zabiega (o coś)", „zamierza", „planuje", „szacuje", „przewiduje" lub określeniom o porównywalnym znaczeniu. Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym charakteryzują się tym zachowującym ostrożność językiem.

Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą spółki, co może skutkować niezrealizowaniem oczekiwań lub w inny sposób istotnie i niekorzystnie wpłynąć na działalność spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub przepływy pieniężne. Chociaż wypowiedzi prognozujące opierają się na założeniach, które kierownictwo uważa za uzasadnione, spółka ostrzega, że wypowiedzi prognozujące przedstawione w niniejszym komunikacie nie stanowią gwarancji przyszłych zdarzeń lub wyników, a rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą znacznie różnić się od tych przedstawionych lub sugerowanych przez wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie. Dodatkowe informacje dotyczące czynników, które mogą mieć wpływ na spółkę, można znaleźć w ostatnim raporcie rocznym spółki i innych raportach finansowych, w tym w informacjach zawartych pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka". Wszelkie wypowiedzi prognozujące przedstawiają poglądy spółki wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu i nie powinny być traktowane jako stanowisko spółki w terminie późniejszym, przy czym spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji, chyba że prawo stanowi inaczej.

