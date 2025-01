VANTAGE FOUNDATION APOIA A GRAB INDONESIA NO EMPODERAMENTO DAS MULHERES COMO MOTORISTAS PARCEIRAS

JACARTA, Indonésia, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 19 de dezembro de 2024, a Vantage Foundation teve o orgulho de anunciar sua parceria com a Grab Indonesia em apoio ao programa Wiramudi Grab, que foi projetado para empoderar mulheres e ajudá-las a ganhar uma renda com horários de trabalho flexíveis como motoristas parceiras da Grab em toda a Indonésia.

Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation, junto a Rivana Mezaya, Diretora de Digital e Sustentabilidade da Grab Indonesia, e uma beneficiária do programa Wiramudi Grab durante o evento da campanha Melaju Syantiek (PRNewsfoto/Vantage Foundation) A Vantage Foundation apoia a Grab Indonesia no empoderamento de motoristas-parceiras mulheres (PRNewsfoto/Vantage Foundation)

Lançado em abril de 2024, o programa Wiramudi Grab foi criado para abordar os desafios específicos enfrentados por mulheres no mercado de trabalho, especialmente a dificuldade em equilibrar horários de trabalho rígidos com as responsabilidades familiares. Por meio de sua campanha principal, Melaju dengan Syantiek, o programa enfatiza a mensagem de "Progresso sem concessões", destacando que as mulheres não devem ter que escolher entre carreira, família ou educação. Ao se juntarem como motoristas parceiras da Grab, o programa oferece às mulheres a flexibilidade para definirem seus próprios horários de trabalho, oportunidades de ganhos competitivos e acesso a uma vasta quantidade de benefícios.

Por meio dessa parceria, a Vantage Foundation ajudou muitas mulheres a ingressarem na plataforma Grab, superando barreiras importantes, incluindo a falta de capital e equipamentos de condução necessários. As participantes receberam recursos essenciais e suporte financeiro para iniciar sua jornada como motoristas parceiras da Grab.

Um grupo focal conduzido pela Grab Indonesia revelou que quase metade das mulheres citaram o acesso a capital e equipamentos como os obstáculos mais significativos para ingressar na plataforma. Essa parceria abordou essas barreiras, permitindo que as mulheres se tornassem financeiramente independentes enquanto apoiam suas famílias.

Desde o início da parceria em novembro de 2024, mais de 1.000 novas mulheres se juntaram à plataforma, e centenas de motoristas mulheres já existentes também se beneficiaram do capital adicional, permitindo que elas voltassem a dirigir e a ganhar novamente.

"Através desta parceria, estamos não apenas fornecendo as ferramentas que as mulheres precisam para ter sucesso, mas também criando um efeito dominó de mudança positiva", disse Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation. "Temos orgulho de fazer parte de uma campanha que promove o progresso e empodera as mulheres a avançarem sem compromissos."

O impacto real do programa Wiramudi Grab é destacado por meio de depoimentos de mulheres motoristas. Uma mãe solteira de Bali compartilhou como o aluguel diário de bicicletas elétricas da Grab a ajudou a se concentrar em ganhar dinheiro sem se preocupar com os custos do veículo. Da mesma forma, uma motorista de Macáçar expressou como ser uma motorista da Grab lhe permitiu sustentar sua família após seu marido sofrer um derrame. Essas histórias demonstram o impacto significativo do programa no empoderamento das mulheres e na melhoria de suas comunidades.

O compromisso da Grab em apoiar suas motoristas parceiras vai além da assistência financeira, oferecendo recursos abrangentes de segurança para garantir a sua proteção durante as corridas, incluindo uma opção de "Preferência por Passageiras Mulheres" no aplicativo, permitindo que as motoristas indiquem que preferem ser pareadas com passageiras mulheres. A empresa também oferece treinamento e educação, procedimentos operacionais padrão de segurança (SOPs) e descontos em serviços de veículos por meio de seus diversos programas para fornecer suporte às suas motoristas parceiras.

"No Grab, proporcionar empoderamento econômico, especialmente para comunidades desfavorecidas como mulheres (e pessoas com deficiência), está no coração da nossa missão. Ao fazer parceria com a Vantage Foundation, conseguimos remover barreiras importantes e fornecer às mulheres o capital e criar oportunidades de renda para elas e suas famílias. Juntos, estamos promovendo uma comunidade inclusiva onde as mulheres podem prosperar tanto em casa quanto no mercado de trabalho", disse Rivana Mezaya, Diretora de Digital e Sustentabilidade da Grab Indonesia.

O programa Wiramudi Grab começou em abril de 2024 e foi projetado para ajudar as mulheres a ganhar renda como motoristas parceiras da Grab. Além de fornecer oportunidades de renda, o programa facilita para que as mulheres cresçam na plataforma Grab. Está disponível em 18 cidades em toda a Indonésia.

Para saber mais sobre a Grab e suas iniciativas, acesse o seu site e, para mais informações sobre o programa Melaju dengan Syantiek, acesse o canal do YouTube da Grab Indonesia.

Sobre a Grab

Grab é um superaplicativo líder no Sudeste Asiático, operando nos setores de entregas, mobilidade e serviços financeiros digitais. Atendendo a mais de 700 cidades em oito países do Sudeste Asiático – Camboja, Indonésia, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã – a Grab permite que milhões de pessoas, todos os dias, façam pedidos de alimentos ou mantimentos, enviem pacotes, solicitem uma carona ou táxi, paguem por compras online ou acessem serviços como empréstimos e seguros, tudo através de um único aplicativo. A Grab foi fundado em 2012 com a missão de impulsionar o Sudeste Asiático, criando empoderamento econômico para todos. A Grab se esforça para atender a um triplo resultado – buscamos oferecer simultaneamente desempenho financeiro para nossos acionistas, ter um impacto social positivo, que inclui o empoderamento econômico de milhões de pessoas na região, enquanto mitigamos nossa pegada ambiental.

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização filantrópica independente lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação tem trabalhado com organizações de caridade ao redor do mundo, incluindo a iREDE Foundation na Nigéria, a Teach For Malaysia na Malásia e o Instituto Claret no Brasil.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

