Vans schließt das einwöchige Top-Event in Paris mit einer spektakulären Party ab - Skateboarding, Kunst und Musik bei der Sacré Coeur

Die von OTW by Vans in Zusammenarbeit mit PLAYLAB, INC. und California Skateparks entworfene großflächige Skate-Bahn war Schauplatz einer Live-Skate-Ausstellung, die die unkonventionelle Kunst der Skating-Kultur würdigte. Das Vans Skate Team aus der ganzen Welt, darunter Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin und Willow Voges Fernandes, jammten den ganzen Abend auf der Installation. Auf dem Gipfel des Montmartre, einem schachbrettartigen DJ-Podium mit Blick auf Paris, traten Kaytranada, Venus X, Busy P und Tatyana Jane auf, und JUSTICE legte als Headliner ein DJ-Set auf.

Neben Drieke Leenknegt, globale Marketingleiterin von Vans, Ian Ginoza, Vizepräsident, Kreativdirektor für OTW by Vans, und Steve Van Doren, Vans-Markenbotschafter und Sohn des Gründers, waren unter anderem Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus, und Sam Richardson.

Die Veranstaltung am Sacré-Coeur erweckt den innovativen Ansatz von OTW by Vans, den anspruchsvollen Ausdruck des Produktdesigns und der Produkterfahrungen von Vans zum Leben, und knüpft an die jüngsten OTW-Erfahrungen an: die Skating-Installation, die von PLAYLAB, INC. in Zusammenarbeit mit Sterling Ruby während der Frieze Los Angeles entworfen wurde.

Anfang dieser Woche, am Dienstag, den 18. Juni, veranstaltete Vans in Paris einen Skate-Jam und ehrte den Skateboard-Pionier Anthony Van Engelen und seinen Einfluss auf die Entwicklung des Schuhdesigns mit der Einführung des AVE 2.0. Es folgte die Eröffnung durch den Markenkurator von Vans und legendären Fotografen Atiba Jefferson: Skate-Fotoausstellung, in Partnerschaft mit Architecture c/o Virgil Abloh™️, am Mittwoch, den 19. Juni. Die OTW by Vans Checkered Future bildet den Abschluss dieser Momente und bereitet den Weg für eine neue Art des Geschichtenerzählens, die im Juli startet.

Stimmen zum Event

„Wir haben im Laufe der Jahre tonnenweise weiße Vans abgenutzt, es wurde Zeit, dass wir uns neue besorgen."

- JUSTICE

„Wir leben und machen Musik im 18. Arrondissement, und es ist toll, dass Vans den berühmtesten Park unserer Heimatstadt übernimmt! Wir freuen uns sehr darauf, bei der ,Fête de la Musique' und dem Go Skateboarding Day in Paris als DJ aufzutreten. Vans bringt Menschen mit Stil zusammen, indem es Skateboarding, Musik und Kunst miteinander verbindet." - Busy P

„Skaten mit einer riesigen Party ist immer großartig, aber dieses Event war auf einem neuen Level." - Curren Caples,

Vans-Athlet

„OTW bringt die Art und Weise, wie wir über Skateboarding denken, vor dem Hintergrund kultureller Höhepunkte immer wieder ins Wanken. Von der Musik über die Skating-Installation bis hin zu diesem legendären Ort verkörpert OTW unseren Daseinszweck, unseren Geist und unsere Einstellung, die im Skateboarding verwurzelt sind."

- Ian Ginoza, Vizepräsident, Kreativdirektor für OTW by Vans

„Über 50 Jahre Vans-Events, und diese Erfahrung war einzigartig. Skateboarding, unsere Athleten, unsere Gemeinschaft, alle zusammen an diesem besonderen Ort – das ist etwas für die Geschichtsbücher."

- Steve Van Doren, Vans-Botschafter und Sohn des Gründers

