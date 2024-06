Vans clôture la semaine d'occupation de Paris par une fête spectaculaire fusionnant le skateboard, l'art et la musique à l'adresse Sacré Coeur

Conçu par OTW by Vans en partenariat avec PLAYLAB, INC. et California Skateparks, le skate bowl à grande échelle de l'installation a accueilli une exhibition de skate en direct rendant hommage à l'art non conventionnel dérivé de la culture du skate. L'équipe internationale Vans Skate Team, incluant Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin et Willow Voges Fernandes, a fait vibrer l'installation tout au long de la soirée. Au sommet de la butte Montmartre, une plateforme DJ en damier surplombant Paris a accueilli des performances de Kaytranada, Venus X, Busy P et Tatyana Jane, ainsi qu'un DJ set en tête d'affiche de JUSTICE.

Aux côtés de Drieke Leenknegt, Global CMO de Vans, Ian Ginoza, vice-président, directeur de la création pour OTW by Vans,et Steve Van Doren, ambassadeur de Vans et fils du fondateur, les invités comprenaient Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus et Sam Richardson.

En donnant vie à l'approche disruptive de OTW by Vans, l'expression la plus ambitieuse du design et des expériences des produits Vans, l'événement au Sacré-Cœur s'appuie sur les récentes expériences OTW notamment une installation de skate, conçue par PLAYLAB, INC. en collaboration avec Sterling Ruby, à l'occasion Frieze Los Angeles.

Plus tôt cette semaine à Paris, Vans a organisé un skate jam le mardi 18 juin, en l'honneur du pionnier du skateboard Anthony Van Engelen et de son impact sur la progression de la conception des chaussures avec le lancement de l'AVE 2.0. Cette cérémonie a été suivie par l'inauguration de l'exposition du conservateur de la marque Vans et photographe légendaire, Atiba Jefferson : Skate Photography Exhibition, en partenariat avec Architecture c/o Virgil Abloh™️, le mercredi 19 juin. Ces événements, qui se sont conclus avec OTW by Vans Checkered Future, ouvrent la voie à une nouvelle approche narrative qui sera lancée en juillet.

Voix remarquables

"Nous avons usé des tonnes de Vans blanches au fil des ans, il était temps d'en acheter de nouvelles".

- JUSTICE

« Nous vivons et faisons de la musique dans le 18e arrondissement et c'est fou que Vans prenne possession du parc le plus emblématique de notre ville ! Nous sommes ravis d'être les DJ de la Fête de la Musique et du Go Skateboarding Day à Paris. Vans rassemble les gens avec style, en mélangeant le skate, la musique et l'art ». - Busy P

« Faire du skate au milieu d'une énorme fête est toujours un bon moment, mais là, c'était encore mieux » Curren Caples,

Vans Athlete

« OTW continue d'élever et de perturber la façon dont nous pensons au skateboard avec en toile de fond des moments culturels clés. De la musique à l'installation skateable, en passant par ce lieu emblématique, OTW incarne notre objectif, notre esprit et notre attitude ancrés dans le skateboard. »

- Ian Ginoza, vice-président, directeur de la création pour OTW by Vans

« Plus de 50 ans d'événements Vans et ce moment est l'un des meilleurs. Le skateboard, nos athlètes, notre communauté, tous réunis dans cet endroit spécial, c'est un événement à marquer d'une pierre blanche »

- Steve Van Doren, ambassadeur de Vans et fils du fondateur.

Contact médias

[email protected]

À propos de Vans

Vans®, une société de VF Corporation (NYSE : VFC), est la première marque de chaussures, de vêtements et d'accessoires de skateboard et de sports d'action originaux. Les collections authentiques Vans®sont vendues dans plus de 100 pays par le biais d'un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans® compte plus de 2 000 points de vente dans le monde, y compris des points de vente en propre, des points de vente en concession et des points de vente en partenariat. La marque Vans® inspire et permet à chacun de vivre « Off The Wall », en incarnant l'esprit jeune de liberté, de non-conformité et la volonté implacable de faire avancer la culture dans les sports d'action, la musique, l'art et le design.

À propos de OTW by Vans

OTW by Vans est l'expression la plus ambitieuse de Vans, qui célèbre l'impact du skateboard sur toutes les facettes de la culture. OTW by Vans repousse les limites de la conception des produits et des expériences de marque avec des innovateurs du skateboard, de l'art, de la mode, du design et du divertissement. Les produits OTW by Vans sont vendus par l'intermédiaire de otw.vans.com et d'une sélection de partenaires grossistes internationaux.

Vans, "Off The Wall" depuis 66

otw.vans.com

instagram.com/otwbyvans

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2445598/OTW_Logo_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445599/Vans_Athlete_Mami_Tezuka_by_Atiba_Jefferson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445600/Vans_Athlete_Elijah_Berle_by_Anthony_Acosta.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445601/Emily_Ratajkowski__Jonathan_Anderson__Paloma_Elsesser_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445602/OTW_by_Vans_Checkered_Future_Installation_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445603/OTW_by_Vans_JUSTICE_Performance_by_Astra_Marina_for_BFA.jpg