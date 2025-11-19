KUALA LUMPUR, Malásia, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation deu continuidade à sua missão de gerar impacto comunitário expressivo por meio de uma recente colaboração com a Kechara Soup Kitchen (KSK), uma das principais organizações não governamentais da Malásia dedicada a atender os pobres urbanos e rurais, os Orang Asli e as comunidades sem moradia há mais de 17 anos. A KSK atua por meio de uma abordagem multifacetada; composta pelo seu Banco de Alimentos, programas de Empoderamento e a Cozinha Comunitária; guiada pelo lema "A Fome Não Conhece Barreiras". A atividade de voluntariado ocorreu no Banco de Alimentos Kechara em Setapak, um centro fundamental onde mantimentos essenciais e itens de necessidade diária são armazenados, organizados e distribuídos para famílias em necessidade.

A Vantage Foundation apoia a Kechara Soup Kitchen em iniciativa de ajuda alimentar comunitária em Kuala Lumpur

Um total de dez voluntários da Vantage Foundation participou do programa de alcance comunitário, trabalhando ao lado da equipe da KSK para preparar e entregar pacotes de ajuda alimentar. A equipe visitou seis famílias registradas em Cheras e Jinjang, cada uma identificada pela KSK como parte de grupos vulneráveis afetados pela pobreza urbana. Os beneficiários incluíram famílias vivendo em condições precárias ou instáveis, lares com membros com deficiência e idosos que vivem sozinhos sem apoio familiar.

Por meio dessa experiência prática, os voluntários puderam testemunhar as realidades da insegurança alimentar na Malásia urbana. Muitas famílias dependem de apoio mensal para suprir necessidades básicas, e as entregas ajudaram a garantir que tivessem acesso a itens essenciais como arroz, alimentos enlatados, produtos de higiene e necessidades diárias.

"Participar desta ação nos permitiu compreender melhor os desafios estruturais enfrentados pelas comunidades vulneráveis em Kuala Lumpur", disse Steven Xie, Diretor Executivo da Vantage Foundation. "Foi um lembrete humilde de que pequenos atos de serviço podem gerar um grande impacto quando direcionados àqueles que mais precisam."

Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização beneficente independente lançada no McLaren Technology Centre, no Reino Unido, em 2023. A fundação firmou parcerias com organizações internacionais, como a Grab Indonesia, a iREDE Foundation na Nigéria, a Teach for Malaysia e o Instituto Claret no Brasil, para promover iniciativas sociais de grande impacto.

Para obter mais informações, acesse www.vantage.foundation

Banco de Alimentos Kechara

O Banco de Alimentos Kechara é um braço fundamental da missão da Kechara Soup Kitchen, com foco em prevenir que indivíduos e famílias em situação de risco caiam na condição de sem-teto. Ao contrário da cozinha comunitária tradicional da KSK, que fornece refeições quentes, cuidados médicos e auxílio social a pessoas sem-teto, o Banco de Alimentos distribui mantimentos e itens essenciais para famílias marginalizadas, ajudando a estabilizar suas condições de vida.

Para mais informações, acesse https://kecharasoupkitchen.com/

