Vans clausura su semana parisina con una espectacular fiesta que fusiona skate, arte y música

Diseñado por OTW by Vans en colaboración con PLAYLAB, INC. y California Skateparks, el skate bowl a gran escala de la instalación acogió una exhibición de skate en directo en la que se rindió homenaje al arte poco convencional derivado de la cultura del skate. El Vans Skate Team, formado por skaters de todo el mundo, como Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin y Willow Voges Fernandes, llenaron la instalación durante toda la velada. En la cima de la colina de Montmartre, una plataforma de DJ en forma de tablero de ajedrez con vistas a París acogió las actuaciones de Kaytranada, Venus X, Busy P y Tatyana Jane, así como una sesión de DJ a cargo de JUSTICE.

Junto a Drieke Leenknegt, director de marketing global de Vans, Ian Ginoza, vicepresidente, Director Creativo de OTW by Vans, y Steve Van Doren, Embajador de Vans e hijo del fundador, entre los invitados se encontraban Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus y Sam Richardson.

Dando vida al enfoque disruptivo de la OTW by Vans, la expresión más aspiracional del diseño de productos y experiencias de Vans, el evento en Sacré-Coeur se basa en experiencias recientes de la OTW; la más reciente, una instalación para patinar, diseñada por PLAYLAB, INC. en colaboración con Sterling Ruby, durante Frieze Los Ángeles.

A principios de esta semana, Vans organizó en París una skate jam el martes 18 de junio, en homenaje al pionero del monopatín Anthony Van Engelen y a su impacto en la progresión del diseño del calzado con el lanzamiento de las AVE 2.0. A continuación, se inauguró la exposición Skate Photography, comisariada por la marca Vans y la legendaria fotógrafa Atiba Jefferson: Skate Photography Exhibition, en colaboración con Architecture c/o Virgil Abloh™️, el miércoles 19 de junio. Estos momentos, que concluyeron con la OTW by Vans Checkered Future, prepararon el terreno para un nuevo enfoque narrativo que se lanzará en julio.

Voces destacadas

"Hemos gastado toneladas de Vans blancas a lo largo de los años, ya era hora de comprar unas nuevas"

- JUSTICE

"Vivimos y hacemos música en el distrito 18, ¡y es una locura que Vans se apodere del parque más emblemático de nuestra ciudad! Estamos muy contentos de pinchar en la "Fête de la Musique" de París y en el Go Skateboarding Day. Vans une a la gente con estilo, mezclando skate, música y arte" - Busy P

"Patinar con una fiesta multitudinaria siempre es un buen momento, pero esto era el siguiente nivel" - Curren Caples, Vans Athlete

"OTW continúa elevando y alterando la forma en que pensamos sobre el skateboarding con el telón de fondo de momentos culturales clave. Desde la música hasta la instalación para patinar, pasando por esta ubicación icónica, OTW encarna nuestro propósito, espíritu y actitud arraigados en el skateboarding"

- Ian Ginoza, vicepresidente y director creativo de OTW by Vans

"Más de 50 años de eventos Vans, y este momento es uno de los mejores. El skateboarding, nuestros atletas, nuestra comunidad, todos juntos en este lugar tan especial, es algo para la historia"

- Steve Van Doren, embajador de Vans e hijo del fundador

