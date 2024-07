Valinor Pharma annonce son acquisition par Grünenthal pour une valeur totale d'environ 250 millions de dollars

Grünenthal acquiert Valinor Pharma dans une transaction entièrement en actions et devient propriétaire des droits mondiaux de Movantik® (naloxegol)





Valinor Pharma possédait Movantik depuis début 2023 et a exploité la plateforme commerciale d'Apollo Care pour augmenter le volume de Movantik aux États-Unis tout en réduisant les coûts bruts et nets ainsi que les coûts d'exploitation





Les faits marquants financiers du premier trimestre incluent une croissance des revenus de 150 % et un BAIIDA record

CHICAGO, 23 juillet 2024 /PRNewswire/-- Valinor Pharma, LLC (« Valinor ») a annoncé aujourd'hui avoir été rachetée par Grünenthal pour une valeur totale de l'opération d'environ 250 millions de dollars en numéraire initial.

« L'annonce d'aujourd'hui reconnaît la valeur significative que nous avons créée pour nos patients et nos actionnaires », a déclaré Todd N. Smith, PDG de Valinor. « Cette acquisition arrive à un moment idéal, alors que Valinor a mis en place une plateforme commerciale innovante d'outils de vente et d'accès des patients qui fournira à Grünenthal une base solide pour une croissance future. »

Au cours des 12 derniers mois, en partenariat avec Apollo Care, Valinor a mis en place une suite de solutions intégrées de vente, d'analyse, d'accès des patients et de gestion des coûts bruts et nets qui ont permis une croissance record des prescriptions tout en réduisant les coûts bruts et nets ainsi que les coûts d'exploitation.

« Nous sommes fiers des réalisations remarquables de notre équipe », a déclaré Ben Bove, Président de Valinor. « En peu de temps, nous avons pu transformer la performance commerciale et financière de Movantik en mettant en œuvre une stratégie commerciale innovante qui a réduit les coûts bruts et nets tout en stimulant simultanément la croissance des prescriptions et en améliorant l'accès pour les patients. »

La performance de Movantik était en déclin constant avant l'acquisition par Valinor, mais a connu une croissance régulière depuis 2023. Sous l'impulsion de Movantik, les revenus nets de Valinor au premier trimestre 2024 étaient 150 % plus élevés que ceux du premier trimestre 2023, et l'entreprise a enregistré son BAIIDA le plus élevé de son histoire.

« La stratégie exécutée par l'équipe de Valinor combinée aux solutions innovantes d'Apollo Care a transformé substantiellement Movantik en un laps de temps très court », a déclaré Clarke B. Futch, Président de Valinor et PDG de HealthCare Royalty. « La performance de Valinor démontre que des produits différenciés comme Movantik peuvent encore réussir dans des marchés matures avec les bonnes stratégies, outils et exécution. »

Conseillers

RBC Capital Markets, LLC a agi en tant que conseiller financier principal de Valinor, et Wells Fargo a également agi en tant que conseiller financier. McDermott Will & Emery LLP a agi en tant que conseiller juridique de Valinor.

A propos de Valinor

Valinor s'efforce d'apporter une valeur et un impact significatifs aux patients, aux prestataires de soins de santé et aux investisseurs. Elle a été fondée sur la croyance simple, mais puissante que servir les patients est primordial et que la commercialisation réussie des thérapies est réalisable sur le marché actuel. En appliquant une expertise commerciale et une innovation guidée par l'analyse, nous pouvons aider à relever les défis du marché qui se dressent entre les prestataires, les patients et leurs médicaments. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.valinorrx.com.

À propos d'Apollo Care

Apollo Care développe et déploie des solutions d'accès des patients et d'analyse via une technologie spécialement conçue pour aider les marques pharmaceutiques à relever les défis commerciaux. Fort d'une tradition d'innovation, Apollo Care repense les pratiques industrielles obsolètes pour offrir des solutions intégrées qui stimulent la croissance, optimisent les coûts bruts et nets, et améliorent les résultats pour les patients. Apollo Care est basé à Chicago, dans l'Illinois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.apollocare.com ou nous suivre sur LinkedIn.

Contact médias

[email protected]