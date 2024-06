Vans 在巴黎聖心大教堂舉辦融合滑板文化、藝術和音樂的盛大派對，結束為期一週的巴黎站活動

該大型滑板碗裝置由 OTW by Vans 與 PLAYLAB, INC. 和加州滑板公園(California Skateparks)合作設計,主辦了一場現場滑板展覽,向滑板文化傳統藝術致敬。來自世界各地的 Vans 滑板隊(Vans Skate Team)成員包括了 Efron Danzig、Curren Caples、Mami Tezuka、Tania Cruz、Elijah Berle、Diego Todd、Martino Cattaneo、Stafhon Boca、Anthony Van Engelen、Rowan Zorilla、Hugo Westrelin 和 Willow Voges Fernandes,他們整個晚上全程參與其中,擠滿了裝置。在蒙馬特山頂,Kaytranada、Venus X、Busy P 和 Tatyana Jane 在俯瞰巴黎的棋盤 DJ 平台上表演,並由 JUSTICE 充當 DJ 打碟。

除了 Vans 環球營銷總監 Drieke Leenknegt、Vans 副總裁兼 OTW 創意總監 Ian Ginoza 以及 Vans 大使兼創辦人之子 Steve Van Doren 之外,出席嘉賓包括了 Emily Ratajkowski、Paloma Elsesser、Dev Hynes、Bella Poarch、Meadow Walker、Omar Apollo、Jonathan Anderson、Danielle Haim、Fai Khadra、Haze Khadra、Christina Paik、Kim Shui、Moses Sumney、Malick Bodian、Haider Ackermann、Ross Lynch、Devyn Garcia、Yumi Nootenboom、Alva Claire、Rocky Xu、Benji B、Pierce Abernathy、Mike Eckhaus、Sam Richardson。

聖心大教堂的活動以最近的 OTW 體驗為基礎,將 OTW by Vans 顛覆性理念付諸實踐,這是 Vans 產品設計和體驗最令人嚮往的表達方式;最近,在美國洛杉磯弗里茲藝博會(Frieze Los Angeles)期間,PLAYLAB, INC. 與 Sterling Ruby 合作設計了一個可進行滑板運動的裝置。

本週早些時候,Vans 於6月18日(星期二)在巴黎舉辦了一場滑板比賽並推出 AVE 2.0,向滑板先驅 Anthony Van Engelen 以及他對鞋履設計發展的影響致敬。隨後是 Vans 品牌策展人(Vans Brand Curator)兼傳奇攝影師 Atiba Jefferson 的開幕活動:6月19日(星期三)與 Architecture c/o Virgil Abloh™️ 合作的滑板攝影展(Skate Photography Exhibition)。這些時刻以 OTW by Vans Checkered Future 結束,為今年七月推出的全新故事方法奠定了基礎。

名人語錄

「多年來我們磨損了大量白色 Vans,是時候找些新鮮設計。」

——JUSTICE

「我們在巴黎第 18 區生活並製作音樂,而 Vans 正在佔領巴黎最具標誌性的公園,真是瘋狂!我們非常興奮地為巴黎的法國夏至音樂節(Fête de la Musique)和 Go 世界滑板日(Go Skateboarding Day)充當 DJ。Vans 透過不同風格,融合滑板、音樂和藝術,將人們凝聚在一起。」——Busy P

「與一大群人一起玩滑板總是快樂時光,但這已經達到了另一個層次。」——Vans運動員

Curren Caples

「OTW 在關鍵文化時刻的背景下繼續提升和顛覆我們對滑板運動的看法。從音樂到滑板裝置,再到這個標誌性地點,OTW 體現了我們植根於滑板運動的宗旨、精神和態度。」

——OTW by Vans 副總裁暨創意總監 Ian Ginoza

「在超過 50 年的云云 Vans 活動之中,這個時刻是最美好時光之一。滑板運動、我們的運動員、我們的社區都在這個特殊的地方聚集在一起,是重要的歷史時刻。」

——Vans 大使兼創辦人之子 Steve Van Doren

媒體聯絡

[email protected]

關於Vans

Vans®為 VF Corporation(紐約證券交易所:VFC)旗下品牌,是首屈一指的滑板和原創動作運動鞋履、服裝和配飾品牌。Vans®正品系列透過一系列附屬公司、經銷商和國際辦事處網絡在 100 多個國家/地區銷售。Vans®在全球擁有超過 2,000 個零售地點,包括自營門市、特許店和合作夥伴。Vans®品牌激發和賦予每個人「衝破圍牆、跳出框框」,絕不墨守成規,體現出自由、不因循,在動作運動、音樂、藝術和設計中推動文化前進的年輕精神。

關於 OTW by Vans

OTW by Vans 是 Vans 最具抱負的表達,植根於慶祝滑板對文化各個方面的影響。OTW by Vans 與滑板、藝術、時尚、設計和娛樂等領域的創新者一起突破產品設計和品牌體驗的界限。OTW by Vans 產品透過 otw.vans.com 以及精選環球批發合作夥伴銷售。

Vans 自 66 年以來一直致力於「衝破圍牆、跳出框框」

otw.vans.com

instagram.com/otwbyvans

SOURCE Vans, Inc.