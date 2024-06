VANS、サクレ・クール寺院での1週間にわたるパリ占拠をスケートボード、アート、音楽を融合させた豪華なパーティーで飾る

OTW by VansがPLAYLAB, INC.およびCalifornia Skateparksと提携してデザインしたこのインスタレーションには、大規模なスケートボウルが設置されており、スケート文化から派生した独創的なアートに敬意を表したライブスケートエキシビションが開催されました。世界中から集まったVansスケートチームのエフロン・ダンジグ(Efron Danzig)、カレン・ケープルス(Curren Caples)、手塚まみ、タニア・クルス(Tania Cruz)、イライジャ・バール(Elijah Berle)、ディエゴ・トッド(Diego Todd)、マルティーノ・カタネオ(Martino Cattaneo)、スタフォン・ボカ(Stafhon Boca)、アンソニー・ヴァン・イングレン(Anthony Van Engelen)、ローワン・ゾリラ(Rowan Zorilla)、ヒューゴ・ウェストレリン(Hugo Westrelin)、ウィロー・ヴォージェス・フェルナンデス(Willow Voges Fernandes)らが、夕方までインスタレーションでパフォーマンスを披露しました。モンマルトルの丘の頂上に設置されたパリを見渡せるチェッカーボード模様のDJプラットフォームでは、ケイトラナダ(Kaytranada)、ヴィーナスX(Venus X)、ビジーP(Busy P)、タチアナ・ジェーン(Tatyana Jane)によるパフォーマンスと、ジャスティス(JUSTICE)によるヘッドライニングDJセットが行われました。

VansのグローバルCMOであるDrieke Leenknegt氏、OTW by Vansの副社長兼クリエイティブディレクターであるIan Ginoza氏、Vansアンバサダーで創業者のご子息であるSteve Van Doren氏とともに、Emily Ratajkowski氏、Paloma Elsesser氏、Dev Hynes氏、Bella Poarch氏、Meadow Walker氏、Omar Apollo氏、Jonathan Anderson氏、Danielle Haim氏、Fai Khadra氏、Haze Khadra氏、Christina Paik氏、Kim Shui氏、Moses Sumney氏、Malick Bodian氏、Haider Ackermann氏、Ross Lynch氏、Devyn Garcia氏、Yumi Nootenboom氏、Alva Claire氏、Rocky Xu氏、Benji B氏、Pierce Abernathy氏、Mike Eckhaus氏、Sam Richardson氏がゲストとして参加しました。

サクレ・クール寺院で開催されるこのイベントは、VANSの製品デザインと体験の最も意欲的な表現であるOTW by VANSの破壊的なアプローチを実現するもので、最近のOTWの経験、最近ではFrieze Los Angelesの期間中にPLAYLAB, INC.がスターリング・ルビー(Sterling Ruby)と共同でデザインしたスケート可能なインスタレーションをベースにしています。

今週初め、6月18日(火曜日)にパリで開催されたVansのスケートジャムでは、スケートボードのパイオニアであるアンソニー・ヴァン・イングレンを称え、彼がフットウェアデザインの進化に与えた影響を祝して、AVE 2.0の発表が行われました。続いて、6月19日(水曜日)には、Vansブランドのキュレーターで伝説的な写真家であるAtiba Jefferson氏がArchitecture c/o Virgil Abloh™️の協力のもと、Skate Photography Exhibitionを開催しました。OTW by Vansチェッカード・フューチャーで締めくくられたこれらの瞬間は、7月に開始される新しいストーリーテリングアプローチの舞台を整えました。

注目の声

「何年もの間、何トンもの白いVansを履きつぶしてきたので、新しいものを手に入れる時がやって来ました。」

- ジャスティス

「私たちは18区に住んで音楽を作っていますが、Vansが私たちの故郷で最も象徴的な公園を占拠するなんて、まるで夢のようです!パリの『フェット・ド・ラ・ミュージック』と『ゴー・スケートボード・デー』でDJをすることになり、とても興奮しています。Vansは、スケート、音楽、アートを融合させたスタイルで人々を結びつけています。」- ビジーP

「大規模なパーティーでスケートをするのはいつも楽しいですが、今回は格別でした。」- カレン・ケープルス、

Vansアスリート

「OTWは、重要な文化的瞬間を背景に、スケートボードに対する考え方を引き上げ、革新し続けています。音楽、スケート可能なインスタレーション、そしてこの象徴的な場所まで、OTWはスケートボードに根ざした私たちの目的、精神、そして姿勢を体現しています。」

- Ian Ginoza氏、OTW by Vans副社長兼クリエイティブディレクター

「50年以上にわたるVansのイベントの中で、この瞬間はその中でも最高の一つです。スケートボード、私たちのアスリート、そしてコミュニティがこの特別な場所に集まったことは、歴史に残る出来事です。」

- Steve Van Doren氏、Vansアンバサダー、創業者のご子息

