Valinor Pharma ogłasza, że została przejęta przez spółkę Grünenthal w ramach transakcji wartej ok. 250 mln USD

Grünenthal przejmuje Valinor Pharma w ramach transakcji typu all-stock, stając się właścicielem praw do znaku towarowego Movantik® (naloksegol) na całym świecie





Valinor Pharma była właścicielem Movantik od początku 2023 r., wykorzystując platformę handlową Apollo Care w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży Movantik w USA przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wynikających z różnicy brutto-netto i kosztów operacyjnych





Wśród najważniejszych wskaźników finansowych za pierwszy kwartał należy wymienić wzrost przychodów o 150% i najwyższy w historii zysk EBITDA

CHICAGO, 23 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Valinor Pharma, LLC ("Valinor") ogłosiła dzisiaj, że została przejęta przez Grünenthal. Warta ok. 250 mln USD transakcja została sfinansowana gotówką.

„Dzisiejsza wiadomość to potwierdzenie istotnej wartości, jaką zbudowaliśmy dla naszych pacjentów i udziałowców" - powiedział Todd N. Smith, CEO spółki Valinor. „Przejęcie ma miejsce w świetnym momencie, Valinor wdrożyła bowiem niedawno innowacyjną platformę handlową z narzędziami sprzedażowymi i typu e-pacjent, które stanowić będą silny fundament pod przyszły wzrost Grünenthal".

W ciągu minionych 12 miesięcy Valinor, działając we współpracy z Apollo Care, wdrożyła system kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży, analityki, narzędzi typu e-pacjent oraz zarządzania różnicą brutto-netto (różnicą pomiędzy ceną katalogową leku, czyli ceną brutto, a ceną po uwzględnieniu rabatów, zwrotów itp., czyli ceną netto), który przyczynił się do rekordowego wzrostu poziomu zrealizowanych recept oraz ograniczenia kosztów wynikających z różnicy brutto-netto i kosztów operacyjnych.

„Jesteśmy dumni z imponujących osiągnięć naszego zespołu" - powiedział Ben Bove, prezes spółki Valinor. „W krótkim czasie udało nam się zdecydowanie poprawić wyniki handlowo-finansowe związane z lekiem Movantik dzięki realizacji innowacyjnej strategii handlowej polegającej na obniżeniu kosztów różnicy brutto-netto przy jednoczesnym zwiększeniu liczby realizowanych recept i wprowadzeniu udogodnienia w postaci narzędzi typu e-pacjent".

Przed przejęciem Valinor sprzedaż leku Movantik cały czas spadała, od 2023 r. nastąpiło jednak odwrócenie tego trendu i wskaźnik ten zaczął systematycznie rosnąć. W dużej mierze przyczyniło się to do wzrostu przychodów netto Valinor w I kw. 2024 r. - o 150% w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r. - a także miało swój udział w odnotowaniu przez firmę najwyższego w historii zysku EBITDA.

„Strategia zrealizowana przez zespół Valinor w połączeniu z nowatorskimi rozwiązaniami Apollo Care w krótkim czasie przyniosła wydatną poprawę wyników sprzedażowych leku Movantik" - powiedział Clarke B. Futch, prezes Valinor i dyrektor generalny HealthCare Royalty". „Jak pokazuje przykład Valinor, dyferencjacja produktów takich jak Movantik może zakończyć się dużym sukcesem na dojrzałych rynkach przy właściwym zastosowaniu odpowiednich strategii i narzędzi".

Firmy doradzające przy transakcji

Głównym doradcą finansowym spółki Valinor była firma RBC Capital Markets, LLC. Valinor skorzystała również z usług doradztwa finansowego Wells Fargo, a także doradztwa prawnego McDermott Will & Emery LLP.

Valinor

Valinor stawia sobie za cel tworzenie wartościowych usług i rozwiązań dla pacjentów, podmiotów leczniczych i inwestorów. U podstaw jej działalności leży przekonanie o tym, że najważniejsze jest dobro pacjenta, a współczesny rynek daje możliwości pomyślnej komercjalizacji leków. Dzięki posiadanej przez nas wiedzy handlowej oraz tworzonym w oparciu o dane analityczne innowacjom jesteśmy w stanie tworzyć rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom rynku farmaceutycznego, z jakimi zmagają się podmioty lecznicze i pacjenci. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.valinorrx.com.

Apollo Care

Apollo Care opracowuje i wdraża rozwiązania analityczne oraz narzędzia typu e-pacjent w oparciu o specjalne technologie z myślą o wsparciu marek farmaceutycznych w radzeniu sobie z wyzwaniami rynkowymi. Apollo Care rewiduje przestarzałe praktyki branżowe, dostarczając kompleksowe rozwiązania, które pozwalają zwiększać wskaźniki wzrostu, optymalizować koszty wynikające z różnicy brutto-netto oraz uzyskiwać lepsze rezultaty leczenia. Siedziba Apollo Care mieści się w Chicago w stanie Illinois. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.apollocare.com lub naszym profilu na LinkedIn.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]