Valinor Pharma kündigt Übernahme durch Grünenthal mit einem Gesamtwert von ca. 250 Millionen US-Dollar an

Grünenthal erwirbt Valinor Pharma im Rahmen eines Aktienpakets und wird Eigentümer der weltweiten Rechte an Movantik® (Naloxegol)





Valinor Pharma war seit Anfang 2023 Eigentümer von Movantik und nutzte die kommerzielle Plattform von Apollo Care , um das Movantik-Volumen in den USA zu steigern und gleichzeitig die Brutto-/Netto- und Betriebskosten zu senken.





Zu den finanziellen Höhepunkten des ersten Quartals gehören ein Umsatzwachstum von 150 % und das höchste EBITDA aller Zeiten

CHICAGO, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Valinor Pharma, LLC („Valinor") gab heute bekannt, dass es von Grünenthal für einen Gesamtwert von rund 250 Millionen US-Dollar in Form einer Vorauszahlung erworben wurde.

„Die heutige Ankündigung würdigt den bedeutenden Wert, den wir für unsere Patienten und Aktionäre geschaffen haben", sagte Todd N. Smith, Geschäftsführer von Valinor. „Diese Übernahme erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt, da Valinor eine innovative kommerzielle Plattform mit Vertriebs- und Patientenzugangstools eingeführt hat, die Grünenthal eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet."

In den letzten 12 Monaten hat Valinor in Zusammenarbeit mit Apollo Care eine Reihe integrierter Lösungen für Vertrieb, Analytik, Patientenzugang und Brutto-Netto-Management eingeführt, die die Grundlage für ein Rekordwachstum bei den Verschreibungen bei gleichzeitiger Senkung der Brutto-Netto- und Betriebskosten bilden.

„Wir sind stolz auf die bemerkenswerten Leistungen unseres Teams", sagte Ben Bove, Vorstandsvorsitzender von Valinor. „Wir konnten die geschäftliche und finanzielle Leistung von Movantik innerhalb kürzester Zeit verbessern, indem wir eine innovative Geschäftsstrategie umgesetzt haben, die die Bruttokosten gesenkt und gleichzeitig das Wachstum der Verschreibungen und den Zugang für Patienten verbessert hat."

Die Leistung von Movantik war vor der Übernahme durch Valinor stetig rückläufig, ist aber seit 2023 kontinuierlich gewachsen. Angetrieben von Movantik stieg der Nettoumsatz von Valinor im ersten Quartal 2024 um 150 % gegenüber dem ersten Quartal 2023, und das Unternehmen verzeichnete sein bisher höchstes EBITDA.

„Die Strategie, die das Valinor-Team in Kombination mit den innovativen Lösungen von Apollo Care umgesetzt hat, hat Movantik in kurzer Zeit grundlegend verändert", so Clarke B. Futch, Vorsitzender von Valinor und Geschäftsführer von HealthCare Royalty. „Die Leistung von Valinor zeigt, dass differenzierte Produkte wie Movantik in reifen Märkten mit den richtigen Strategien, Instrumenten und der richtigen Umsetzung immer noch sehr erfolgreich sein können."

Berater

RBC Capital Markets, LLC fungierte als leitender Finanzberater für Valinor, außerdem war Wells Fargo als Finanzberater tätig. McDermott Will & Emery LLP fungierte als Rechtsberater von Valinor.

Informationen zu Valinor

Valinor ist bestrebt, Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Investoren einen erheblichen Mehrwert und Nutzen zu bieten. Das Unternehmen wurde aus der einfachen, aber starken Überzeugung heraus gegründet, dass der Dienst am Patienten an erster Stelle steht und eine erfolgreiche Vermarktung von Therapien auf dem heutigen Markt möglich ist. Durch den Einsatz von kaufmännischem Fachwissen und analytisch gestützter Innovation können wir dazu beitragen, die Herausforderungen des Marktes zu meistern, die zwischen Anbietern, Patienten und ihren Medikamenten stehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.valinorrx.com.

Informationen zu Apollo Care

Apollo Care entwickelt und implementiert Patientenzugangs- und Analyselösungen mit Hilfe einer speziell entwickelten Technologie, um Pharmahersteller bei der Bewältigung kommerzieller Herausforderungen zu unterstützen. Apollo Care ist seit jeher ein innovatives Unternehmen, das überholte Branchenpraktiken überdenkt, um integrierte Lösungen anzubieten, die das Wachstum fördern, die Brutto-/Netto-Kosten optimieren und die Patientenergebnisse verbessern. Apollo Care hat seinen Sitz in Chicago, Illinois. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.apollocare.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt

[email protected]