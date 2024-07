Valinor Pharma Anuncia Aquisição pela Grünenthal com um Valor Total de Transação de Aproximadamente US$ 250 Milhões

Grünenthal adquire a Valinor Pharma em um acordo que inclui todas as ações e se torna proprietária dos direitos globais da Movantik® (naloxegol)





A Valinor Pharma era proprietária da Movantik desde o início de 2023 e aproveitou a plataforma comercial da Apollo Care para aumentar o volume da Movantik nos EUA, reduzindo os custos brutos para líquidos e os custos operacionais





Os destaques financeiros do primeiro trimestre incluem crescimento de receita de 150% e o EBITDA mais alto de todos os tempos

CHICAGO, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Valinor Pharma, LLC ("Valinor") anunciou hoje que foi comprada pela Grünenthal por um valor total de aproximadamente US$ 250 milhões em pagamento antecipado em dinheiro.

"O anúncio de hoje reconhece o valor significativo que construímos para nossos pacientes e acionistas", disse Todd N. Smith, CEO da Valinor. "Esta aquisição ocorre em um ótimo momento, pois a Valinor implementou uma plataforma comercial inovadora de ferramentas de vendas e acesso de pacientes que fornecerá à Grünenthal uma base sólida para o crescimento futuro."

Nos últimos 12 meses, em parceria com a Apollo Care, a Valinor implementou um conjunto de soluções integradas de vendas, análises, acesso de pacientes e gerenciamento de receita bruta para líquida que forneceram a base para o crescimento recorde de prescrições, reduzindo os custos brutos para líquidos e os custos operacionais.

"Estamos orgulhosos das realizações notáveis de nossa equipe", disse Ben Bove, presidente da Valinor. "Em pouco tempo, conseguimos transformar o desempenho comercial e financeiro da Movantik, executando uma estratégia comercial inovadora que reduziu os custos brutos para líquidos, ao mesmo tempo em que impulsionou o crescimento da prescrição e melhorou o acesso dos pacientes."

O desempenho da Movantik estava em constante declínio antes da aquisição da Valinor, mas tem crescido consistentemente desde 2023. Impulsionada pela Movantik, a receita líquida da Valinor no primeiro trimestre de 2024 foi 150% superior ao primeiro trimestre de 2023, e o negócio registrou seu maior EBITDA de todos os tempos.

"A estratégia executada pela equipe da Valinor combinada com as inovadoras soluções da Apollo Care transformou substancialmente a Movantik em um curto período de tempo", disse Clarke B. Futch, presidente da Valinor e CEO da HealthCare Royalty. "O desempenho da Valinor demonstra que produtos diferenciados como o Movantik ainda podem ser muito bem-sucedidos em mercados maduros com as estratégias, ferramentas e execução certas."

Os consultores da

RBC Capital Markets, LLC atuaram como principais consultores financeiros da Valinor, e a Wells Fargo também atuou como consultora financeira. McDermott Will & Emery LLP atuou como consultor jurídico da Valinor.

Sobre a Valinor

A Valinor se esforça para trazer valor e impacto significativos para pacientes, profissionais de saúde e investidores. Foi fundada na crença simples, mas poderosa, de que servir os pacientes é o mais importante e que o sucesso da comercialização de terapias é possível no mercado atual. Ao aplicar conhecimentos comerciais e inovação guiados por análises, podemos ajudar a enfrentar os desafios do mercado que se interpõem entre provedores, pacientes e seus medicamentos. Para mais informações, visite www.valinorrx.com.

Sobre a Apollo Care

A Apollo Care desenvolve e implanta soluções de acesso e análise de pacientes por meio de tecnologia desenvolvida especificamente para ajudar as marcas farmacêuticas a enfrentar os desafios comerciais. Com um histórico de inovação pioneira no setor, a Apollo Care está repensando práticas desatualizadas do setor para oferecer soluções integradas que impulsionem o crescimento, otimizem os custos brutos e melhorem os resultados dos pacientes. A Apollo Care está sediada em Chicago, Illinois. Para mais informações, visite www.apollocare.com ou siga-nos no LinkedIn.

