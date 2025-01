LA VANTAGE FOUNDATION SOUTIENT GRAB INDONESIA DANS L'AUTONOMISATION DES FEMMES CONDUCTRICES-PARTENAIRES

JAKARTA, Indonésie, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre 2024, la Vantage Foundation est fière d'annoncer son partenariat avec Grab Indonesia pour soutenir leur programme Wiramudi Grab, qui est conçu pour autonomiser les femmes et les aider à gagner un revenu avec des heures de travail flexibles en tant que conductrice-partenaire de Grab dans toute l'Indonésie.

Steven Xie, Executive Director of Vantage Foundation, pictured with Rivana Mezaya, Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia, and a beneficiary of the Wiramudi Grab program during the Melaju Syantiek campaign event. Vantage Foundation Supports Grab Indonesia in Empowering Women Driver-Partner

Lancé en avril 2024, le programme Wiramudi Grab a été conçu pour relever les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes sur le marché du travail, en particulier la difficulté de concilier des horaires de travail rigides et des responsabilités familiales. Par l'entremise de sa campagne phare, Melaju dengan Syantiek, le programme met l'accent sur le message « Progrès sans compromis », soulignant que les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre leur carrière, leur famille ou leur éducation. En rejoignant Grab en tant que conductrices-partenaires, le programme offre aux femmes la flexibilité de fixer leurs propres horaires de travail, des possibilités de rémunération compétitives et l'accès à un large éventail d'avantages.

Grâce à ce partenariat, la Vantage Foundation a aidé de nombreuses femmes à rejoindre la plateforme Grab en surmontant les principaux obstacles, notamment le manque de capital et d'équipement de conduite nécessaire. Les participants ont reçu des ressources essentielles et un soutien financier pour commencer leur voyage en tant que conductrices-partenaires de Grab.

Un groupe de discussion mené par Grab Indonesia a révélé que près de la moitié des femmes ont cité l'accès au capital et à l'équipement comme les obstacles les plus importants à l'adhésion à la plateforme. Ce partenariat a permis de lever ces obstacles, permettant aux femmes de devenir financièrement indépendantes tout en soutenant leur famille.

Depuis le début du partenariat en novembre 2024, plus de 1 000 femmes supplémentaires ont rejoint la plateforme, et des centaines de conductrices existantes ont également bénéficié du capital supplémentaire, ce qui leur a permis de conduire et de gagner à nouveau de l'argent.

« Grâce à ce partenariat, nous fournissons non seulement les outils dont les femmes ont besoin pour réussir, mais nous créons également un effet d'entraînement pour un changement positif », déclare Steven Xie, directeur exécutif, Vantage Foundation. « Nous sommes fiers de participer à une campagne qui promeut le progrès et donne aux femmes les moyens d'aller de l'avant sans compromis. »

L'impact réel du programme Wiramudi Grab est mis en évidence par des témoignages de conductrices. Une mère célibataire de Bali raconte comment la location quotidienne de vélos électriques de Grab l'a aidée à se concentrer sur ses revenus sans se soucier du coût du véhicule. De même, une conductrice de Makassar a expliqué que son métier lui avait permis de subvenir aux besoins de sa famille après l'attaque cérébrale de son mari. Ces récits démontrent l'impact significatif du programme sur l'autonomisation des femmes et l'amélioration de leurs communautés.

L'engagement de Grab à soutenir ses conductrices-partenaires va au-delà de l'aide financière, en offrant des dispositifs de sécurité complets pour assurer leur sécurité pendant les trajets, y compris un paramètre de préférence qui permet aux conductrices d'indiquer dans l'application qu'elles préfèrent conduire des passagères. L'entreprise propose également une formation et un enseignement, des procédures opérationnelles normalisées en matière de sécurité, et des remises sur l'entretien des véhicules dans le cadre de ses différents programmes afin de soutenir ses partenaires conductrices.

« Chez Grab, l'autonomisation économique, en particulier des communautés défavorisées comme les femmes (et les personnes handicapées), est au cœur de notre mission. En nous associant à la Vantage Foundation, nous avons pu éliminer les principaux obstacles et fournir aux femmes le capital nécessaire pour créer des opportunités de revenus pour elles-mêmes et leurs familles. Ensemble, nous favorisons une communauté inclusive où les femmes peuvent s'épanouir tant à la maison que sur le marché du travail », déclare Rivana Mezaya, directrice du numérique et du développement durable chez Grab Indonesia.

Le programme Wiramudi Grab a été lancé en avril 2024. Il est conçu pour aider les femmes à gagner un revenu en tant que conductrices-partenaires de Grab. Outre les possibilités de revenus qu'il offre, le programme permet aux femmes de se développer facilement sur la plateforme Grab. Il est disponible dans 18 villes d'Indonésie.

Pour en savoir plus sur Grab et ses initiatives, visitez le site web et pour en savoir plus sur Melaju dengan Syantiek, consultez la chaîne YouTube Grab Indonesia.

À propos de Grab

Grab est une superapp leader en Asie du Sud-Est, qui opère dans les secteurs des livraisons, de la mobilité et des services financiers numériques. Desservant plus de 700 villes dans huit pays d'Asie du Sud-Est - Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam - Grab permet chaque jour à des millions de personnes de commander de la nourriture ou des produits d'épicerie, d'envoyer des colis, de héler un chauffeur ou un taxi, de payer des achats en ligne ou d'accéder à des services tels que le prêt et l'assurance, le tout au moyen d'une seule et même application. Grab a été fondé en 2012 avec pour mission de faire progresser l'Asie du Sud-Est en créant une autonomie économique pour tous. Grab s'efforce d'atteindre un triple objectif : générer des résultats financiers pour ses actionnaires et avoir un impact social positif, notamment en promouvant l'émancipation économique de millions de personnes dans la région, tout en réduisant son empreinte écologique.

À propos de la Vantage Foundation

La Vantage Foundation est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni en 2023. La fondation travaille avec des organisations caritatives du monde entier, notamment la Fondation iREDE au Nigeria, Teach For Malaysia en Malaisie et l'Instituto Claret au Brésil.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.vantage.foundation

