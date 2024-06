Vans encerra uma semana de eventos em Paris com uma festa espetacular que une skate, arte e música no Sacré Coeur

Projetada pela OTW by Vans em parceria com a PLAYLAB, INC. e a California Skateparks, a estrutura com uma grande pista de skate foi o palco para uma exibição ao vivo em homenagem à arte não convencional derivada da cultura do skate. A equipe de skate da Vans de todo o mundo, incluindo Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin e Willow Voges Fernandes, animou a estrutura durante toda a noite. No topo da colina de Montmartre, uma plataforma de DJ quadriculada com vista para Paris sediou apresentações de Kaytranada, Venus X, Busy P e Tatyana Jane, e um set principal de DJ por JUSTICE.

Junto com Drieke Leenknegt, CMO Global da Vans, Ian Ginoza, Vice-Presidente e Diretor Criativo da OTW by Vans e Steve Van Doren, Embaixador da Vans e filho do fundador, os convidados incluíram Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus e Sam Richardson.

Trazendo à vida a abordagem disruptiva da OTW by Vans, a expressão mais aspiracional do design de produtos e experiências da Vans, o evento no Sacré-Coeur se baseia em experiências recentes da OTW; mais recentemente, uma estrutura própria para o skate, projetada pela PLAYLAB, INC. em colaboração com Sterling Ruby, durante a Frieze Los Angeles.

No início desta semana em Paris, a Vans realizou um skate jam na terça-feira, 18 de junho, em homenagem ao pioneiro do skate Anthony Van Engelen e seu impacto na evolução do design de calçados com o lançamento do AVE 2.0. Este evento foi seguido pela abertura da exposição fotográfica Skate Photography Exhibition, do curador da marca Vans e lendário fotógrafo Atiba Jefferson, em parceria com a Architecture c/o Virgil Abloh™️, na quarta-feira, 19 de junho. Encerrando com o Checkered Future da OTW by Vans, esses momentos prepararam o palco para uma nova abordagem de narrativa que será lançada em julho.

Vozes Notáveis

"Gastamos um monte de Vans brancos ao longo dos anos, já estava na hora de comprar outros novinhos."

- JUSTICE

"A gente mora e faz música no 18º arrondissement, e é demais a Vans tomar conta do parque mais icônico da nossa cidade!" Estamos super empolgados para ser DJs na 'Fête de la Musique' de Paris e no Go Skateboarding Day. A Vans está reunindo pessoas com estilo, mesclando skate, música e arte." - Busy P

"Andar de skate com uma grande festa é sempre uma boa ideia, mas isso aqui foi fora de série." - Curren Caples,

Atleta Vans

"A OTW continua elevando e inovando a forma como pensamos no skate em meio a grandes momentos culturais. Da música à estrutura própria para o skate e este local icônico, a OTW incorpora nosso propósito, espírito e atitude enraizados no skateboarding."

- Ian Ginoza, Vice-Presidente e Diretor Criativo da OTW by Vans

"Mais de 50 anos de eventos da Vans, e este momento é um dos melhores. Skateboarding, nossos atletas, nossa comunidade, todos juntos neste lugar especial é algo para entrar na história."

- Steve Van Doren, Embaixador da Vans e filho do fundador

Contato para Imprensa

[email protected]

Sobre a Vans

Vans®, uma marca da VF Corporation (NYSE: VFC), é a principal marca de calçados, vestuário e acessórios para skateboarding e esportes de ação originais. As coleções autênticas da Vans® são vendidas em mais de 100 países através de uma rede de subsidiárias, distribuidores e escritórios internacionais. A Vans® possui mais de 2.000 locais de venda em todo o mundo, incluindo lojas próprias, concessões e parcerias. A Vans® inspira e capacita todos a viver "Off The Wall", incorporando o espírito jovem de liberdade, inconformismo e a busca incansável por impulsionar a cultura através dos esportes radicais, música, arte e design.

Sobre a OTW by Vans

OTW by Vans é a expressão mais aspiracional da Vans, enraizada na celebração do impacto do skateboarding em todos os aspectos da cultura. A OTW by Vans ultrapassa os limites do design de produtos e das experiências da marca com inovadores do skateboarding, arte, moda, design e entretenimento. Os produtos OTW by Vans são vendidos através do site otw.vans.com e também por uma seleção especial de parceiros revendedores ao redor do mundo.

Vans, "Off The Wall" Since '66

otw.vans.com

instagram.com/otwbyvans

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2445598/OTW_Logo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445634/Vans_Athlete_Mami_Tezuka_by_Atiba_Jefferson.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445635/Vans_Athlete_Elijah_Berle_by_Anthony_Acosta.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445636/Emily_Ratajkowski__Jonathan_Anderson__Paloma_Elsesser_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445637/OTW_by_Vans_Checkered_Future_Installation_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445638/OTW_by_Vans_JUSTICE_Performance_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg

FONTE Vans, Inc.